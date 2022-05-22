Байден набросит на Моди рыболовную сеть, - В.Скосырев

00:09 23.05.2022

Вашингтон превращает Quad в полувоенный блок

Владимир Скосырев



22.05.2022



Президент США Джозеф Байден обсудит с премьер-министром Японии Фумио Кисида влияние событий в Украине на Азию и возможность высадки китайских войск на Тайване. Вторая цель вояжа главы Белого дома в Токио – попытаться склонить Дели к отказу от сотрудничества с Россией в ходе саммита группы Quad, куда входят США, Индия, Австралия и Япония. До сих пор нажим Вашингтона успеха не имел. Дели остался верен независимому курсу. На сей раз США и их союзники пустят в ход рыбную карту, доказывая, что Индии позарез нужно защитить свои морские биоресурсы от огромной армии китайских промысловиков-браконьеров.



Как пишет японская газета Nikkei, проблема безопасности в регионе займет центральное место во время встреч американского президента в Стране восходящего солнца.



США и их союзники опасаются, как бы после Украины автократические режимы не попытались и в Азии изменить статус-кво с помощью силы. Поэтому Байден и Кисида обсудят вопрос о том, как общими силами предотвратить военную операцию Китая в Тайваньском проливе. Ведь Пекин усиливает давление на остров, направляя в его зону противовоздушной обороны свои военные самолеты.



В совместном заявлении Вашингтон и Токио провозгласят, что будут сотрудничать, чтобы помешать действиям Китая в Индо-Тихоокеанском бассейне. Ранее Кисида в интервью сказал, что американо-японский альянс – это основа того, чтобы этот бассейн оставался свободным и открытым. А на фронте торговли и бизнеса США надеются укрепить свое присутствие, создавая новый формат – "Индо-Тихоокеанскую экономическую структуру" (IPEF). Она призвана стать заменой существующему Транстихоокеанскому партнерству, из которого Америка вышла при президенте Дональде Трампе.



В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "Несомненно, общая задача США и их главного союзника в Азии – сдерживание Китая. Но тайваньский вопрос наиболее острый. США хотят усилить взаимодействие на фоне украинского кризиса, поскольку от региона отвлечены значительные американские ресурсы. Чтобы Украина могла воевать, американцам приходится тратить по меньшей мере несколько миллиардов долларов в месяц. Плюс поставки оружия, идущие в Украину, привели к существенному напряжению производственных возможностей и расходованию запасов оружия в США. И поскольку ясных перспектив окончания конфликта в Украине нет, Америке важно добиться, чтобы партнеры в Азии взяли на себя часть работы по военному сдерживанию китайцев".



Между тем пресса в Гонконге утверждает, будто КНР, учитывая уроки Украины, ускоряет темпы сооружения боевых кораблей, чтобы в случае конфликта с США не попасть в положение, сходное с тем, в котором оказалась Россия. Комментируя эти публикации, эксперт назвал их домыслами.



"Китайский флот далеко опережает российский. Если взять российский крейсер "Москва", то китайцы таких устаревших кораблей уже не производят. Подобные суда они выводят из состава флота. Вряд ли боевые действия на море вокруг Украины могут китайцев чему-то научить. Преимущество Китая – это его мощное гражданское судостроение. В Америке оно почти утрачено. А китайцы могут быстро наращивать военное судостроение, перекачивать в него ресурсы и делать это за небольшую долю цены, которую тратит флот США. Единственное, в чем у российского флота сохраняется значительное преимущество над китайцами, это атомные подводные лодки. Они у России более совершенны, их у России больше", – заключил Кашин.



Вторая сверхзадача, которую хочет решить Байден, – это воздействие на Индию. Тут в ход пущен новый аргумент. Как видно из сообщения Financial Times, в рамках Quad подготовлен доклад о том, что Китай ведет незаконный лов рыбы в Индийском и Тихом океанах. Несколько стран в этом регионе чувствуют себя бессильными перед огромным китайским рыболовным флотом. Эти суда часто нарушают эксклюзивную экономическую зону, наносят ущерб экономике и природе прибрежных государств.



Координатор США по региону Курт Кэмпбелл еще в начале мая объявил, что США вскоре провозгласят планы ограничения нелегального рыболовства. И вот они в основном обнародованы. Новая инициатива Quad предлагает, чтобы эти государства создали систему слежки со спутников за судами рыбаков. Центры слежения будут находиться в Сингапуре и Индии.



Как видно из сообщения Reuters, Токио станет активным участником инициативы, направленной на то, чтобы еще одним стежком попытаться пришить Дели к американской орбите. Ведь Кисида ранее в этом году побывал в Дели и пытался уговорить премьер-министра Индии Нарендру Моди ослабить связи с Россией. Но, как говорит Брахма Челлани, профессор центра Policy Research в Дели, Индия в силу территориального конфликта с Китаем не собирается поворачиваться спиной к России – главному поставщику вооружений для индийской армии.