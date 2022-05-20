В Шымкенте во время футбольного матча на стадион прилетела крыша

20:46 21.05.2022

На стадионе Шымкента на юге Казахстана обрушилась крыша из-за сильного ветра прямо во время футбольного матча.



Об этом сообщили РИА Новости в городском департаменте по ЧС.



"Из-за усиления ветра (порывы достигали 20 м/с) произошел срыв кровли основного здания стадиона Хаджимукана, предварительно, на площади 400 кв. м. Жертв и пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.



Отмечается, что на месте происшествия сотрудники службы пожаротушения разбирают сорванную ветром кровлю.



