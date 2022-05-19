Будь готов! Обновленную Роспионерию возглавит лично Путин

13:17 22.05.2022

"Большую перемену" возглавит сам президент



Массовое движение по работе с детьми и молодежью соединит нынешних и бывших октябрят, пионеров и комсомольцев

Дарья Гармоненко Иван Родин

Заведующий отделом политики "Независимой газеты"

19 мая 22



Власти уверяют, что никакой реставрации пионерии не будет.

В Госдуму 19 мая, в день 100-летия советской пионерии, внесен законопроект о создании российского движения детей и молодежи (РДДМ) "Большая перемена". От имени всех пяти фракций, что по традиции сигнализирует о поддержке инициативы сверху. Более того, главой РДДМ будет президент РФ. У движения будет статус общественно-государственной организации – и вторая часть определения выглядит главной потому, что действовать РДДМ станет в учебных заведениях. Причем по правилам и с целями, которые определят Минпросвещения и Росмолодежь. РДДМ поможет социализации детей, а также проведению молодежной госполитики, утверждают в Госдуме. Для этого в одной структуре объединяют и подрастающие поколения, и их воспитателей. Это не похоже на прежних советских октябрят, пионеров и комсомольцев, да и место дедушки Ленина пока вакантно.



В пояснительной записке говорится об участии РДДМ в воспитании детей, упоминается "формирование мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов РФ", а также "высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству". Таким образом, структура заявляется как бы внеидеологической, но все-таки не деидеологизированной. Ведь об этих ценностях власти в последнее время заявляют при каждом удобном случае. Тем не менее РДДМ "Большая перемена" – это не аналог организаций октябрят, пионеров или комсомольцев, какие были в советскую эпоху, хотя бы потому, что объединяет все возрасты, начиная с шести лет. Более того, прописано, что там могут состоять и взрослые – по тексту закона понятно, что это учителя, разного рода преподаватели и воспитатели и, видимо, многочисленные активисты. Вокруг РДДМ вообще предполагается их большой сбор, поскольку руководство со стороны президента и общественно-государственный статус гарантируют как солидное бюджетное, так и щедрое внебюджетное финансирование.



В законопроекте подробно описана иерархия руководящих органов и прочие уставные тонкости, но крайне мало говорится о том, что конкретно предстоит делать в отношении именно детей. Судя по всему, на что в тексте есть и прямые указания, позднее появятся необходимые нормативные документы от Минпросвещения и Росмолодежи. Руководящий орган РДДМ, как и положено, съезд, но ставить перед ним задачи будет Наблюдательный совет, который и возглавит президент Владимир Путин. Непосредственное управление будет за Координационным советом, председатель которого тоже, похоже, будет высоким чином. А вот глава правления РДДМ вообще получает ранг министра – и, кстати, в правлении не могут состоять члены движения.



Первички будут создаваться в школах и прочих образовательных учреждениях из детей и педагогов, но кроме того, в РДДМ могут входить и отдельные НКО, и юрлица. Поэтому, видимо, нынешнее Российское движение школьников, которое станет одним из учредителей "Большой перемены", в конце концов в нем и растворится. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов уже подтвердил, что первички станут курировать советники директоров школ по воспитательной работе. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Этот законопроект связан именно с движением. Это не просто движение школьников, а более широкого контекста, более широких возрастных рамок. Это и школьники, и молодые люди, молодежь. Здесь идея создать движение, с которым уже нынешние все организации могут солидаризироваться". И конечно, он отверг измышления на тот счет, что возрождается пионерия или иные идеологические структуры.



101-3-3480.jpg

Российское движение школьников тоже

задумывалось как массовая организация.

Фото с сайта рдш.рфМежду тем КПРФ, которая формально и инициировала законопроект, рассчитывала именно на такой подход. Кстати, коммунисты вообще-то теперь выглядят отстраненными от дела, недаром депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина ранее уверяла, что 19 мая документ уже будет приниматься в первом чтении. Левые вообще постарались о своем участии в проекте умолчать, зато о нем охотно говорил глава комитета ГД по делам молодежи Артем Метелев ("Единая Россия"). "Его цель – дать равный доступ к возможностям для своего развития всем детям и подросткам нашей страны. Дать цель жизни", – подчеркнул он. И пояснил, что в стране много детских организаций, но они охватывают лишь небольшую часть детей. По его словам, идея единой организации обсуждалась давно на разных детских форумах, а в последний раз президенту об этом сказала 12-летняя Диана Красовская. И Путин поддержал такую инициативу, после чего сам проект появился максимально быстро, напомнил Метелев. "Мы не можем оставить на произвол судьбы мировоззрение нашей молодежи, не можем позволить распространяться деструктиву", – заявил он.

"Мы направим весь потенциал страны, ее компаний, ее фондов, институтов на развитие детей, и сразу хочу сказать: никто не будет записывать поголовно в эту организацию, наш принцип – это интерес, каждый ребенок должен прийти на возможности, которые есть в этой организации", – подчеркнул Метелев, или, по его словам, "никто не планирует навязывать патриотизм". Принцип добровольности активно подчеркивал в течение всего 19 мая каждый из высокопоставленных комментаторов, но у экспертов возникли сомнения в способности чиновников избежать компанейщины.



Вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов напомнил "НГ", что идея о возрождении всероссийской детско-юношеской организации обсуждается лет 10–15, а темы воспитания и наставничества нового поколения, преодоления атомизации школьников волнуют общество. "Вопросы поставлены серьезные, но, к сожалению, иного решения, чем возврат к опыту СССР, не нашлось. И хотя сейчас вроде бы декларируется, что вступление будет добровольным, но проблема в том, что, когда начинается компанейщина, многие чиновники часто бегут впереди паровоза. Сейчас вопрос в том, как все это будет реализовано, но уже понятно, что проверять качество работы сложнее, чем количество привлеченных детей. И скорее всего массовость и будет условным кипиай, а потому есть риск, что на местах будут стремиться к высоким показателям", – отметил он. Кроме того, несмотря на декларации, что идеологизировано движение не будет, на практике, конечно, какая-то госидеология будет, хотя это слово и не будут упоминать. Но есть проблема в том, что даже для взрослых конкретная идеология не определена, а значит, ее сложно будет сформулировать и для детей. Кстати, по его мнению, само название для новой пионерии выбрано не слишком удачным. При этом вовлечение президента в проект вполне понятно: данная тема ему близка, вызывает у него интерес.



Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что "идеология будет по-любому". Ему не совсем понятно название "Большая перемена": "С одной стороны, тема перемен в России, а в политике – тем более, табуируется, разговоры о больших переменах чаще всего связаны именно с возможным уходом Путина. А этой темы власть тщательно избегает. С другой стороны, наверное, это отсылка к известному советскому фильму, но у нынешних детей нет ностальгии по прошлому, фильма они не знают, так что больше похоже, что это будет игрушка для взрослых". Эксперт отметил, что пиар РДДМ на ТВ будет большой, но есть и не меньшие риски, что все превратится в бесконечные бюрократические отчеты об эффективности работы, в доклады о том, что дети охвачены политическим воспитанием. А на деле все превратится в освоение бюджетов. Усомнился Калачев и в массовости будущего проекта, потому что "по-настоящему массовым без принудиловки движение будет вряд ли, а парадокс в том, что чем больше идеологии в таких организациях, тем меньше в них добровольного участия". Поэтому сами дети туда не ринутся, а тогда действительно начнется компанейщина с обычными перегибами на местах, что будет только дискредитировать новое движение. А это будет тем более вредным для власти, что введено прямое курирование со стороны Путина, которое представляет собой попытку "как бы преобразовать президента в доброго дедушку Ленина".