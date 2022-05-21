Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан начнут уже этой осенью?

13:44 22.05.2022

Осенью планируется дать старт проекту по строительству железной дороги по маршруту Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Кыргызское правительство называет его "самым масштабным проектом за всю историю независимости".



Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан планируется начать осенью. Об этом стало известно 20 мая на заседании Кабинета министров Кыргызстана.



Кыргызское правительство утвердило основные направления развития железнодорожного транспорта страны на 2022−2026 годы.



"Развитие железнодорожной отрасли - одно из приоритетных направлений работы кабинета министров. Осенью планируется дать старт самому масштабному проекту за всю историю нашей независимости - строительству железной дороги по маршруту Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Надо поддержать данный проект", - отметил глава Кабмина Акылбек Жапаров.



Проект строительства железнодорожной ветки, которая свяжет Китай со странами Центральной Азии, обсуждается уже более 20 лет. Рассматривались несколько вариантов маршрута, в том числе из Китая через Кыргызстан в Узбекистан, далее в Туркменистан, Иран и Турцию. Стороны не могут договориться о ширине колеи, а также о стоимости строительства магистрали, которая пройдет по высокогорным труднодоступным районам, и ее маршруте.



В мае 2021 года Министерство транспорта Узбекистана сообщало, что полевые исследовательские работы по проекту железной дороги начнутся после стабилизации эпидемиологической ситуации.



В ходе совещания стороны отметили необходимость поиска общего консенсуса в решении вопроса финансирования данного проекта и, в первую очередь, определения маршрутов железнодорожного строительства.



Узбекская сторона поддерживает оптимальный вариант кыргызского участка маршрута "Торугарт - Арпа - Кош-Добо - Макмал - Джалал-Абад" протяженностью 280 км.



Посол Китая в Узбекистане Цзян Янь в интервью проекту Alter Ego сообщила, что стороны активно обсуждают технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта.



"Дорога касается трех стран. Я думаю, что это наше общее дело. Общее дело надо выполнить совместными усилиями. Я бы не сказала, что Китай один финансирует эту дорогу", - сказала она.