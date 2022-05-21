 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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БандерЛяхи. Польша и Украина решили стать "сестрами", - Рафаэль Фахрутдинов
00:00 23.05.2022

Украина приняла польское "родство"

22 мая 2022, Рафаэль Фахрутдинов
Киев и Варшава создают подобие Союзного государства – с общей транспортной инфраструктурой, погранично-таможенным контролем и уравниванием прав граждан обеих стран-"сестер". Об этом было объявлено в Верховной раде Владимиром Зеленским, принимавшим в воскресенье польского коллегу Анджея Дуду. Эксперты допускают более активное участие поляков в боевых действиях против России на Украине. Каковы реальные цели новоявленных "родственников"?

В воскресенье в Киев с необъявленным визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда. В ходе выступления в Верховной раде, где присутствовал также украинский лидер Владимир Зеленский, Дуда призвал международное сообщество "требовать от России прекратить агрессию и полностью покинуть территорию Украины". Он добавил, что между Украиной и Польшей в будущем границы не будет, и два государства смогут отстраивать общее счастье.

По словам политика, пришло время заключить новый польско-украинский договор о добрососедстве, а также соединить и улучшать железнодорожную и автомобильную инфраструктуры между двумя странами.

Со своей стороны, Зеленский заявил, что Украина и Польша "разобрали хранилище прошлых противоречий" и собираются идти по одному совместному пути развития. "Наши парламенты, правительства и в целом наши народы понимают друг друга как никогда", – отметил глава государства, добавив, что Украина "на самой передовой защищает не только себя, но и всю Европу".

Политик назвал Украину и Польшу "сестрами", что и воплотится в двустороннем соглашении.

"Сначала – относительно совместного погранично-таможенного контроля, а впоследствии и единой условной границы, когда Украина будет членом Европейского союза", – уточнил Зеленский.

Также он анонсировал внесение законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров напомнил, что в Польше приняли закон для временно перемещенных лиц с Украины, которым фактически приравняли их к гражданам Польши – только без права голосования. "Соответственно, на Украине по инициативе Зеленского будет принят, скажем так, похожий закон", – отметил Никифоров.

Впрочем, не все смотрят на вступление Украины в ЕС с таким оптимизмом – министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет. Он поддержал президента Франции Эммануэля Макрона, считающего, что это "не вопрос нескольких месяцев или нескольких лет".

Продержится ли новое "родство" Украины и Польши столько времени – вопрос. С двумя прошлыми "сестрами" Украина поссорилась и не преминула подчеркнуть это в уничтожении символов – в середине мая власти Черниговской области начали процедуру ликвидации монумента "Три сестры", расположенного на границе России, Белоруссии и Украины.

"Думаю, Украина и Польша создают прообраз союзного государства. Но, нужно понимать, что одним законом конституцию обеих стран не скорректируешь. Все будет зависеть от конституционных ограничений Украины и Польши. Не исключаю, что там есть статьи, которые смогут изменить законодательные органы обеих стран, а потом утвердят президенты, а есть статьи, в которые можно вносить поправки только на основании результатов референдума", – пояснил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов.

По словам эксперта, Польше это нужно для ведения хозяйственной деятельности на территории Украины, а также для использования ее сухопутных транспортных коридоров в торговых целях. "Кроме того, Польша хочет использовать газовую инфраструктуру, работающую в западных регионах Украины, для прогонки по ней СПГ", – добавил собеседник.

Что же касается военных целей, то, по словам эксперта, нужно будет смотреть на предметы двусторонних соглашений: потому что, например, разминирование территории является гуманитарной миссией, но потребует создания некоего военного объекта на Украине. "А мы знаем, что из такого объекта может вырасти база военно-технического обеспечения и так далее. Кроме того, если в законопроекте будет упоминаться разрешение полякам иметь оружие на территории Украины, то тут, конечно, речь идет о военном усилении", – заметил аналитик.

Украинский законопроект об особом статусе граждан Польши на Украине направлен на то, чтобы обеспечить участие польских граждан в боевых действиях против России, не вовлекая при этом НАТО и Польшу как государство, считает программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.

Политолог напомнил, что за последние два месяца все социологические опросы в Польше показывают, что больше 60% граждан страны уверены в необходимости ведения против России боевых действий – в том или ином виде.

"В Польше и среди гражданских, и среди военных невероятное количество желающих повоевать с Россией. Таким образом, Киев дает им юридическую возможность это сделать без риска получить ракетами по Варшаве", – отметил аналитик.

Кроме того, добавил он, Украина условно обезопасит поляков – в случае попадания в плен с ними будут обращаться как с военнопленными, а не как с наемниками. "Если посмотреть всю историю, то практически всегда поляки воевали с украинцами против русских. Вот такую политико-историческую оценку можно дать этому украинскому законопроекту", – сказал собеседник.

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"Заметьте, кстати: в последнее время мы все чаще слышим про тероборону на Украине, и все меньше про ВСУ. Поэтому, по замыслу Киева, этот законопроект поможет решить проблемы нехватки "человеческого ресурса" в противостоянии с ВС РФ. Думаю, из Польши повоевать на Украину могут приехать от 50 до 100 тыс. человек", – добавил политолог.
Существует и обратная точка зрения. "Никто не собирается в Польше воевать за Украину – Зеленский инициировал интеграцию, понимая, что юг страны потерян, и пока не поздно нужно отдать украинские западные территории под польский протекторат. Но в любом слиянии есть понятия "сильный актор" и "слабый актор", и кто есть кто, думаю, все понимают. Вероятно, Зеленский сам себя причисляет к шляхте и рассчитывает получить высокую должность на западной Украине", – пояснил военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Аналитик напомнил, что Варшава давно мечтала создать Польское государство от Балтийского до Черного моря. "Кстати, это может вызвать обратную реакцию части населения Украины – и не только в Херсонской области. Не все на Украине захотят быть "холопами у панов", и это может грозить сильными выступлениями в западных регионах республики. Статус "оккупанта" простыми украинцами вскоре может быть пересмотрен в сторону другого – западного соседа", – спрогнозировал собеседник.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1653253200


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