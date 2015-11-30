Мариуполь, "Азовсталь": Куда подевались натовские генералы?

14:37 22.05.2022

Всех пленных пересчитают, отфильтруют и идентифицируют



Вера Жердева

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Александр Михайлов

Сергей Гончаров



Эпопея с сидением "захитников незалежной" на "Азовстали" вроде бы завершилась. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что территория этого завода и всего Мариуполя освобождена от украинских боевиков.



С 16 мая сдались в плен 2 439 неонацистов из "Азова"* и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода, отметили в Министерстве обороны РФ.



Последняя группа, в которой был 531 "сиделец" вышла 20 мая. Но есть одно обстоятельство, явно требующее разъяснений.



Во время операции по освобождению Мариуполя периодически всплывала информация о том, что в городе в военных действиях принимают участие граждане третьих стран. Фигурировала цифра в 200−300 наемников.



17 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, сообщил, что по словам сдавшихся в плен солдат и офицеров ВСУ, на территории предприятия находятся до 400 иностранцев - граждан европейских стран. И напомнил, что радиопереговоры между боевиками в Мариуполе велись на шести иностранных языках.



О том, что на территории "Азовстали" мог находиться отставной канадский генерал Тревор Кадиер, сообщал и представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. В соцсетях даже распространялись сообщения о его задержании при попытке бегства с предприятия. Равно как и новость о том, что в плен сдался сидевший в заводских подвалах отставной адмирал США Эрик Олсон. Его якобы узнали среди пленных на одной из фотографий. Также упоминаются британский подполковник Джон Бэйли и еще четверо иностранных военных инструкторов.



Вот только официальных сообщений о том, что среди сложивших оружие на "Азовстали" были иностранцы, на момент подготовки этого текста не поступало.



Куда же они подевались? Или их вообще там не было? Или все-таки вышли не все?



Скорее всего, полная информация о том, кто сдался, пока не озвучивается, - предполагает Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа", член Российской академии проблем безопасности, обороны и правопорядка.



- Прежде всего: то, что на территории Украины действуют иностранные наемники, подтверждено. Находили тела погибших, потом, помните, двое британцев сдались. Вполне возможно, что они были и в Мариуполе. Конечно, нужно еще несколько дней подождать, но маловероятно, чтобы еще кто-то остался на "Азовстали". Я с трудом могу поверить в версию, что идейные нацики сдались, а наемники, воевавшие за деньги, без всяких идей, остались там умирать. И меня несколько смущают сведения о том, что происходит. Говорили о 300−400 иностранных наемниках и чуть-ли не о генералах. Но даже если предположить, что наши спецслужбы кого-то вывезли, не привлекая внимания, чтобы проводить дальше с ними работу, то речь не может идти о такой толпе. Сотни человек скрыть невозможно. Если они там и были, то в гораздо меньшем количестве.



"СП": - Сколько бы их ни было, с ними надо что-то делать. Они же граждане других государств. Британский премьер Джонсон буквально умолял быть помягче с теми двумя британцами, которые сдались.



- Согласно законодательству всех стран, и России, в том числе, на наемников действие Женевской конвенции не распространяется. Их будут судить по российским законам, И нам без разницы, гражданами каких государств они являются. Нас это совершенно не волнует. И я вообще считаю, что мы слишком мягко относимся к тем, кто сдается. Ведь надо понимать, что они убивали наших солдат. Милосердие не должно переходить разумные границы.



"СП": - Возможны ли обмены наемников на наших граждан которые находятся в заключении за рубежом?



- Вот это вопрос совершенно справедливый. У нас есть Бут, который много лет находится в заключении в США. Есть и другие. Так что вариант обмена возможен. Обменяли же Ярошенко на американского дурака. Но вот просто так, по просьбе какого-нибудь Джонсона, мы наемников возвращать не будем.



Ветеран спецслужб Александр Михайлов считает, что нужно подождать, прежде, чем делать выводы о том, были иностранцы среди "защитников" "Азовстали" или нет.



- Когда идет подобная информация, все нужно делить на двадцать. Во-первых: мы не знаем, каким именно образом профильтровывают тех, кто вышел с "Азовстали". И вполне возможно, что пока не объявили реальный состав вышедших.



Во-вторых: надо иметь в виду, то, что говорилось о количестве иностранных наемников на "Азовстали" - это были умозрительные заключения, а не точные данные. Но мы об этом почему-то забываем. По моему мнению, наемники там были, и, по всей вероятности, они уже этапированы в Москву или в ближайший к Донецку город на территории Российской Федерации. И с ними работают следователи.



Эксперт напомнил историю с американским военным летчиком Фрэнсисом Гэри Пауэрсом. Пилотируемый им самолет-разведчик U-2 был сбит под Свердловском 1 мая 1960 года. Американцы были абсолютно уверены, что пилот выжить не мог, потому что обстоятельства, сопутствующие этой авантюре, исключали такую возможность. Поэтому они подробно рассказывали всему свету, что США ни при чем, что это неизвестный самолет заблудился, и что никакую разведку они не ведут. И только через несколько дней, 5 мая Хрущев предъявил мировому сообществу Пауэрса. Выиграв тем самым значительное время, дав возможность американцам использовать все их аргументы относительно сбитого самолета. Так что, когда они узнали, что их пилот жив, то растерялись и не знали, как дальше выкручиваться.



Пауэрса судили за шпионаж, он получил 10 лет. Но через полтора года его обменяли на Рудольфа Абеля, советского разведчика-нелегала, отбывавшего срок в США.



- Я не исключаю, что и здесь будет похожая история, потому что с "Азовстали" выходили толпой. Требуется и фильтрация, и допросы, и их идентификация. Возможно, что через некоторое время, как и в 1960 году, нам предъявят американских, британских, французских инструкторов, которые были на "Азовстали". А что до наемников, тех, кто поехал воевать на свой страх и риск, ради заработка, то для нас они никто и звать их никак. На них Женевская конвенция не распространяется. Если все остальные могут рассчитывать на условия содержания в плену, оговоренные в этой конвенции, то наемники не могут рассчитывать ни на что. Они - уголовные преступники. И обращаться с ними будут как с уголовниками, которые оказались на территории Украины и действовали в интересах третьей страны. Так что нужно немного подождать. Очень скоро нам точно скажут, были ли среди вышедших с "Азовстали" иностранцы, и их точный состав. Тогда и будем решать, что с ними делать.



*Изображения шевронов батальона "Азов", признано экстремистским решением Фрунзенского районного суда г. Владимира 30.11.2015 и внесено в Федеральный список экстремистских материалов под п. 3269.