The Telegraph: ВОЗ созывает экстренную встречу из-за вспышки оспы обезьян

13:50 22.05.2022

20.05.2022

The Telegraph: ВОЗ созывает экстренную встречу из-за вспышки оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян, передает газета The Telegraph. Ожидается, что мероприятие посетит директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.



По данным издания, главными темами на встрече станут пути передачи заболевания, его распространенность среди геев и бисексуалов, а также ситуация с вакцинацией. Отмечается, что эксперты могут затронуть вопрос целесообразности использования прививок от натуральной оспы при борьбе с распространением новой вспышки.



ВОЗ указывает, что оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. По данным организации, вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер.



В целом болезнь проходит легко и большинство людей выздоравливает в течение нескольких недель (период заболевания длится от 5 до 21 дня), однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Она меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает. Коэффициент летальности составляет от 1 до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.



В последние дни из разных стран поступают сообщения о случаях заражения обезьяньей оспой среди людей. До сих пор официально их было немного. Однако географическое распространение вируса настораживает – Великобритания, Португалия, Испания, США, Канада, Бельгия, Франция, Швеция, Италия и Австралия.



Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства сообщило, что заболевшие – преимущественно мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации.



Между тем специалистами подчеркивается, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может распространяться при тесном контакте с инфицированным человеком.



От обезьяньей оспы нет специфического лечения или конкретной вакцины, однако считается, что предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает высокоэффективную профилактику этого заболевания.



Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что ВОЗ опоздала созывать встречу специалистов, по его словам, это нужно было делать уже после обнаружения "первого тревожного случая". Россиянам, уверяет он, не нужно поддаваться панике, поскольку в нашей стране "это предвидели еще 40 с лишним лет назад", когда власти СССР "ликвидировали человеческую оспу и сохранили коллекцию видов осп".



"Дело в том, что с 1980 года прививки от оспы стали запрещать, потому что считалось, что те, кто их ставит, готовится к биологической войне. Нас с подачи США хотели заставить избавиться от коллекции осп, но мы уперлись, потому что без наличия вирусов нельзя наработать вакцину на случай, если в биологическом балансе живой материи возникнет серьезная ниша. Сейчас произошла мутация, и мы наблюдаем, как эту нишу заполняет оспа обезьян. Это само по себе очень опасно, но главное, что пока она ведет себя достаточно осторожно: нет смертельных случаев. А оспа человеческая имела высочайшую летальность, умирали миллионы. Тем не менее все эти 40 лет мы изучали этот вирус, его коллекционировали, все проходило под международным контролем, причем как у нас, так и в США", – отметил он.



В российском центре "Вектор" заявили, что против обезьяньей оспы эффективна вакцина против натуральной (человеческой) оспы.