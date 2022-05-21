Новый "Белый дом" для Садыра Жапарова. Что о строительстве думают кыргызстанцы

14:42 22.05.2022

Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



На месте снесенной гостиницы "Иссык-Куль" появится новое здание администрации президента КР. Садыр Жапаров уже заложил капсулу под строительство. Объект начнут строить в 2023 году.



В обмен стройкомпания, которая будет возводить комплекс, получила земельный участок размером 16 гектаров в южной части столицы.



Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев убежден, что новое рабочее место главы государства поможет поднять престиж Кыргызстана.



"Посещая зарубежные страны, мы всегда с восхищением наблюдаем за их административными комплексами, архитектурой. Дай бог, чтобы теперь и гости нашей республики с таким же восхищением смотрели на нас", - заметил он.



Редакция 24.kg поинтересовалась у кыргызстанцев, что они думают о строительстве нового "Белого дома" для президента и уместно ли сейчас строить объекты, когда школы буквально разваливаются на глазах.



