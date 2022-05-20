"Жовто-блакитный" терроризм, - Яков Выговский

13:49 22.05.2022 В угоду Западу киевский режим давно ведет против России тайную войну

Яков Выговский

20.05.2022

"Жовто-блакитный" терроризм

Периодически определенные части российской территории, граничащие с Украиной, "окрашиваются" в желтый цвет высокой террористической опасности. Сегодня это - Белгородская, Брянская, Курская области, два приграничных района Воронежской области, север Крыма и до недавнего времени несколько районов Краснодарского края. Первоначально "желтый" режим вводили до 25 апреля. Потом его продлили до 25 мая, хотя атака "жовто-блакитных" террористов может произойти в любом регионе России.



Неспособная победить в открытом бою, Украина наносит удары "москалям" исподтишка. С этой целью украинские радикалы вербуют наших молодых людей. И что тревожит особенно: находят в молодежной среде своих приверженцев, готовых ради нацистских идей пойти на кровавое преступление против своей же страны в то время как их сверстники ведут бои с укрофашистами.



Недавно, например, в Подмосковье был задержан сторонник экстремистской организации "Правый сектор"*, уроженец Москвы. Задержанный в 2017-2019 гг. проходил службу в ВСУ, там окончил курсы диверсионной подготовки по стандартам НАТО, причем, на том самом Яворовском полигоне во Львовской области, по которому был нанесен удар нашими крылатами ракетами большой дальности. За участие в боевых действиях в Донбассе был трижды награжден. А в 2019 г. в качестве поощрения указом Зеленского получил гражданство Украины. В конце января 2022 г. он приехал в Россию. Не с добром, конечно. И попался на горячем.



Сторонника украинского "Правого сектора"* задержали в Калининграде, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. И уточнили, что некий гражданин России планировал накануне Дня Победы совершить террористический акт против военнослужащих одной из частей Министерства обороны России. После чего, по версии следствия, он намеревался уехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях против российской армии. Дома у задержанного изъяли самодельное взрывное устройство и атрибутику с нацистской символикой.



И, это не единственный случай, когда ФСБ предотвращает теракт в России. В торгово-развлекательном центре Сочи недавно был задержан тоже неонацист, который планировал совершить террористический акт в День Победы.



Сотрудники спецслужбы изъяли у него револьвер с боеприпасами, ручную гранату Ф-1, холодное оружие и план-схему преступления. Было опубликовало видео, на котором подозреваемый признался в намерениях "убить пятьдесят человек из револьвера и перестрелять раненых".



Только за последние дни стало известно о трех предотвращенных ФСБ терактах. Среди тех, кого задержала ФСБ России, был и житель Курской области, тоже, заметьте, связанный со спецслужбами Украины. Он сознался, что готовил серию взрывов в людных местах для создания массовой паники. В ведомстве отметили: задержанный рассказал о своем намерении после совершения преступления выехать на Украину.



Сегодня наибольшую опасность для России в плане террористических угроз представляет именно Украина. США подготовили достаточное количество диверсантов в Яворовском учебном центре, прежде всего, для действий в России. Эксперт по безопасности Александр Жилин отмечал, что нам точно не известно, сколько спящих ячеек в России они организовали после 2014 г., тем более что этих специалистов по диверсионной работе очень сложно идентифицировать, так как внешне украинцы ничем не отличаются от россиян, подчеркнул специалист. Вместе с тем, по мнению эксперта, не надо делать акцент на исламе, потому что "могут быть завербованы представители любой национальности. И самая благодатная среда для вербовки - нищета населения. Там, где народ живет за чертой бедности, не представляет никакого труда нанять людей, которые за гроши будут исполнять то, что им поручат. К сожалению, у нас это не учитывается", - посетовал Жилин в интервью изданию Украина.ру.



Территория Украины накачана русофобией, социальные условия для вербовки созданы, и когда, по словам Жилина, некоторые говорят, что Украина слаба и ничего не может, то это рассуждения непрофессионалов.



Однако не стоит думать, что последователи идеологии украинских неонацистов появились в России только после начала Специальной военной операции. Они были замечены еще в 2015-2017 гг. Их количество в российских регионах шло по нарастающей. Сотрудники ФСБ только в декабре прошлого года провели масштабную спецоперацию сразу в 37 регионах страны. Задержаны больше сотни сторонников украинской неонацистской молодежной группировки.



Дома у них были найдены флаги, одежда со свастикой, холодное оружие, а также инструкции: как убить больше людей, - с символикой экстремистского сообщества с громким названием "Маньяки: культ убийц" (МКУ, запрещена в РФ).



Создана была эта националистическая организация на Украине, тем не менее ее последователи обнаружились в десятках российских регионах. Сообщалось, что руководил ими гражданин "незалежной", которого, в свою очередь, курировали спецслужбы из Киева. Среди задержанных были и те, кто готовил теракты и массовые убийства, в том числе нападения на образовательные учреждения в России.



"МКУ" появилось в Сети пару лет назад. Главарь группировки Егор Краснов объявлен в международный розыск. Он требовал от своих последователей, чтобы они выходили на улицы российских городов в указанный день, условно названный "праздником смерти". Именно в этот день должны были состояться массовые убийства, после чего происходить акты насилия над телами погибших. ФСБ заявила тогда: "Целью мероприятий являлось пресечение инспирированной Е. Красновым в различных регионах Российской Федерации акции, в рамках которой его сторонникам посредством мессенджеров и социальных сетей доводились указания о совершении террористических актов и массовых убийств". При этом выяснилось, что администраторами интернет-сообществ, распространявших призывы к насилию, были весьма миловидные девушки. Глядя на них, никто бы и не подумал, что они циничные преступницы.



Яростно "зигующих" сторонников только этой проукраинской группировки было задержано около 60-ти. Среди них - откровенные нацисты с наколотыми рунами СС на теле и надписью: "Убей в себе слабость". По данным силовиков, радикалы были задержаны при попытке заживо сжечь бездомных с помощью "коктейлей Молотова". Видео с поджогом участники группы планировали распространить в интернете для устрашения населения и привлечения новых сторонников в организацию.



Надо сказать, что в условиях проведения Российской Федерацией Специальной военной операции на Украине политические круги и спецслужбы Запада по-прежнему делают ставку на проверенную временем методику устранения неугодных правительств ("цветные революции", "арабская весна", "майдан" и др.), открыто раскручивая механизм дестабилизации нашей страны с целью смены политического режима. При этом используются самые разнообразные инструменты, в том числе активизация деятельности деструктивных подрывных сил и радикальных "спящих ячеек" на территории России, созданных не только спецслужбами Украины, но и плотно сотрудничающими с ними международными террористическими организациями.



Еще несколько лет тому назад, когда в Смоленской области был задержан член группировки "Исламское государство" (ИГ)* Магомедов, стало известно, что он готовил покушение на командира одного из боевых подразделений ДНР по заказу украинских спецслужб. В комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции заявили, что проведенную ФСБ операцию нельзя считать рядовой. Именно таким образом еще раз подтвердилась связь ИГ с Украиной и ВСУ. Появились дополнительные основания полагать, что и убийство Александра Захарченко (глава ДНР в период 04.11.2014-31.08. 2018 гг.) могло быть осуществлено бандитами из ИГ по указанию ВСУ.



Террористические "спящие ячейки" пришли на смену организованному бандподполью, их целью является совершение одного-единственного теракта. Об этом заявил на онлайн-брифинге в Москве официальный представитель Национального антитеррористического комитета, руководитель информационного центра НАК Андрей Пржездомский. По его словам, их установка - там, где находятся, там и воюют.



Заметим, что ровно за день до Специальной военной операции стало известно, что ФСБ России предотвратила теракт в Крыму, который намеревались организовать сторонники украинской экстремистской организации "Правый сектор"*. Объектом нападения террористов должен был стать храм в поселке Аэрофлотовский под Симферополем. Были задержаны шесть граждан… России.



Вообще, география таких преступных деяний достаточно широка. Это - Дагестан, Камчатка, Удмуртия, Курганская область, Биробиджан, Калининград… Но если мы сегодня об этом говорим открыто, значит, опасность уже ликвидирована. В последнее время ФСБ все чаще сообщает о предотвращенных терактах. "Приоритетная задача силовых структур - обнаружить и ликвидировать ячейки в тех регионах, где они появляются. Такие ячейки готовили серьезные теракты в России - взрывы, поджоги в местах массового пребывания людей. Большинство из них удалось предотвратить", - отмечал ранее Андрей Пржездомский.



Международные террористические организации не оставляют попыток перебросить в Россию террористов с использованием "спящих ячеек", отмечал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Эти участники международных террористических организаций получили боевой опыт в составе бандформирований в Сирии и Ираке. Активная вербовка новых членов международных террористических организаций идет через интернет, предупреждал Патрушев.



Силу набирают так называемые автономные террористы. Они могут существовать годами, ничем себя не выдавать, чтобы однажды совершить теракт. Сегодня это далеко не всегда смуглые бородачи. Нередко спящие - это мужчины и женщины с такой внешностью, на которых и подозрение не падет.



Но работа по отслеживанию известных радикалов, агентурная сеть, анализ больших данных позволяют выявлять таких "спящих", завербованных в интернете, во время отпуска за границей или еще где-то. Год назад на территории России была пресечена деятельность 71(!) законспирированной террористической ячейки. Ликвидированы более 50 боевиков. Свыше 800 бандитов и их пособников задержаны. Заблокированы счета более 1200 лиц, причастных к финансированию терроризма, на сумму свыше 57 млн руб. Силовики уничтожили 156 тайников с оружием, изъяли 134 взрывных устройств, свыше 100 тыс. патронов, более 3 (трех) тыс. мин, гранат и других боеприпасов. У радикалов появляется все больше возможностей для вербовки сторонников, а "технологии смерти" становятся все более дешевыми и доступными.



Терроризм мутирует быстрее любых коронавирусов, так что расслабляться не приходится. Попутно напомним, что всего уровней террористической опасности три: синий (повышенный), желтый (высокий) и красный (критический). Желтый вводится, если есть подтвержденная информация о реальной возможности совершения терактов. Синий и желтый - это, не скажете ли, какой страны цвета? Да, Швеции, заметим, тоже. Но желто-голубой "прапор" развевается вдоль всей нашей границы с "братской", так сказать, страной. Это для нас чревато…



Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников не случайно ведь говорил о стремлении террористов создавать в России спящие террористические ячейки. Как отмечал Бортников, в течение двух последних лет в России было предотвращено 129 террористических преступлений, в том числе 78 терактов, пресечена деятельность ряда ячеек террористических организаций и разгромлено бандподполье на Северном Кавказе. По его словам, в настоящее время террористы стремятся к созданию в России спящих ячеек и точечным атакам. Также возрастает угроза совершения двойных терактов - вторая атака совершается после прибытия на место первой сотрудников правопорядка. И вообще, судя по развитию событий, международные террористические организации пытаются создать в России целые "спящие" объединения.



Бортников обвинил спецслужбы иностранных государств в поддержке террористов. Зарубежными спецслужбами пропагандистско-подрывная деятельность активно ведется через информационные ресурсы: интернет и мессенджеры, что отчасти объясняет отказ от блокирования/отключения русскоязычного сектора интернет-ресурсов западными IT-компаниями в условиях действия антироссийских санкций. Социальные сети, тематические онлайн-площадки, служба мгновенных сообщений в мессенджерах (телеграм-каналах), - это мощный информационный ресурс в механизме агитационно-пропагандистской, вербовочной и подрывной деятельности западных спецслужб.



А СБУ - это практически филиал американского ЦРУ и британской МИ-6. Плюс еще французская Сюрте и немецкая БНД. Поговаривают, что и "Моссад" не отказывается "дружить" с СБУ. Ну, и т.д. ФСБ, таким образом, противостоит многочисленный и опытный противник.



Тем не менее 28 апреля ФСБ в очередной раз сообщила о предотвращении теракта. Теперь - в Симферополе. По информации ведомства, был задержан житель региона 1988 г.р., бывший военнослужащий морской пехоты Вооруженных сил Украины, сторонник неонацизма, осуществлявший по указанию националистов полка "Азов" * (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) подготовку взрыва и поджога в одном из торгово-развлекательных центров города. При обысках по месту проживания мужчины были изъята самодельная взрывчатка с поражающими элементами, экстремистская литература и "атрибутика украинских нацформирований".



А 15 апреля ФСБ информировала о задержании на территории Калужской области четырех членов исламистской ячейки "Хайят Тахрир аш-Шам" (террористическая группировка, запрещенная в России), один из которых планировал по указанию зарубежных эмиссаров совершение террористического акта на военных объектах региона. В тайнике сотрудники обнаружили составные части самодельного взрывного устройства, в изъятых гаджетах - инструкции по изготовлению бомбы и переписку с находящимися на Ближнем Востоке террористами.



Терроризм, и это давно известно, никогда не существует сам по себе, его всегда используют в своих интересах определенные государства. Сегодня подконтрольные глобалистским элитам террористические организации стали эффективным средством давления на тех, кто отказывается им повиноваться, даже если это целый народ или независимая страна. Фактически весь исламский экстремизм является порождением дипломатии и работы спецслужб США: Аль-Каида*, Талибан*, ИГИЛ* вышли "из-под пера" англо-американских компетентных органов. Инструменты терроризма активно применяются США для продвижения своей внешней политики и против государственных, военных или общественных деятелей Ирана, Венесуэлы, Египта, стран Центральной Америки. А про Россию и говорить нечего: на нас насылается самая разная террористическая нечисть. Слова же западных лидеров о борьбе с международным терроризмом, являются не более чем символической фигурой речи. Организованный и финансируемый США и их союзниками международный терроризм давно превратился в действенный инструмент для распространения стратегии глобализации. И надо прямо сказать, что в нашей стране работают диверсионные группы противника, скрываются "спящие ячейки".



Против России ведется самая настоящая война. Можно ее назвать гибридной или придумать другое название, но важно понять, что эта война ведется без традиционных планов боевых действий, ее сложно обнаружить, хотя сражения происходят каждый день.



Потому хочется повторить бессмертные слова Юлиуса Фучика, казненного немцами в Берлинской тюрьме: "Люди, я любил вас, будьте бдительны!". Источник - столетие.Ру

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1653216540





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы ратифицировали Соглашение с КНР о предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов

- Е.Кошанов: Видение Президента о "Новом Казахстане" полностью перекликается с философией Абая

- Государственный секретарь направил поздравительную телеграмму членам Национальной сборной по cурдлимпийским видам спорта

- Глава МИД Казахстана принял участие в конференции по глобальной продовольственной безопасности

- Азат Перуашев в г.Жанаозен обсудил реформу Конституции с нефтяникам и общественными активистами

- Состоялось заседание Коллегии Министерства обороны

- Грубые нарушения законодательства выявлены в работе Казахско-Русского международного университета Актобе

- Почти 16 тыс. иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность в Казахстане

- Граждане каких стран могут заниматься предпринимательской деятельностью в Казахстане

