В Атырауской области установили причины массовой гибели скота

14:44 22.05.2022

Ранее сообщалось, что в пробах не были обнаружены возбудители болезней инфекционной анемии и ринопневмонии лошадей. По результатам исследований установили другие болезни, сообщает Zakon.kz.



Массовую гибель скота в марте этого года зарегистрировали сразу в трех районах Атырауской области: Кызылкогинском, Исатайском и Курмангазинском, сообщает "Мой ГОРОД".



Тогда руководитель Управления ветеринарной станции Атырауской области Азамат Айткалиев говорил, что местные ветеринары отобрали пробы крови у больных животных и отправили их в областную ветеринарную лабораторию и в Национальный референтный центр ветеринарии.



По результатам акта исследования Национального референтного центра ветеринарии в пробах больных животных не обнаружили возбудителей болезней инфекционной анемии и ринопневмонии лошадей.



Специалист Казахского научно–исследовательского института ветеринарии Серикбай Кадыров заявлял, что у заболевших животных наблюдаются признаки нервно-паралитической интоксикации.



Сейчас стало известно, что у погибшего скота выявили три болезни. Пробы крови и патологические материалы, взятые у больного и умершего скота, направили во все лаборатории на территории республики для выяснения причин гибели.



Взятые пробы дали отрицательный результат на инфекционную анемию (ИНАН) и ринопневмонию лошадей. Получен отрицательный результат на трипаносомоз (во время эпизоотических исследований ученые подозревали эту болезнь).



Однако выявили возбудителей делафондиоза, гастрофилеза и параскаридоза. По результатам исследований эти болезни являются причиной массовой гибели скота. Для борьбы с болезнями ученые предложили владельцам скота и ветеринарным врачам принимать меры по лечению и профилактике паразитарной болезни крови и гельминтозов.

Начальник отдела областного управления сельского хозяйства Нуркен Бояров



Эти болезни не заразны для людей и их лечение не финансируется из бюджета.



Данияр Кунафин

Атырауская область