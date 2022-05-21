На родине заставляли выходить замуж. Кыргызстанка о решении переехать в Италию

14:52 22.05.2022

Руслан ХАРИЗОВ



Сюжет: Жизнь за рубежом. Истории кыргызстанцев



Венера Мурзатова уехала из Кыргызстана в Европу, когда ей было 18 лет, в 2002 году. Сначала жила и работала во Франции, после недолго пожила в Арабских Эмиратах, а в 2006-м окончательно обосновалась в Италии.



В интервью 24.kg она рассказала, почему решила уехать из Кыргызстана и что нужно знать соотечественникам, решившим иммигрировать в Европу.



- В какой момент вы решились переехать и почему?



- Изначально отправилась во Францию и полгода работала няней. Затем нашла вакансию в строительной компании в Абу-Даби (ОАЭ), жила и работала там до 2005 года. Уже на следующий год получилось уехать в Италию навсегда. Из Кыргызстана уехала очень рано.



В Кыргызстане все вокруг говорили, что я девушка и должна скорее выйти замуж, нарожать много детей. Это все давило на меня и подтолкнуло покинуть страну.



- Как началась ваша карьера вдали от дома?



- В Италии сразу пошла учиться в частную школу, чтобы подтянуть язык, занималась днем и ночью. Первые три месяца работала на фабрике, где сортировали яблоки, после устроилась в магазин известной компании по продаже одежды. Работу пришлось оставить в связи с замужеством (жених на тот момент жил в другом городе - Болонье). Когда переехала туда, устроилась реализатором в продуктовый магазин на три года. Удалось также поработать поваром в доме престарелых, но долго продержаться там не смогла - больно смотреть на пожилых...



В 2015 году посчастливилось попасть в компанию, которая занималась изготовлением соусов, отправляла их на экспорт в разные страны. Я курировала азиатские государства. В 2016 году у меня родились двойняшки. Со временем совмещать работу с воспитанием детей стало трудно, в 2020-м решила уволиться, быть с семьей и заниматься частным предпринимательством.



- Вы легко адаптировались за рубежом? Или поначалу было непросто?



- Не могу сказать, что все было гладко. Первая проблема за границей - это языковой барьер. К счастью, со мной это длилось лишь пару месяцев. С документами тоже не было особых проблем, так как действовала рабочая виза. Проблемы, конечно, бывают у всех. Но я привыкла жить за рубежом и решать все вопросы самостоятельно.



- Дорого жить в Италии?



- Не сказала бы, что дешево, смотря к какому уровню жизни привык человек.



По сравнению с Кыргызстаном, некоторые вещи в Италии дешевле. Например, какие-то продукты, предметы быта и так далее.



- Много ли молодых парней и девушек из Кыргызстана? Им не трудно за границей?



- В Италии наших соотечественников довольно много, но молодых кыргызстанцев, по сравнению с другими европейскими странами, здесь мало. В чужой стране без трудностей не обойтись. Не всем им сразу везет найти работу, правильно оформить документы и жилье.



- Чего вам не хватает за границей?



- Мне не хватает моих родных и всего того, что связывает меня с Кыргызстаном. Это очень болезненная тема. Наверное, не одна я так думаю об этом.



- Следите за событиями на родине?



- В последние годы стала активнее следить за событиями, много чего не нравится... Коррупция, воровство, аварии, издевательство над простым народом. В Кыргызстане довольно много фактов расточительства. Очень печально.



- Что нужно знать кыргызстанцу для иммиграции в Италию?



- Меньше иллюзий. Потому что в чужой стране ты не можешь работать так, как привык на родине. Сама лично знакома с людьми, у которых на руках есть дипломы о высшем образовании, но здесь они вынуждены работать даже уборщиками. Поэтому не у всех получается реализовать себя, как показывают в американских фильмах. Будьте готовы к худшему, тогда будет проще.