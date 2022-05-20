В Алматинском СИЗО прошла экскурсия для госслужащих (видео)

00:17 22.05.2022

Антикоррупционная служба города Алматы возобновляет практику проведения экскурсий для госслужащих и сотрудников квазигосударственного сектора в исправительные учреждения, передает Zakon.kz.



Основной целью мероприятия является ознакомление сотрудников с последствиями совершения коррупционных деяний, демонстрация быта подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных изнутри.



Сотрудники следственного изолятора проводят экскурсии - показывают следственные кабинеты, камеры для преступников, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, место для прогулок и другие помещения.







Посетители поделились своими впечатлениями от проведенной экскурсии, указав, что увиденное произвело на них тяжелые впечатления.



Хотелось бы отметить, что данное профилактическое мероприятие проводится с государственными органами, в которых участились коррупционные правонарушения. Мы наглядно хотим показать руководителям государственных учреждений то, чем могут обернуться коррупционные преступления. Время, проведенное в стенах следственного изолятора, должно отбить желание у ответственных лиц брать и давать взятки.

Руководитель Антикоруппционной службы Алматы Асхат Оразхан



Ирина Лукичева