Взрыв около роддома в Шымкенте: появились кадры с места ЧП

12:58 21.05.2022

В ДЧС Шымкента рассказали подробности взрыва около роддома и показали кадры с места ЧП, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Полиция завела уголовное дело по факту взрыва в Шымкенте



По данным спасателей, взрыв произошел в межбольничной аптеке. По предварительным данным, причиной стало газовое скопление. На месте происшествия погиб сторож, его труп обгорел. Об остальных пострадавших информации нет.



В результате взрыва произошло частичное обрушение здания, об этом сообщили в ДЧС Шымкента. А также повреждены балкон и окна квартиры расположенного поблизости пятиэтажного жилого дома и семь легковых автомобилей.



"По прибытии пожарных подразделений установлено, что в результате взрыва произошел пожар в двухэтажном отдельно стоящем здании, принадлежащем ТОО "Межбольничная 138 аптека", общая площадь здания - 360 квадратных метров, стены - кирпичные, кровля - профлист по деревянной обрешетке. В 12.06 пожар локализован, предварительная площадь пожара 55 квадратных метров. В ликвидации ЧС задействованы 37 сотрудников и 9 единиц техники ДЧС. Причина взрыва устанавливается, работы по ликвидации ЧС продолжаются",- рассказали в пресс-службе ДЧС Шымкента.



На место ЧП экстренно выехал аким города Мурат Айтенов, а также правоохранители.







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КазСМИ дополнительно сообщают, что при взрыве погиб один младенец и несколько пострадали.