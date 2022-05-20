Власти Туркменистана составили программу празднования "Последнего звонка" для выпускников

13:26 21.05.2022

О подготовке школ к церемониям "Последнего звонка" на заседании кабмина Туркменистана 19 мая отчитался вице-премьер по науке и образованию, здравоохранению и спорту Сапардурды Тойлыев. Об этом сообщает госинформагентство ТДХ.



По словам чиновника, во всех средних школах пройдут праздничные церемонии под девизом "Эпоха народа с Аркадагом", которые начнутся с возложения цветов к Монументу независимости и памятнику ­Бердымухамеду ­Аннаеву (прадед президента Сердара Бердымухамедова, – прим. ХТ), который установлен в средней школе № 27 села Ызгант Геоктепинского этрапа Ахалского велаята. Означает ли это, что все школьники должны будут ехать в Ызгант для возложения цветов, неясно.



Сердар Бердымухамедов план мероприятий одобрил, заявив, что у молодых туркменистанцев должны остаться самые приятные воспоминания о "Последнем звонке".



"Торжества, проведенные в обстановке особого духовного подъема, вдохновят молодежь на будущие великие свершения, укрепят в них любовь к родной Отчизне", – заключил глава государства.



Ежегодно власти Туркменистана проводят различные массовые мероприятия, в которых в добровольно-принудительном порядке обязаны принимать участие выпускники школ: возложения цветов к памятникам, шествия по городу, концерты и прочее. В то же время собираться группами без надзора властей молодым людям запрещают и после официальных мероприятий сразу приказывают идти по домам. Проводить праздники для выпускников запрещают также владельцам кафе и ресторанов. Как правило, школьники и учителя устраивают встречи дома.