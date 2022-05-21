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|Сколько протянет Украина и чем грозит расширение НАТО - Крашенинникова
14:20 22.05.2022
Политолог-американист, автор Телеграм канала "Прогнозы.Крашенинникова" Вероника Крашенинникова в студии Украина.ру рассказала об угрозах после возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО, а также об общей выгоде Турции и США
01:07 - С какой целью Запад выделяет средства Украине? На что надеется?
04:03 - Как долго Украина способна обеспечивать противостояние?
05:53 - Успеют ли посольства вовремя эвакуироваться из Киева при необходимости?
07:53 - Угроза вступления Финляндии и Швеции в НАТО?
15:43 - Чем опасно членство Республики Косово в НАТО?
19:35 - Экономический план Вашингтона относительно Минска;
22:10 - Как России победить в информационной войне против Запада?
Напомним, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель - денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
Telegram-канал Вероники Крашенинниковой