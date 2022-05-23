Как долго Турция сможет противостоять расширению НАТО на север, - Д.Минин

09:07 23.05.2022

ДМИТРИЙ МИНИН | 23.05.2022 |



Причины недовольства Анкары расширением альянса в Скандинавию не ограничиваются соображениями обычного торга



21 мая президент Турции Эрдоган огласил одно из условий вступления Швеции и Финляндии в НАТО, призвав эти страны прекратить поддержку курдских группировок, прежде всего Рабочей партии Курдистана. Ранее турецкий лидер подчеркивал, что скандинавские страны представляют собой "чуть ли не постоялые дворы" для организаций, которые правительство Турции считает террористическими.



Эрдоган ставит условия



Эрдоган ставит условия



Блокирование Турцией их присоединение к альянсу обычно объясняется желанием Анкары выторговать себе определенные уступки. Соответственно, ожидается, что после их, по крайней мере, частичного предоставления Турция снимет свои возражения. Однако, думается, причины турецкого несогласия более глубокие и процесс "уламывания" Турции может потребовать у Брюсселя и Вашингтона значительно больше сил и времени, чем там предполагалось. Против расширения блока выступает и Хорватия, но ее возражения нельзя считать серьезными. Требования об изменении избирательного законодательства в БиГ, ущемляющего тамошних хорватов, Загреб выдвигает по любому поводу, а потом "успешно" их снимает, видимо, действуя по принципу "капля камень точит". Другое дело Турция.



Эрдоган ставит условия



Президент Хорватии Зоран Миланович



Помимо требований об ограничении деятельности курдов, Турция хочет, чтобы Швеция и Финляндия отменили ограничения на экспорт оружия, которые они ввели против Анкары в 2019 году. Следующее условие уже к Брюсселю и Вашингтону – включение государства в программу поставок новейших истребителей F-35, от которой страна была отстранена после покупки у России систем противоракетной обороны С-400. Турция также ставит вопрос о приобретении у США десятков военных самолетов F-16s и комплектов модернизации для уже имеющихся истребителей. Анкара отмечает, что она извлекла уроки из собственного ошибочного согласия на возвращение в НАТО Греции в 1980-х годах. Афины впоследствии стали ключевым препятствием на пути Турции к членству в ЕС. Исходя из этого, в Анкаре утверждают, что было бы неразумным ожидать ее согласие на членство Швеции и Финляндии в НАТО без предварительного разрешения существующих споров. Тем более что Швеция ранее одной из первых заблокировала турецкую заявку на вступление в Евросоюз.



Однако, помимо вопросов, за позицией Анкары угадывается и ее беспокойство тем, что стратегический вектор натовских устремлений перемещается с юга на север в сторону нового нефтегазового "Эльдорадо" – Арктики. Отношение турок к НАТО в целом диалектично в "восточном" понимании этой категории. С одной стороны, они претендуют в блоке на некую самостоятельность, выражающуюся в том числе в военно-техническом сотрудничестве с Россией и претензиях на собственную зону влияния, с другой – вовсе не желают, чтобы этот военный блок утратил к ближневосточному региону интерес. В этом случае Турция может потерять многие составляющие своего военного потенциала, а также привилегированную роль основного плацдарма Североатлантического альянса на Ближнем Востоке. Свободы рук в регионе они хотят, но снижения внимания к нему со стороны НАТО – отнюдь нет.



Поэтому за пределами требований, выставленных в публичную плоскость, Анкара в закрытых консультациях с союзниками наверняка потребует определенных гарантий того, что блок не будет сужать присутствие на Ближнем Востоке. Она также не хочет, чтобы НАТО снизило поддержку турецкой армии и ВПК. Вопрос, очевидно, выйдет далеко за рамки поставок новых истребителей F-35, затронув также статус и финансирование важнейших западных военных баз в Турции, таких, например, как Инджирлик. Но при этом турки по-прежнему будут настаивать на своем праве принимать самостоятельные решения, а, может быть, даже постараются расширить это право.



Турция и Ближний Восток



Турция и Ближний Восток



Столкнувшись с достаточно упорной позицией Турции по северному варианту расширения НАТО, власти США демонстрируют, кстати, непривычную для них сдержанность. В Вашингтоне не планируют идти на расширенные консультации с Турцией на самом высоком уровне, опасаясь, возможно, того, что Байден не сможет устоять перед напором Эрдогана. Об отсутствии таких планов заявил, в частности, помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.



Джо Байден и Р. Эрдоган



Джо Байден и Р. Эрдоган



После встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что он еще раз разъяснил Блинкену позицию Турции в отношении расширения военного альянса на север. Чавушоглу подчеркнул, что в целом переговоры прошли в "крайне позитивном ключе". По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, в ходе переговоров Блинкен заявил, что опасения Турции "обоснованны", – передает Das Erste.



М. Чавушоглу и Э. Блинкен



М. Чавушоглу и Э. Блинкен



На более мягкий разговор с Турцией настроены и руководящие круги альянса в Брюсселе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал, например, отнестись к требованиям Анкары "всерьез". "Но как именно удержать Турцию от блокирования общего решения", там пока до конца не представляют.



Й. Столтенберг



Й. Столтенберг



Скрывая неуверенность, Вашингтон идет по привычному пути. "В позиции Турции виноват…Путин". Именно он, дескать, "подговорил" Эрдогана. Явная недооценка турецкого лидера, склонного принимать решения, неожиданные абсолютно для всех. Западная печать обращает внимание на последовавший на подобные нелепые предположения ответ из Москвы, где подчеркнули, что никогда не обращались к турецкому руководству с просьбами по поводу его позиции по данной проблеме. "Турция, – заявили там, – является суверенной страной, принимающей свободные решения. Прямо выражает собственное мнение, выдвигая законные основания. Россия также не может направлять Турцию в столь серьезном вопросе. Этого не допустит и Турция, которая является равноправной с Россией страной. Так что эта теория заговора не имеет никакого смысла".



Р. Эрдоган и В. Путин



Р. Эрдоган и В. Путин



Турция пока держится и перед "жесткой", и перед "мягкой" силой своих союзников. Одна из самых влиятельных газет в стране Hürriyet и вовсе считает, что "за всем этим стоит цель США по расширению своей глобальной гегемонии". Если Турция скажет "нет" членству двух стран в НАТО и наложит вето, то сделает важный шаг для всего мира, и прежде всего для самих Швеции и Финляндии. Блокировка вступления этих государств в НАТО будет означать, что "игра Америки, которая стремится разжечь большой конфликт, спровоцировав в том числе Россию, будет сорвана". Таким образом, "Турция, которая обладает влиянием "региональной державы", имея преимущество в виде географического положения и проводя сбалансированную внешнюю политику, может сыграть роль "глобального игрока", способного нивелировать риск третьей мировой войны и положить конец спорам на эту тему".



Возможно, объединенными усилиями Запада турок в данном вопросе в конечном итоге и согнут. Но совершенно очевидно, что весь этот процесс нисколько не укрепит единство НАТО, а, скорее, наоборот, расшатает его. Кстати, и новые "аспиранты" блока в лице Стокгольма и Хельсинки в будущем могут принести альянсу немало сюрпризов. Схлынет ажиотаж, и у скандинавской общественности, привыкшей к либерально-демократическим традициям, появится немало претензий к механизмам принятия решений в альянсе из одного вашингтонского центра.