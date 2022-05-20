Байден мобилизует азиатских союзников на противостояние Китаю и России, - С.Строкань

00:35 22.05.2022

Джо Байден попадет в QUAD

Президент США мобилизует азиатских союзников на противостояние Китаю и России

Президент США Джо Байден отправился в турне по Индо-Тихоокеанскому региону. В программе - визиты в Сеул и Токио, а также участие в саммите Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) с лидерами Японии, Австралии и Индии. Накануне азиатской поездки Джо Байдена разведка США предупредила о возможном ядерном или ракетном испытании КНДР. Однако, несмотря на новое обострение ситуации на Корейском полуострове, главной частью программы Джо Байдена станет обсуждение методов коллективного сдерживания Китая и России.



Свое азиатское турне Джо Байден начал с посещения завода компании Samsung по производству полупроводников, расположенного в южнокорейском городе Пхентхэк. Его сопровождало не только руководство компании, но и президент Республики Корея Юн Сок Ель. Официальные переговоры с ним состоятся в субботу. Затем глава Белого дома отправится в Токио, где пройдет саммит QUAD.



Эта поездка призвана продолжить дипломатический марафон президента США, демонстрирующего свое глобальное лидерство в ходе контактов с союзниками как на Западе, так и на Востоке. Ранее на этой неделе Джо Байден встретился с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинисте, обсудив их заявки на членство в НАТО. Переговоры с союзниками на разных континентах призваны соединить североатлантическую и индо-тихоокеанскую компоненты в единую концепцию безопасности, идущую в русле с новой стратегией "глобального НАТО", которая будет принята 28–30 июня на саммите альянса в Мадриде.



Дополнительную интригу в турне Джо Байдена внесло предупреждение разведки США о возможном проведении нового ядерного или ракетного испытания КНДР, приуроченного к его поездке. О том, что КНДР, вероятно, в ближайшие дни проведет испытание межконтинентальной баллистической ракеты, заявил также в пятницу глава Минобороны Японии Нобуо Киси. Тем не менее в Белом доме решили не акцентировать на этой информации особое внимание, давая понять: несмотря на эскалацию на Корейском полуострове, тема северокорейской угрозы будет не главной.



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Приоритетное внимание Джо Байден и его союзники намерены уделить дальнейшей мобилизации индо-тихоокеанских союзников для двойного сдерживания России и Китая. По поводу первой темы глава МИД Республики Корея Пак Чин заявил в пятницу: Сеул на консультациях с американской стороной изучает различные предложения относительно возможности поставок южнокорейского вооружения Киеву. Украинский вопрос, как сообщила накануне японская газета Nikkei, ссылаясь на правительственные источники, затронут и участники американо-японского саммита - президент Байден и премьер Фумио Кисида. Ожидается, что в совместном заявлении они сделают акцент на том, что украинский кризис может оказать дестабилизирующее воздействие на Индо-Тихоокеанский регион. В связи с этим лидеры США и Японии подтвердят готовность продолжать санкционное давление на Россию и осудят угрозу применения ядерного оружия.



Накануне переговоров с Джо Байденом японский премьер сделал новое заявление по Украине, сообщив о выделении Киеву дополнительной финансовой помощи в размере $300 млн и пообещав, что "Япония как часть G7 продолжит поддержку Украины".



По словам Фумио Кисиды, он намерен подробно изложить свой план содействия Киеву в ходе саммита QUAD, на котором помимо президента США его гостями будут лидеры Австралии и Индии.



Кроме того, по данным Nikkei, господа Кисида и Байден на двусторонней встрече сформулируют политику совместного сдерживания Китая, возложив на него главную ответственность за напряженность в Тайваньском проливе и других частях региона. Термин "сдерживание" применительно к Пекину в совместном документе Вашингтона и Токио будет использован впервые: он заменит прежнее слово "реагирование". Переговоры пройдут на фоне неожиданных учений военных КНР в Южно-Китайском море.



Дмитрий Дризе - об эскалации ситуации в Азии

Дмитрий Дризе - об эскалации ситуации в Азии

Примечательно, что переговорам Джо Байдена в Токио и саммиту QUAD предшествовала перепалка министра иностранных дел Японии Есимасы Хаяси с главой МИД КНР Ван И. В ходе телефонного разговора, который прервал шестимесячную паузу в общении глав дипломатических ведомств двух стран, японский министр призвал Китай "сыграть ответственную роль в поддержании международного мира и безопасности", назвав российскую операцию на Украине "явным нарушением Устава ООН и других международных законов". Кроме того, он обвинил Пекин в создании напряженности в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также сообщил, что "общественное мнение в Японии крайне сурово по отношению к Китаю". Токио выражает все большую обеспокоенность активностью китайской береговой охраны и военно-морских кораблей вокруг контролируемых Японией островов в Восточно-Китайском море, на которые также претендует Пекин. В связи с этим в рамках QUAD вместе с США Япония продвигает стратегию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона для противодействия росту китайского влияния.



Китайский министр предъявил Токио встречные обвинения. "Невозможно не заметить, что еще до того, как американский лидер отправился в Токио, мы уже слышим шумную антикитайскую риторику со стороны Японии и США",- заявил глава МИД КНР, указав на то, что сотрудничество Токио и Вашингтона не должно провоцировать конфронтацию в регионе, а также наносить ущерб суверенитету, безопасности и интересам Китая. Напомнив о событиях почти столетней давности - затяжном конфликте, переросшем в японо-китайскую войну 1937–1945 годов после вторжения императорской Японии в Китай,- Ван И обратился к японскому коллеге со встречным призывом: "Мы надеемся, что Япония усвоит уроки истории, сосредоточится на региональном мире и стабильности, будет действовать осторожно, не будет таскать чужие каштаны из огня и не собьется с пути, извлекая выгоду за счет своего соседа".



"Стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе идет против тенденций нынешнего времени и не служит общим и долгосрочным интересам стран Восточной Азии",- заявил Ван И ранее, общаясь с координатором Индонезии по делам Китая Лухутом Бинсаром Панджаитаном. По его словам, региону грозит опасность со стороны альянса Five Eyes (США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия), а также QUAD и военного союза AUKUS (США, Великобритания и Австралия).



Уже после перепалки глав дипломатических ведомств двух стран главный пекинский куратор отношений с Вашингтоном, член политбюро, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи провел телефонный разговор с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Представитель китайского руководства предупредил администрацию Байдена о недопустимости вмешательства во внутренние дела Китая, а также попыток нарушать его суверенитет и территориальную целостность.



"В последнее время Соединенные Штаты допустили ряд неверных заявлений и поступков, которые являются вмешательством во внутренние дела Китая и наносят ущерб его интересам. Китай решительно выступает против этого и будет реагировать жестко",- заявил Ян Цзечи.



В качестве главного раздражителя и ключевого вопроса в китайско-американских отношениях он назвал проблему Тайваня, указав на то, что США только на словах проводят политику одного Китая, а на самом деле поддерживают "независимость Тайваня". "Если Соединенные Штаты будут продолжать разыгрывать "тайваньскую карту" и идти все дальше и дальше по ложному пути, это вне всяких сомнений создаст опасную ситуацию",- предупредил представитель высшего руководства КНР. В связи с этим, ссылаясь на достигнутые в прошлом году договоренности президента Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином, он призвал Вашингтон "быть последовательным в своих словах и делах, воплощать соответствующие обязательства в конкретную стратегию и действия, работать с Китаем".



Сергей Строкань

20 мая 22