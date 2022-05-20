 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 21.05.2022
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15:51  Новый казобластной центр Жезказган сидит без воды и электричества
15:40  Хан Док Су из Чолла-Пукто - новый премьер-министр Южной Кореи
13:26  Власти Туркменистана составили программу празднования "Последнего звонка" для выпускников
13:20  Таджикистан. Губительная роль НПО в Бадахшане, - Р.Рахмонкулов
12:58  Взрыв около роддома в Шымкенте: появились кадры с места ЧП

12:54  Попытка №... Как мэрия Бишкека отменять оплату наличными в транспорте будет
12:31  Е.Кошанов: Видение Президента о "Новом Казахстане" полностью перекликается с философией Абая..))
12:18  Туркменский Аркадаг получил в Казани орден "За заслуги перед Республикой Татарстан"
11:23  Ирано-таджикские Ababil-ы помогут РосАрмии мочить бандеровцев в Украине
10:14  Зеркальный ответ: России есть, что забрать у офшорных олигархов, - "СП"
10:03  Вирус судного дня: рожденные в СССР неуязвимы перед новой оспой, - "КП"
09:53  КырВласти переполошила статья "против Ташиева" в российской "Комсомолке"
00:58  Памир погрузился в антитеррористическую операцию, - "Къ"
00:57  Талибы приказали афганским женщинам-ведущим закрывать лицо во время эфира
00:49  Чем провинились женщины перед президентом Туркмении? - И.Джорбенадзе
00:44  Торг вокруг НАТО может стоить Турции истребителей
00:33  В России грядут радикальные перемены, - Александр Дугин
00:30  Мир не узнать: свобода для маневра осталась только у империй, - Виталий Гранкин
00:26  США не нашли китайского оружия у Российской армии
00:22  Эпидемия свинства. Из Украины - на Запад с любовью, - Дм.Выдрин
00:16  Кто придумал миф об угрозе глобального голода
00:11  Банк, который лопнул. "Альфа-банк Казахстан" переименовался в Eco Center Bank
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00:05  Россия перекрыла газовый вентиль для Финляндии
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00:00  Причины украинизации Европы, - Ростислав Ищенко
Пятница, 20.05.2022
23:07  Байден перепутал фамилию президента Южной Кореи
15:10  Разбогатеет ли Казахстан на антироссийских санкциях?
13:13  РосПравительство создало штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины
13:12  Интернет перестает быть инструментом будущего
12:41  Эрдоган не желает портить отношения как с Путиным, так и с Байденом, - С.Тарасов
12:37  Раскрыт заговор британской разведки с целью привести к власти Джонсона
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12:18  Вокруг Алматы неспешно начали сооружать первый из 4-х городов-спутников - Gate City
12:16  Турцию заподозрили в сговоре с Россией против НАТО
11:42  Обретающийся в Британии имам и принц исмаилитов Ага Хан IV озабочен хаосом в своей Памирской вотчине
11:38  В Казшколы возвращен предмет из КазССР - "труд"
11:08  Российскую сеть McDonald’s хочет купить родственник Назарбаева - Боранбаев... сидящий в КазСИЗО
10:50  Скончался народный артист Кыргызстана телеведущий Бактыбек Мамытов
10:42  Милицейский генерал М.Баймукашев стал 1-м замом Совбеза Казахстана
10:24  Умер таджикский поэт, прозаик и драматург Мехмон Бахти
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    Казахстан   | 
Новый казобластной центр Жезказган сидит без воды и электричества
15:51 21.05.2022

Сегодня, 21 мая 2022 года, в 16:25 в городе Жезказгане в результате сильного скачка электротока и короткого замыкания произошло отключение ТЭЦ от электроснабжения, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе акимата города заверили, что все службы ориентированы на устранение неполадок.

В пресс-службе акимата города заверили, что все службы ориентированы на устранение неполадок. Приблизительно через 1-1,5 часа будет возобновлена подача электроэнергии и воды в город.
Пресс-служба акимата Жезказгана
Напомним, 16 марта президент РК Касым-Жомарт Токаев, обращаясь с Посланием к народу Казахстана, заявил об инициативе создания новой Улытауской области с центром в Жезказгане.

Константин Вноровский

Источник - Zakon.kz
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