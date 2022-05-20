Дустум собрал в Турции саммит антиталибской оппозиции

16:03 21.05.2022

Политические лидеры Афганистана, покинувшие страну, впервые провели встречу

Азия и мир, политика 11:21, 20 мая 2022 Просмотров: 3237



CentralAsia (CA) - Несколько афганских политиков, которые покинули Афганистан после захвата власти движением "Талибан", провели встречу в Турции. Об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на пресс-секретаря партии "Джунбиш-е Милли" ("Национальное исламское движение Афганистана") Ихсана Ниро, которую возглавляет бывший вице-президент, маршал Абдул Рашид Дустум.



"Маршал Дустум принимал политических и влиятельных лидеров. Встреча была проведена для обмена мнениями о том, как изменить ситуацию в Афганистане", - сказал Ниро.



Во встрече участвовали лидер "Народной партии исламского единства Афганистана" Хаджи-Мохаммад Мохакик, бывший вице-президент Ахмад Зия Масуд, бывший спикер парламента Мир-Рахман Рахмани, бывший министр финансов Абдул-Хади Аргандивал, а также представители лидера "Хезб-и-Вахдат" Мохаммад-Карима Халили и бывшего министра иностранных дел Салахуддина Раббани.



Эта встреча была первой, которую провели афганские политики, покинувшие Афганистан из-за захвата власти талибами. Некоторые из них, например, Дустум и Мохакик, в свое время возглавляли вооруженные формирования, которые боролись против талибов.



О чем договорились участники встречи, не сообщается.



В свою очередь, Исламский Эмират заявил, что ни одна политическая партия в настоящее время не пользуется поддержкой народа в Афганистане. "Нет такого движения, которое могло бы иметь поддержку народа и присутствовать в Афганистане", - сказал заместитель пресс-секретаря Исламского Эмирата Билал Карими. Встреча стала первой, которую провели афганские политики, покинувшие страну во время августовского коллапса.