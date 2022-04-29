Сын экс-спикера Казмажилиса Нигматулина освобожден от должности главы "КазМунайГаз-Аэро"

00:15 22.05.2022

Нур-Султан. 20 мая. КазТАГ – Нуржан Нурланов освобожден от должности директора ТОО "КазМунайГаз-Аэро", сообщает пресс-служба АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ).



"19 мая решением единственного участника ТОО "КазМунайГаз-Аэро" генеральным директором компании назначен Шамсутдинов Ильдар Тагирович. На этом посту он сменил Нурланова Нуржана Нурлановича", - сообщили в КМГ в пятницу.



Нурланов – младший сын бывшего спикера мажилиса Нурлана Нигматулина – возглавлял "КазМунайГаз-Аэро" с февраля 2019 года.



Сам экс-спикер мажилиса, как сообщил источник КазТАГ, в середине марта – сразу после задержания Кайрата Сатыбалды, племянника бывшего президента Нурсултана Назарбаева – покинул Казахстан. Как отмечал источник, есть признаки того, что Нигматулин при этом пытался замести следы, так как вылетел на одном самолете в Атырау, а оттуда на другом – в Баку, при этом, у него, как известно, есть и собственное авиасудно.



6 апреля КазТАГ сообщал, что Нуржан Нурланов и его старший брат – Нурхан являются выгодополучателями завышения цен на удобрения "Казфосфата", в отношении которого было начато расследование.



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Напомним, что экс-спикер мажилиса Нурлан Нигматулин покинул Казахстан в середине марта, после задержания Кайрата Сатыбалды – племянника бывшего президента Нурсултана Назарбаева.