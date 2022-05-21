Байден вплотную занялся Азией и передал привет Ким Чен Ыну, - Ренат Абдуллин

14:06 22.05.2022

Президент США в ходе азиатского турне озаботился консолидацией союзников



Президент США Джо Байден продолжает свое азиатское турне - в понедельник, 22 мая, он прибывает в Японию, однако и предшествоваший этому визит в Южную Корею оказался напряженным и насыщенным по повестке. Вашингтон и Сеул в очередной раз послали четкий сигнал Пхеньяну относительно пресечения его амбиций, одновременно выразив готовность к постепенному сближению с Северной Кореей. Основным же остается вопрос о том, как отреагирует Китай - стратегический противник США, которому, по мнению экспертов, в конечном счете и "адресовано" турне.



Президент США в ходе азиатского турне озаботился консолидацией союзников

ФОТО: AP

Визит американского лидера в Южную Корею стал уникальным по многим параметрам. Это не просто часть первого президентского турне Байдена по Азии - ранее ему мешала пандемия и проблемы в других регионах, - но и знакомство с новым южнокорейским главой Юн Сок Елем, вступившим в должность менее двух недель назад.



Судя по тону публичных заявлений, "сверка часов" с Сеулом прошла успешно. Еще до прибытия Байдена американская и южнокорейские разведывательные службы предупреждали о возросшей активности КНДР - якобы Пхеньян хотел "приветствовать" лидера США крупным ракетным запуском. За две суток обошлось без северокорейских провокаций, что нашло отражение в байденовской риторике.



"Мы готовы ко всему, что сделает Северная Корея. Мы продумали, как мы будем реагировать на все, что они делают", - отметил Байден на совместной пресс-конференции с южнокорейским коллегой в Сеуле, добавив в ответ на уточняющий вопрос, что "это (угроза от Пхеньяна) его не беспокоит".



Когда президента спросили, желает ли он что-то передать лидеру КНДР Ким Чен Ыну, президент лаконично ответил "Привет. Точка".



Сдержанность в заявлениях переросла и в явные попытки навести мосты. Так, по словам американского лидера, он готов встретиться с руководителем Северной Кореи, если Ким будет "искренен и серьезен". Что же касается эпидемиологической ситуации в регионе, то и в этом смысле США не отгораживаются окончательно ни от Пхеньяна, ни от Пекина. "Мы предложили вакцины, и не только Северной Корее, но и Китаю. Мы готовы поставить их незамедлительно, но мы не получили никакого ответа", - отметил президент.



Упоминание Пекина в этом контексте было ожидаемо: в конечном счете, именно китайским властям так или иначе адресованы все заявления Байдена.



В Южной Корее президент США не только встретился с руководством страны, но и посетил присутствующих там американских военных, а также несколько промышленных предприятий. Основным же предметом разговора с Юн Сок Елем, по всей видимости, стало налаживание отношений Сеула с Токио. Двусторонние связи существенно просели после того, как Япония вывела южнокорейских партнеров из политики приоритетной торговли. В Сеуле это расценили как фактическое объявление страны "враждебной". У обоих государств давние исторические претензии, однако США на фоне сдерживания Китая прилагают все усилия, чтобы задобрить партнеров и добиться их консолидации. Так, по данным источников, президент Юн поднял давно обсуждаемый вопрос о передачи части расположенного в Южной Корее оружия под местное, а не американское командование. Вашингтон пока не спешит с решением, очевидно, ожидая встречных предложений из Токио. Ожидается, что Юн может быть приглашен на ближайшую встречу QUAD - альянса США, Австралии, Индии и Японии. Если это произойдет, то задача Байдена по консолидации союзников формально будет выполнена.



По прибытии в Токио Байдену предстоит решить не только военно-политические, но и назревшие экономические проблемы. Речь, в частности, идет об Индо-Тихоокеанской программе сотрудничества. От США, широко рекламировавших эту инициативу, ждут внятных положений: пока потенциальные участники договора знаю только об обязательствах, которые будут наложены на них, а вот в чем выгода от членства в таком партнерстве - до сих пор объяснено не было.



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В случае, если турне Байдена увенчается конкретными договоренностями, мяч окажется уже на стороне Китая, который неоднократно выражал неудовольствие приездом в регион американского лидера. США в свою очередь, пока избегают того, чтобы затрагивать наиболее болезненный для Пекина тайваньский вопрос, говоря не только о готовности поставить вакцины в КНР, но и возможностях сотрудничества в других сферах.



Связана подобная корректировка позиции, по всей видимости, с тем, что объемы пекинской помощи Москве, которой в свете санкций более всего опасался Вашингтон, пока куда ниже ожидаемых. Министр торговли США Джина Раймондо, в частности, заявила, что по сравнению с февралем поставки китайских ноутбуков в Россию упали на почти в два раза, а смартфонов - более чем на 60%.



На этом фоне, отметил в разговоре с "МК" завсектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин, антироссийской подоплеки в турне американского президента фактически нет - в центре повестки именно КНР. Как считает эксперт, вне зависимости от исхода азиатской поездки Байдена, сам он фактически подталкивает Пекин к сближению с Москвой, по крайней мере, по линии ОДКБ. Однако торопиться с ответом американцам Китай не станет, предпочитая обходиться предупреждениями и придерживаясь традиционной политики невступления в четко зафиксированные военные союзы, подчеркнул Сергей Луконин.



Ренат Абдуллин