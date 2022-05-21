 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 22.05.2022
14:52  На родине заставляли выходить замуж. Кыргызстанка о решении переехать в Италию
14:45  "Иллюзией большой стратегии", - Ричард Ханания (рецензия)
14:44  В Атырауской области установили причины массовой гибели скота
14:42  Новый "Белый дом" для Садыра Жапарова. Что о строительстве думают кыргызстанцы
14:40  Узбекиистан продал Ферганский нефтеперерабатывающий завод за $100 млн
14:38  Ядерное оружие и ядерная война: распространение и обладание, - Роберт Легвольд
14:37  Мариуполь, "Азовсталь": Куда подевались натовские генералы?

14:20  Сколько протянет Украина и чем грозит расширение НАТО - Крашенинникова
14:06  Байден вплотную занялся Азией и передал привет Ким Чен Ыну, - Ренат Абдуллин
13:50  The Telegraph: ВОЗ созывает экстренную встречу из-за вспышки оспы обезьян
13:49  "Жовто-блакитный" терроризм, - Яков Выговский
13:44  Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан начнут уже этой осенью?
13:17  Будь готов! Обновленную Роспионерию возглавит лично Путин
12:57  Из-за роста цен на энергоносители выиграет азиатский регион
11:01  Украинский экс-депутат Навроцкий убил своих детей в Турции
00:35  Байден мобилизует азиатских союзников на противостояние Китаю и России, - С.Строкань
00:22  Как нам не заболтать идею Нового Казахстана? - Н.Нуртазина
00:20  Что происходит с ближним зарубежьем России из-за санкций Запада? - А.Савельев
00:17  В Алматинском СИЗО прошла экскурсия для госслужащих (видео)
00:15  Сын экс-спикера Казмажилиса Нигматулина освобожден от должности главы "КазМунайГаз-Аэро"
Суббота, 21.05.2022
20:51  Спекуляции на памирской теме, - Назира Махмудова
20:46  В Шымкенте во время футбольного матча на стадион прилетела крыша
19:10  Грузовик врезался в здание таможенного поста в Киргизии, 9 человек погибли
16:03  Дустум собрал в Турции саммит антиталибской оппозиции
15:56  Узбекистан использует партнерство с Китаем для решения стоящих перед ним логистических проблем,- The Diplomat
15:51  Новый казобластной центр Жезказган сидит без воды и электричества
15:40  Хан Док Су из Чолла-Пукто - новый премьер-министр Южной Кореи
13:26  Власти Туркменистана составили программу празднования "Последнего звонка" для выпускников
13:20  Таджикистан. Губительная роль НПО в Бадахшане, - Р.Рахмонкулов
12:58  Взрыв около роддома в Шымкенте: появились кадры с места ЧП
12:54  Попытка №... Как мэрия Бишкека отменять оплату наличными в транспорте будет
12:31  Е.Кошанов: Видение Президента о "Новом Казахстане" полностью перекликается с философией Абая..))
12:18  Туркменский Аркадаг получил в Казани орден "За заслуги перед Республикой Татарстан"
11:23  Ирано-таджикские Ababil-ы помогут РосАрмии мочить бандеровцев в Украине
10:14  Зеркальный ответ: России есть, что забрать у офшорных олигархов, - "СП"
10:03  Вирус судного дня: рожденные в СССР неуязвимы перед новой оспой, - "КП"
09:53  КырВласти переполошила статья "против Ташиева" в российской "Комсомолке"
00:58  Памир погрузился в антитеррористическую операцию, - "Къ"
00:57  Талибы приказали афганским женщинам-ведущим закрывать лицо во время эфира
00:49  Чем провинились женщины перед президентом Туркмении? - И.Джорбенадзе
00:44  Торг вокруг НАТО может стоить Турции истребителей
00:33  В России грядут радикальные перемены, - Александр Дугин
00:30  Мир не узнать: свобода для маневра осталась только у империй, - Виталий Гранкин
00:26  США не нашли китайского оружия у Российской армии
00:22  Эпидемия свинства. Из Украины - на Запад с любовью, - Дм.Выдрин
00:16  Кто придумал миф об угрозе глобального голода
00:11  Банк, который лопнул. "Альфа-банк Казахстан" переименовался в Eco Center Bank
00:10  Власти Украины сделали невозможным отступление России, - "МК"
00:07  Страны G7 создают картель для контроля над ценами на нефть из России
00:06  Китай мечтает о коалиции для управления миром
00:05  Россия перекрыла газовый вентиль для Финляндии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
На родине заставляли выходить замуж. Кыргызстанка о решении переехать в ИталиюНа родине заставляли выходить замуж. Кыргызстанка о решении переехать в Италию
14:52 22.05.2022

Руслан ХАРИЗОВ

Сюжет: Жизнь за рубежом. Истории кыргызстанцев

Венера Мурзатова уехала из Кыргызстана в Европу, когда ей было 18 лет, в 2002 году. Сначала жила и работала во Франции, после недолго пожила в Арабских Эмиратах, а в 2006-м окончательно обосновалась в Италии.

В интервью 24.kg она рассказала, почему решила уехать из Кыргызстана и что нужно знать соотечественникам, решившим иммигрировать в Европу.

- В какой момент вы решились переехать и почему?

- Изначально отправилась во Францию и полгода работала няней. Затем нашла вакансию в строительной компании в Абу-Даби (ОАЭ), жила и работала там до 2005 года. Уже на следующий год получилось уехать в Италию навсегда. Из Кыргызстана уехала очень рано.

В Кыргызстане все вокруг говорили, что я девушка и должна скорее выйти замуж, нарожать много детей. Это все давило на меня и подтолкнуло покинуть страну.

- Как началась ваша карьера вдали от дома?

- В Италии сразу пошла учиться в частную школу, чтобы подтянуть язык, занималась днем и ночью. Первые три месяца работала на фабрике, где сортировали яблоки, после устроилась в магазин известной компании по продаже одежды. Работу пришлось оставить в связи с замужеством (жених на тот момент жил в другом городе - Болонье). Когда переехала туда, устроилась реализатором в продуктовый магазин на три года. Удалось также поработать поваром в доме престарелых, но долго продержаться там не смогла - больно смотреть на пожилых...

В 2015 году посчастливилось попасть в компанию, которая занималась изготовлением соусов, отправляла их на экспорт в разные страны. Я курировала азиатские государства. В 2016 году у меня родились двойняшки. Со временем совмещать работу с воспитанием детей стало трудно, в 2020-м решила уволиться, быть с семьей и заниматься частным предпринимательством.

- Вы легко адаптировались за рубежом? Или поначалу было непросто?

- Не могу сказать, что все было гладко. Первая проблема за границей - это языковой барьер. К счастью, со мной это длилось лишь пару месяцев. С документами тоже не было особых проблем, так как действовала рабочая виза. Проблемы, конечно, бывают у всех. Но я привыкла жить за рубежом и решать все вопросы самостоятельно.

- Дорого жить в Италии?

- Не сказала бы, что дешево, смотря к какому уровню жизни привык человек.

По сравнению с Кыргызстаном, некоторые вещи в Италии дешевле. Например, какие-то продукты, предметы быта и так далее.

- Много ли молодых парней и девушек из Кыргызстана? Им не трудно за границей?

- В Италии наших соотечественников довольно много, но молодых кыргызстанцев, по сравнению с другими европейскими странами, здесь мало. В чужой стране без трудностей не обойтись. Не всем им сразу везет найти работу, правильно оформить документы и жилье.

- Чего вам не хватает за границей?

- Мне не хватает моих родных и всего того, что связывает меня с Кыргызстаном. Это очень болезненная тема. Наверное, не одна я так думаю об этом.

- Следите за событиями на родине?

- В последние годы стала активнее следить за событиями, много чего не нравится... Коррупция, воровство, аварии, издевательство над простым народом. В Кыргызстане довольно много фактов расточительства. Очень печально.

- Что нужно знать кыргызстанцу для иммиграции в Италию?

- Меньше иллюзий. Потому что в чужой стране ты не можешь работать так, как привык на родине. Сама лично знакома с людьми, у которых на руках есть дипломы о высшем образовании, но здесь они вынуждены работать даже уборщиками. Поэтому не у всех получается реализовать себя, как показывают в американских фильмах. Будьте готовы к худшему, тогда будет проще.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1653220320


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы ратифицировали Соглашение с КНР о предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов
- Е.Кошанов: Видение Президента о "Новом Казахстане" полностью перекликается с философией Абая
- Государственный секретарь направил поздравительную телеграмму членам Национальной сборной по cурдлимпийским видам спорта
- Глава МИД Казахстана принял участие в конференции по глобальной продовольственной безопасности
- Азат Перуашев в г.Жанаозен обсудил реформу Конституции с нефтяникам и общественными активистами
- Состоялось заседание Коллегии Министерства обороны
- Грубые нарушения законодательства выявлены в работе Казахско-Русского международного университета Актобе
- Почти 16 тыс. иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность в Казахстане
- Граждане каких стран могут заниматься предпринимательской деятельностью в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  