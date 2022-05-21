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Война элит. Реальность ускользает от понимания, - "НГ"
22:50 22.05.2022

Война элит

В условиях преимущественно пропагандистского освещения событий реальность ускользает от понимания

Специальная военная операция (СВО) привела к нарастанию пропагандистского противостояния Запада и России. Ура-патриотические настроения, оценки и прогнозы многочисленных экспертов по обе стороны конфликта нацелены преимущественно на "свою" аудиторию. "Своя" аудитория тем и отличается от обычной, что формирует исходный запрос на оптимизм, пропаганду и уверенность, а не на огорчение, дискуссию и правду. В этих условиях чрезвычайно трудно составить реалистическое представление об истинном положении дел в политике, экономике, обществе. И самое важное – о том, куда все движется и какими темпами.

Оппоненты зеркально транслируют собственные оптимизм и прогнозы скорой и, главное, безоговорочной победы на всех фронтах. Спорят яростно. И у нас, и у них.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что импортозамещение в России существует только в бравурных отчетах отраслевых ведомств, а в реальности программа полностью провалена. Клишас – сенатор авторитетный, вспомним хотя бы его роль в конституционном процессе, так что вроде он не привык бросаться словами. Однако Дмитрий Песков очень быстро одернул Клишаса: "Говорить о том, что все провалено, – вряд ли можно с этим согласиться. То, что есть невыполненные планы, – да, наверняка. Мы с вами не живем и не работаем в идеальных условиях, условия, наоборот, агрессивные". Песков добавил, что многое предстоит сделать не в обычном, а в авральном режиме. Аврал все-таки признан как реальность.

Другой пример. Несколько недель назад спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко публично удивилась тому, что Россия, являющаяся крупным производителем и экспортером металлов, вынуждена импортировать гвозди. Минпромторг быстро ей возразил, что Россия производит достаточно гвоздей для внутреннего потребления, да еще и поставляет их в страны СНГ. "Одернутые" Клишас и Матвиенко на своей правоте не настаивали.

Во время встречи с президентом в формате видео-конференц-связи в прошедшую пятницу губернатор Калининградской области Антон Алиханов объяснил спад показателей в строительстве проблемами в поставках, возникшими из-за санкций после начала операции.

"На нашу специальную военную операцию не надо ссылаться в данном случае, – сказал Путин. – Вы это сделали, но это не нужно делать, потому что у вас спад был еще в 2020–2021 годах. Заметный спад был в строительстве. Поэтому специальная военная операция в Донбассе здесь совершенно ни при чем".

Глава государства указал, что такая "ссылка была, прямо скажем, не очень уместна". "Сейчас, конечно, возникают дополнительные сложности, это все понятно. Но, как я уже сказал, (в Калининградской области. – "НГ") был спад (на. – "НГ") 48,9% в стройке в 2020–2021 годах", – резюмировал президент.

Очевидно, что Кремль уделяет огромное внимание формированию доминирующего внутри страны нарратива относительно социально-экономических проблем, вызванных, или выявленных, или совпавших по времени с СВО. И своей быстрой и жесткой реакцией на рассуждения Клишаса и Алиханова он послал сигнал всей вертикали власти: надо работать, а не искать в СВО оправдания своих недоработок и провалов. Тем более с учетом личной роли Путина в принятии решения 24 февраля.

Ясно, что обыватель пока не узнает правду, как именно обстоят дела и с импортозамещением, и со спадом в строительстве. Потому что, мол, нельзя нытьем и скепсисом расшатывать моральное единство и боевой дух нации. Представляется, что именно по этим соображениям нам не поставляется регулярно информация о потерях личного состава и техники. Не время…

Выделение американцами 40 млрд долл. помощи Украине по ленд-лизу, 18,7 млрд евро – Еросоюзом и 1,3 млрд фунтов – Британией на военную помощь Киеву настраивают противников Москвы на оптимистичный лад: мол, с такими деньгами все скоро пойдет совсем по-другому. В Москве же наши источники говорят о том, что вопрос о территориальной декоммунизации Украины никто не снимал и вслед за памятниками Ленину будут выведены из-под юрисдикции Киева все прилегающие к Черному морю территории. Это не сулит быстрого завершения конфликта и увеличивает уровень системной неопределенности.

США и Британия, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и генсек НАТО Йенс Столтенберг жаждут победы Украины только на поле боя. Никакой дипломатии, никаких договоренностей, никаких концессий. Сегодня создается впечатление, что Владимир Зеленский однозначно стоит именно на такой позиции. И ему не нравятся предложения итальянцев и французов на высшем уровне о необходимости искать некие компромиссы с Москвой.

Понятно, что различные элитные группы в мире, в России преследуют собственные цели и имеют представления об итоговых и желанных результатах СВО. Информация часто замещается пропагандой, терпеливая дискуссия – предвзятостью и ненавистью. Массы пока послушно следуют за доминирующим нарративом о добре и зле. У власти руки развязаны в настаивании на своей интерпретации этой коллизии.

Стратегический исход и последствия СВО не ясны ни в деталях, ни в общем виде. Противостояние элит Запада с Россией носит, совершенно явно, экзистенциальный характер. Бескомпромиссный.

Это и тревожит…

Источник - независимая газета
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