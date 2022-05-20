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Узбекистан использует партнерство с Китаем для решения стоящих перед ним логистических проблем,- The Diplomat
15:56 21.05.2022

Узбекистан пытается укрепить стратегическое сотрудничество с Китаем для решения ряда экономических вопросов поле того, как его крупный внешнеторговый партнер, Россия, столкнулась с западными санкциями.

По данным The Diplomat, Узбекистан поставил перед собой цель подключения к мировым транспортным и торговым путям. На недавнем заседании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине была представлена "Новая стратегия развития Узбекистана на 2022-2026 годы". Стратегия предусматривает углубление экономических связей Узбекистана с Китаем. В нем говорится о расширении сотрудничества со стратегическими партнерами, такими как Китай, но Россия не упоминается.

Экономические отношения Узбекистана с Китаем в основном связаны с инфраструктурными проектами. Железнодорожный проект Китай-Кыргызстан-Узбекистан будет играть важную роль для обеих стран. Общая протяженность дороги, которая соединит китайский город Ланьчжоу с Ташкентом, составляет 4380 километров. Хотя проект существует с 1990-х годов, в настоящее время прямого железнодорожного сообщения между Китаем и Узбекистаном через Кыргызстан нет. Когда железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан будет завершена, грузы будут отправляться из Ташкента через Ош, Кыргызстан, в Ланьчжоу, Китай.

До недавнего времени проект сталкивался с серьезными финансовыми и административными препятствиями. Продолжающиеся пограничные споры между Кыргызстаном и Узбекистаном практически остановили проект. Кроме того, существующая железнодорожная инфраструктура между Узбекистаном и Кыргызстаном, построена в советское время и нуждается в модернизации, чтобы маршрут Китай-Кыргызстан-Узбекистан мог функционировать в полном объеме. Поскольку новая железная дорога в Кыргызстане еще не проложена, в обоих концах маршрута, в Китае и Узбекистане, грузы по коридору перемещаются по железной дороге, а в средней части, в Кыргызcтане, – автомобильным транспортом.

В апреле вице-премьер Узбекистана, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков и министр экономики и торговли Кыргызстана Данияр Аманельдиев объявили о достижении договоренности по железной дороге Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Кроме того, исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов встретился с послом Кыргызстана в Узбекистане и выразил желание ускорить проект железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

Если проект будет успешным, он может открыть путь Узбекистану в Южную Азию. Маршрут проходит в обход контролируемого талибами Афганистана. Нестабильность в Афганистане долгое время препятствовала попыткам связать Среднюю Азию и Южную Азию.

Инициатива китайского лидера Си Цзиньпина "Один пояс, один путь" соответствует стремлению Узбекистана расширить торговлю и коммерцию. С момента запуска "Одного пояса, одного пути" в 2013 году Узбекистан стал стратегическим геополитическим партнером Китая. Хотя две страны не имеют общей границы, Узбекистан играет важную роль в "Один пояс, один путь". Два маршрута "Один пояс, один путь" проходят через Узбекистан и соединяются с Китаем через Казахстан на западе или Кыргызстан на юге. Эти два маршрута соединятся в Ташкенте и пройдут через Туркменистан в Иран, Западную Азию и Индию. Узбекские грузоотправители также могут соединиться с Европой, Кавказом и Турцией, используя железнодорожные услуги на двух других маршрутах через Казахстан.

Не секрет, что китайский капитал стоит дорого. Чрезмерная зависимость от китайских рынков и инвестиций представляет собой серьезный риск. Узбекистан и другие государства Центральной Азии прекрасно это понимают. Льготные кредиты для проектов инфраструктуры и технической поддержки требуют, чтобы не менее половины закупаемых материалов, оборудования, технологий и услуг были из Китая. Узбекистан нуждается в китайских кредитах из-за своих экономических трудностей и географического положения. Хотя китайский кредит поможет повысить экономическую активность и торговлю в Узбекистане, существует риск того, что страна попадет в зависимость от китайских инвестиций для поддержания и развития инфраструктуры "Один пояс, один путь". Другая проблема заключается в том, что сравнительное преимущество китайских компаний в преференциальных торговых условиях может подорвать конкурентоспособность местных компаний и увеличить спрос на китайские товары в Узбекистане и Центральной Азии в целом.

Новая волна усилий, предпринятых узбекским правительством для укрепления экономических связей с Китаем, может дать возможность лучше использовать его естественные преимущества, такие как ключевое географическое положение. Гранича со всеми другими странами Центральной Азии и Афганистаном, Узбекистан имеет транзитные связи во всех направлениях. Как страна, не имеющая выхода к морю, она однозначно зависит от этих трансграничных транспортных связей и хорошо знает, как они работают.

Эти усилия также совпадают с вакуумом, образовавшимся после того, как Россия отступила от Центральной Азии, сосредоточившись на своих внутренних проблемах. На данный момент вторжение России в Украину означает, что Кремль больше не может оказывать экономическую поддержку в дополнение к китайским инвестициям в регион, и нет ясности в отношении того, насколько глубоко Россия будет заинтересована в стратегическом взаимодействии с регионом в будущем.

Россия является основным торговым партнером Узбекистана. Например, в 2021 году двусторонний товарооборот с Россией составил 7,5 млрд долларов. Двусторонний товарооборот с Китаем составил чуть более 7,4 миллиарда долларов. Однако узбекские банки все больше обеспокоены риском вторичных санкций. В последние годы Узбекистан получил крупные кредиты от попавших под санкции российских банков, включая Газпромбанк, ВТБ, ВЭБ и другие. Эти банки должны финансировать крупные экономические проекты в стране. Санкции против России означают, что Узбекистан может потерять эти деньги. Один из способов восполнить этот пробел - работать с Китаем. Тем временем Китай продолжает реализацию проекта "Один пояс, один путь" и усиливает свою роль в регионе.

Если Узбекистан хочет стать региональным транзитным узлом и увеличить свою экономическую мощь, он должен бороться за снижение своей зависимости от иностранных спонсоров и избегать ошибок других стран. Кроме того, Ташкенту необходимо вести игру с умом и предвидеть подводные камни, говорится в статье в The Diplomat.

Источник - CentralAsia
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