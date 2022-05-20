Хан Док Су из Чолла-Пукто - новый премьер-министр Южной Кореи

15:40 21.05.2022

Президент Южной Кореи назначил Хан Док Су премьер-министром страны

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель утвердил на пост премьер-министра страны Хан Док Су и вручил ему соответствующее письмо, передает агентство Yonhap со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства.



Церемония вручения произошла сразу после назначения, затем политики обменялись рукопожатиями.



Хан Док Су родился 18 июня 1949 года в городе Чонджу провинции Чолла-Пукто в южной части страны, ему 72 года. Окончил Сеульский национальный университет по специальности "экономика", затем поступил в американский Гарвард и стал специалистом в сфере торговли и международных отношений. Работал в Министерстве торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, был послом страны в Вашингтоне.



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Кроме того, Хан Док Су - пятый дважды премьер-министр Южной Кореи. Впервые он возглавлял правительство в 2007–2008 годах, при президенте Но Му Хене. В общей сложности, по подсчетам агентства, новый премьер находится на государственной службе более 40 лет.



Юн Сок Ель формирует правительство после избрания президентом. Он победил на выборах 9 марта с результатом 48,59% голосов. Инаугурация нового главы государства состоялась 10 мая. Юн Сок Ель - представитель консервативной партии "Сила народа", которая раньше находилась в оппозиции.