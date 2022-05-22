Казахстан превращается в стратегического партнера США..., - В.Панфилова

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00:07 23.05.2022

Лидер исмаилитов обеспокоен обострением на Памире

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



22.05.22



Принц Карим Ага Хан IV, лидер исмаилитов мира, обеспокоен обострением ситуации в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана, где на прошлой неделе произошли столкновения местных жителей с силовиками. Об этом он заявил в послании 18 мая и призвал своих последователей в Бадахшане "решать конфликты путем диалога и в духе уважения и взаимопонимания". Однако власть отказалась от диалога и провела "антитеррористическую операцию". По официальным данным, в результате столкновений между протестующими и правительственными силами за несколько дней погибли 10 человек и 27 получили ранения. По неофициальной статистике, жертв столкновений намного больше.



Спецдокладчик ООН по делам меньшинств Фернан де Варенн призвал правительство Таджикистана положить конец притеснению памирского меньшинства в Горно-Бадахшанской автономной области. Де Варенн предупредил, что подавление протестов посредством проведения "антитеррористической операции" может обернуться широкомасштабным конфликтом.



Тем временем растет напряжение на границе с Афганистаном. После инцидента с обстрелом таджикской территории власти "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ) закрыли границу с Таджикистаном и задержали десятки таджикских фур, перевозивших товары в Афганистан. По словам таджикских водителей, они фактически стали заложниками конфронтации Душанбе с Кабулом. Таджикистан – единственная соседняя страна, которая в августе открыто выступила против возвращения "Талибана" к власти в Афганистане, назвав движение боевиков угрозой региональной стабильности. Более того, поступали сообщения о том, что Душанбе принимает у себя некоторых лидеров Фронта национального сопротивления (ФНС), антиталибской группы, состоящей в основном из этнических таджиков из Афганистана, или поддерживает с ними контакты. Душанбе опроверг эту информацию.



Дестабилизация Центральной Азии может негативно отразиться на планах строительства железной дороги Китай–Киргизия–Узбекистан, старт которому планируется осенью 2022 года. Об этом сообщил глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров, назвав проект самым масштабным за всю историю республики и призвав поддержать его. Как ранее говорила посол КНР в Киргизии Ду Дэвэнь, этот проект был одной из тем встречи президента Киргизии Садыра Жапарова с председателем Китая Си Цзиньпином в Пекине в феврале.



Вопросы экономики будут обсуждаться на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 27 мая в Бишкеке, куда должны были прилететь лидеры стран – участниц организации. Однако что-то пошло не так, и первым от поездки в Киргизию отказался глава РФ Владимир Путин. Аналогичное решение приняли Александр Лукашенко и Никол Пашинян. По словам первого заместителя председателя кабмина Арзыбека Кожошева, ответственного за организацию мероприятия, "Бишкек ожидал участия всех лидеров стран Евразийского экономического союза. Но сложилось так, что он пройдет в режиме видеоконференции", – сказал Кожошев. Из глав государств организации на мероприятие прибудет только президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.



Между тем заместитель премьер-министра, министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди в конце недели посетил Вашингтон, где в ходе переговоров с госсекретарем Энтони Блинкеном обсудил перспективы сотрудничества между Казахстаном и США. Тлеуберди подчеркнул, что в русле многовекторной внешней политики РК продолжит укреплять сотрудничество с США: "За 30 лет дипломатических отношений наше двустороннее взаимодействие выведено на уровень расширенного стратегического партнерства". Блинкен подчеркнул, что "партнерские отношения двух стран основываются на неизменной приверженности США независимости, суверенитету и территориальной целостности Казахстана".