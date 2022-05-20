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|В Шымкенте во время футбольного матча на стадион прилетела крыша
20:46 21.05.2022
На стадионе Шымкента на юге Казахстана обрушилась крыша из-за сильного ветра прямо во время футбольного матча.
Об этом сообщили РИА Новости в городском департаменте по ЧС.
"Из-за усиления ветра (порывы достигали 20 м/с) произошел срыв кровли основного здания стадиона Хаджимукана, предварительно, на площади 400 кв. м. Жертв и пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что на месте происшествия сотрудники службы пожаротушения разбирают сорванную ветром кровлю.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате взрыва в аптеке Шымкента на юге Казахстана.