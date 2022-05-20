Новый казобластной центр Жезказган сидит без воды и электричества

15:51 21.05.2022

Сегодня, 21 мая 2022 года, в 16:25 в городе Жезказгане в результате сильного скачка электротока и короткого замыкания произошло отключение ТЭЦ от электроснабжения, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе акимата города заверили, что все службы ориентированы на устранение неполадок.



В пресс-службе акимата города заверили, что все службы ориентированы на устранение неполадок. Приблизительно через 1-1,5 часа будет возобновлена подача электроэнергии и воды в город.

Пресс-служба акимата Жезказгана

Напомним, 16 марта президент РК Касым-Жомарт Токаев, обращаясь с Посланием к народу Казахстана, заявил об инициативе создания новой Улытауской области с центром в Жезказгане.



Константин Вноровский