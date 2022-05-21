Хокимом узбекского Ангрена стал Алишер Райимов

08:38 23.05.2022

Новым хокимом Ангрена назначен Алишер Райимов, ранее работавший в "Худудгазтаъминот".



Хокимом города Ангрена Ташкентской области назначен Алишер Абдумаликович Райимов, сообщило УзА.



Алишер Райимов родился в 1981 году в Бостанлыкском районе. В 2005 году окончил Ташкентский государственный технический университет, в 2020 году - Академию государственного управления при президенте.



До назначения он работал директором Дирекции по реализации проекта автоматизированной системы учета и контроля природного газа предприятия "Худудгазтаминот".



Агентство по развитию государственной службы (АРГОС) при президенте Узбекистана сообщило, что Алишер Райимов был рекомендован из национального резерва кадров агентства.



Предыдущим хокимом Ангрена с января 2022 года был Нуритдин Абдурахимов. 11 мая он скончался после болезни.