Из-за роста цен на энергоносители выиграет азиатский регион

12:57 22.05.2022

Азиатский регион выиграет из-за роста цен на энергоносители, поскольку вырастет конкуренция на местных рынках. Об этом сообщил в субботу журналистам глава Минэкономразвития РФ (МЭР) Максим Решетников.



"Мы исходим из того, что Россия - это очень крупный поставщик энергоресурсов и просто так [ее] не заменить, - сказал он. - Более того, произойдет очевидным образом переориентация ресурсов […], Европа будет брать нефтепродукты с Американского континента и из Азии транспортировать, а мы, соответственно, нашу нефть будем предлагать, продвигать на азиатский рынок, но все это потребует достаточно существенного изменения логистики". "К сожалению, для потребителей это все обернется […] удорожанием стоимости нефтепродуктов. В первую очередь за это придется заплатить европейским потребителям, поскольку там вырастет стоимость топлива, а азиатские окажутся, с нашей точки зрения, в выигрыше, потому что конкуренция на азиатских рынках в этой связи вырастет", - считает Решетников.