Уроки казахского. Запад пытается дотянуться до России через ЦентрАзию, - О.Фаличев, В.Сергеев

00:12 23.05.2022

Уроки казахского. Запад пытается дотянуться до России через Центральную Азию



Об авторе: Олег Валентинович Фаличев – военный обозреватель;Владимир Викторович Сергеев – эксперт, публицист.

19.05.2022



Ввод миротворцев из России, Белоруссии, Киргизии, Армении и Таджикистана смог нивелировать возможность возникновения цветной революции в Казахстане.

Казахстан впервые отказался от проведения в этом году традиционного парада Победы 9 мая. Объяснение банально – отсутствие средств. Но вряд ли оно является обоснованным для страны, располагающей огромными запасами нефти, газа, редкоземельных металлов и активно поставляющей их за рубеж.

Причина, думается, в другом. В давлении на Казахстан коллективного Запада и в неспособности нынешнего руководства республики противостоять ему. США, например, в этом году решили не отмечать годовщину исторической встречи на Эльбе.



Но насколько все это связано с январскими событиями 2022 года, и каковы их уроки для России?



КТО СЕЕТ ХАОС



Январские события в Казахстане, о которых все уже забыли, можно считать одним из звеньев длинной цепи западных провокаций против России и стран СНГ.



Особенностью коллективного Запада является наличие у него системной долговременной политики, которая после распада СССР наметила новую цель – развал Российской Федерации. Для этого американцы и их соратники активно создают напряженность по внутреннему и внешнему контурам нашей страны.



Например, из Украины уже давно создавался антироссийский плацдарм с размещением военной инфраструктуры НАТО. В результате РФ была вынуждена начать специальную военную операцию.



То, что случилось в январе нынешнего года в Казахстане, – еще один шаг в данном направлении. Казахстан как страна, обладающая большой территорией, богатыми природными ресурсами и имеющая протяженные границы с Россией и Китаем, стал основной мишенью Запада для дестабилизации региона и создания в российском "подбрюшье" зоны открытых конфликтов.



Еще в 1960-х годах, когда американцы увидели, что республики Средней Азии и Казахстан обладают высокими демографическими показателями, они стали переносить подрывную деятельность против СССР из Прибалтики на данный регион. Основной задачей было настроить все народы СССР друг против друга и всех вместе – против русских.



Плоды этой деятельности мы увидели в годы перестройки. И, к сожалению, во многих случаях не стали искать истинных организаторов многочисленных межнациональных конфликтов.



В последние 30 лет в Казахстане активно работали различные организации США (USAID), Великобритании (British Council), Турции (TICA). Они занимались продвижением своих людей в правительственные и силовые структуры, а также формированием прозападного экспертного сообщества.



В результате в политике страны стал выделяться западный вектор. Постоянно увеличивалось присутствие транснациональных компаний и иностранных организаций, финансирующих многочисленные НПО. Однако США и их союзникам этого было мало. Им не нужен был стабильный и процветающий Казахстан с национально ориентированной внешней и внутренней политикой.



В интересах коллективного Запада в республике стал насаждаться управляемый хаос, при котором районы будут контролироваться полевыми командирами, а вдоль российско-казахстанской границы будут действовать бандформирования международных террористов. Дальняя стратегическая цель – не только получить доступ к казахской кладовой полезных ископаемых, но и захватить эти ресурсы в полное свое распоряжение с полной ликвидацией национально ориентированной элиты.



Исходя из этих целей, Запад строил и строит в Казахстане свою политику, плодом которой стали январские события.



ТРОЯНСКИЕ ЛОШАДКИ



Еще одним из негативных факторов, приведших к кризису, явилось поглощение криминальных структур Казахстана подпольными ячейками, исповедующими деструктивное религиозное течение – салафизм.



Как ни покажется странным, этому во многом способствовали проведенные ранее казахскими правоохранительными структурами мероприятия по дискредитации авторитетных криминальных лидеров. Новые авторитеты, пришедшие на смену старым, по своим волевым качествам уже не смогли противостоять натиску исламизированных банд в борьбе за сферы влияния.



Более того, проникновение деструктивной исламистской идеологии в преступный мир порождает необасмачество, имеющее покровителей среди западных спецслужб и зарубежных религиозных организаций. В результате создается скрытый центр силы, который через коррупцию, а в некоторых случаях и через угрозы приобретает позиции в государственных и правоохранительных структурах, становится самостоятельным игроком в политической системе Казахстана.



Соблазн для каких-либо казахских политиков использовать эти силы во внутриполитической борьбе – трагическая ошибка, способная привести к полному исчезновению казахской государственности: ведь указанные силы сами жаждут власти. Но именно это чуть не случилось в Казахстане. И могло привести страну на грань распада – если бы не оперативное вмешательство сил ОДКБ по просьбе президента Касым-Жомарта Токаева.



Ранее подобную ошибку совершил президент Украины Виктор Янукович, который по совету западных советников пестовал украинских националистов, пытаясь натравить их на своего основного политического соперника – Юлию Тимошенко. Результат оказался плачевным. Националисты окрепли настолько, что свергли самого Януковича и диктуют свою волю последующим украинским президентам.



На примере Казахстана и Украины мы видим, что Запад формирует в странах СНГ "троянских коней", которые в "час икс" становятся ударной силой в протестных акциях. И уже на их волне имеют возможность свернуть конституционные органы власти, погрузить страну в хаос.



УРОКИ ДЛЯ РОССИИ



Если мы у себя в стране не сможем контролировать миграционные процессы и проникновение в этнические ОПГ деструктивной идеологии, то получим в ближайшей перспективе серьезную угрозу нашему конституционному строю. Любой мирный социальный протест будет иметь шанс перерасти в вооруженный кровопролитный конфликт.



В нашей истории нечто подобное уже было – но принимались превентивные меры и угрозы купировались на ранней стадии. Вспомним, что руководитель ВЧК Феликс Дзержинский в свое время занимался борьбой с беспризорностью. Это было продиктовано не только гуманистическими целями, но и угрозами внутреннего и внешнего характера.



В 1920-е годы немало белых офицеров ушли в криминальные структуры. Учитывая, что многие из них были ярыми врагами советской власти, с ними устанавливали контакты зарубежные белоэмигрантские центры и стоящие за ними спецслужбы. Вливание через три-четыре года нескольких миллионов повзрослевших беспризорников в криминальные структуры, куда уже начала приникать идеология белой эмиграции, могло стать для СССР очень большой угрозой. Но срочными мерами по социализации беспризорных проблема была своевременно решена.



Вероятно, и сегодня могут и должны быть предприняты все превентивные меры, чтобы не допустить какой-либо дестабилизации в стране. Искоренить организованную преступность полностью невозможно. Но загнать ее "в стойло" и не допустить ее идеологизации – прямая обязанность государства.