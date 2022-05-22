Россия и Турция могут начать торг вокруг сирийской границы, - И.Субботин

08:55 23.05.2022

Москва не готова к выдаче мандата на помощь мятежным районам

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Дипломатический торг КПП на сирийском пограничном пункте Баб-аль-Хава на сирийско-турецкой границе.

Россия заявила, что не видит оснований продлевать трансграничный механизм гуманитарных поставок в Сирию под эгидой ООН. Как пояснил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский, международный мандат на работу КПП, функционирующего на сирийско-турецкой границе, не оправдывает себя: грузами, направляющимися в мятежные районы, по его словам, манипулируют местные радикальные группировки. Возможное вето на эту инициативу обещает нанести удар по анклавам, находящимся в зоне ответственности Турции.



Высказывания Полянского прозвучали на заседании Совбеза (СБ) ООН, посвященном Сирии. Он обвинил западные страны в попытке "любой ценой сохранить текущий" статус-кво в ситуации вокруг гуманитарных поставок в Арабскую Республику.



"Нас такая ситуация не устраивает, – заметил дипломат. – Мы не можем закрывать глаза на то, что террористы "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещенная в России террористическая группировка, частично контролирующая провинцию Идлиб. – "НГ"), признанные таковыми международным сообществом, узурпируют власть и манипулируют гумпомощью, поставки которой при желании несложно наладить из Дамаска". Отдельно он указал на то, что действие механизма нарушает суверенитет Сирии.



Рецепт улучшения гуманитарной ситуации российская сторона видит не только в усилении роли Дамаска, но и в снятии западных рестрикций. "Не можем также не отметить, что в ООН по-прежнему пытаются обходить стороной проблему разрушительного влияния незаконных односторонних санкций ЕС и США на экономику Сирии и оказание ей международного гуманитарного содействия, – заявил Полянский. – В итоге в заложниках остаются простые сирийцы, лишенные доступа не только к своим нефтяным ресурсам, но и к сельскохозяйственным полям, некогда кормившим весь регион". Дипломат обвинил Вашингтон в намеренном "создании голода в некогда самодостаточной с продовольственной точки зрения стране".



Вопрос о пролонгации трансграничного механизма помощи будет рассмотрен СБ ООН в начале июля. Выдача мандата на снабжение неподконтрольных правительству территорий Сирии была согласована постоянными членами международной структуры в 2014 году на фоне обострения боевых действий. Тогда службам помощи дали возможность использовать такие пограничные переходы, как "Баб аль-Салам" (рядом с Турцией), "Баб аль-Хава", "Аль-Ярубия" (сирийско-иракская граница) и "Аль-Рамата" (на границе с Иорданией). Впрочем, по мере возвращения территорий под контроль правительственной Сирийской арабской армии (САА) число доступных ооновцам КПП постепенно сокращалось.



По февральским оценкам, в северо-западных районах Сирии, находящихся в зоне ответственности Турции, проживают 4,1 млн человек, которые не могут претендовать на "продовольственную безопасность". Как говорится в докладе американской некоммерческой организации Mercy Corps, подавляющая часть этой уязвимой группы проживает в лагерях для внутренне перемещенных лиц. Именно они, делают акцент авторы исследования, находятся в прямой зависимости от той гуманитарной помощи, которая двигается через "Баб аль-Хаву". Впрочем, следует заметить, что КПП используют не только ооновские конвои, но и различные турецкие неправительственные организации.



Есть основания предполагать, что ситуация вокруг "Баб аль-Хавы" может стать предметом дипломатического торга между Москвой и Анкарой. Тем более что российской стороне есть чего добиваться от своего ближневосточного партнера. Месяц назад Турция объявила, что закрыла свое авиапространство для направляющихся в Сирию российских военных и гражданских самолетов. Как пояснил тогда министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу, соответствующее разрешение выдавалось турецкими властями сроком на три месяца. Его должны были продлить в апреле, однако Анкара решила этого не делать. Ее инициатива тогда была интерпретирована как реакция на продолжение украинского кризиса.



На минувшей неделе в кулуарах XIII Международного экономического саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022" замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов сообщил, что Москва будет добиваться от Анкары разблокировки воздушного пространства для самолетов, направляющихся в Сирию. Дипломат признал, что введенный Анкарой авиазапрет для россиян, "естественно, не облегчил" функционирование объектов Вооруженных сил (ВС) РФ в Арабской Республике. "Контакты продолжаются, мы думаем, что наши турецкие партнеры примут правильное решение, – подчеркнул Богданов. – У нас общие форматы работы по Сирии в целях ликвидации присутствия террористических группировок". Эксперт варшавского аналитического агентства NEOSwiat Кароль Василевский не исключил, что закрытие воздушного пространства было предпринято Анкарой как раз для того, чтобы выторговать продление работы трансграничного механизма. "Турция хочет удержать Россию от использования гуманитарных вопросов в качестве инструмента внешней политики и элемента давления на Турцию, и в частности от заморозки работы погранперехода "Баб аль-Хава" для доставки гуманитарной помощи, – заявил аналитик арабским СМИ. – В связи с тем, что текущий мандат истекает в июле 2022 года, я думаю, что решение о закрытии воздушного пространства следует рассматривать именно в этом контексте".



Впрочем, даже если по статусу "Баб аль-Хавы" странам договориться не удастся, это не будет означать абсолютное закрытие пункта для движения гуманитарных грузов. Представитель администрации этого КПП Мазен Аллуш заявил западным изданиям, что проблема с пролонгацией ооновского мандата на ооновской площадке, конечно, сократит объемы международной помощи, которая направляется в неподконтрольные центральному правительству районы Арабской Республики, однако тем не менее "переход останется открытым для коммерческой деятельности и другой помощи" со стороны турецких неправительственных организаций, занимающихся проблемами сирийцев.



22 мая 22