Новороссия – край с непростой судьбой, - Дм.Фоменко

09:09 23.05.2022

ДМИТРИЙ ФОМЕНКО | 22.05.2022 |



Настоящая цивилизация пришла сюда в ХVIII веке вместе с Россией



Новороссия… Край с богатой историей и непростой судьбой. Обильно наделенный природными ископаемыми, плодородными почвами, красивыми пейзажами. Омываемый двумя морями. Край с еще не так давно огромным промышленным потенциалом. Населенный работящими и свободолюбивыми людьми…



Долгое время эта территория звалась Великой степью. На Руси ее столетиями называли Диким полем. Таковым она и была. Множество племен и народов повидала эта земля за долгий период своего существования. Одни только проходили через обширное пространство, не оставляя или почти не оставляя следов. Другие, расположив здесь свои кочевья, обосновывались надолго. Некоторые же народы пытались закрепиться в этом краю еще прочнее, строили (как правило, на берегу моря) города и крепости, занимались земледелием.



Так поступали, например, древнегреческие колонисты, древнеримские поселенцы. Возводили в этих местах свои укрепленные пункты и русские князья (из еще той, древней Руси, названной позднее историками Киевской). Позднее тем же занимались князья Великого княжества Литовского.



И все-таки рано или поздно Великая степь брала верх. Города и крепости приходили в упадок, разрушались. Их население истреблялось или изгонялось. И только кочевники, меняя друг друга, оставались, казалось, вечными хозяевами этих земель.



Настоящая цивилизация пришла сюда в ХVIII веке вместе с Россией. Пришла в какой-то мере вынужденно. Просто не могла не прийти. Кочевники (на тот момент татары) представляли беспрестанную угрозу русским землями. Они регулярно вторгались в русские пределы, грабили и разоряли города и села, угоняли жителей в рабство, продавая их затем на невольничьих рынках.



Пока Русь (Россия) была слаба, она вынуждена была мириться с этим. Однако государство Российское постепенно росло и крепло. Со времен царствования Петра I и его ближайших преемников началось планомерное наступление на татар. Не всегда (особенно на начальном этапе) это наступление развивалось успешно, но к концу ХVIII столетия земли будущей Новороссии в основном вошли в состав Российской империи.



Собственно, тогда они и стали Новороссией. Завоеванные русским оружием, эти новые российские владения энергично заселялись русскими людьми. Иногда царские вельможи, получавшие тут имения, переводили сюда своих крепостных крестьян из поместий в "старой" России. А чаще край заселяли вольные поселенцы или беглые крепостные, осваивавшие свободные территории.



Русской властью было здесь основано множество городов – Екатеринослав (нынешний Днепропетровск), Елисаветград (в Украинской ССР – Кировоград, а сейчас – Кропивницкий), Херсон, Николаев, Одесса…



В последнем из названных городов, ставшем за сравнительно недолгое время одним из крупнейших населенных пунктов Российской империи (больше, чем даже древняя русская столица Киев!), в 1865 году был основан первый в Новороссии университет. Он и назван был Новороссийским. И сохранил это название вплоть до революции 1917 года, что, кстати сказать, вводит в заблуждение некоторых не особо грамотных современных российских авторов, считающих, что раз университет назывался Новороссийским, то существовал он в Новороссийске.



Между тем назвали это высшее учебное заведение не по имени города, а по имени края, где университет расположен. И когда в 2014 году украинская пропаганда стала утверждать, что "Новороссию придумал Путин", в качестве опровержения данного утверждения можно было просто напомнить о старом названии Одесского университета (хотя, конечно, украинских пропагандистов это не убеждало – их фактами не проймешь).



Одним словом – Новороссия расцветала.



Что касается этнического ее состава, то преобладало здесь русское население. Поток переселенцев шел и из ближайшей Малороссии, и из более отдаленной Великороссии. Малороссов в количественном отношении было больше, но для этнической картины края это не имело значения. Ибо и малороссы, и великороссы были русскими, одним народом и, наверное, даже в страшном сне не могли представить, что может быть как-то иначе. Кроме них в этих местах селились немцы, греки, сербы, болгары, евреи…



Согласно административному делению императорской России, тут располагались губернии Херсонская, Таврическая, Екатеринославская, составившие основу Новороссии. По краям – Бессарабская губерния и Область войска Донского (одно время в состав региона включали и Ставропольскую губернию). Их тоже иногда считают Новороссией. В Херсонской губернии преобладали малороссы (за исключением Одессы, где жило много великороссов и евреев, а также восточных уездов губернии, где, согласно данным тогдашних справочников, тоже насчитывалось больше великороссов). И в Екатеринославской губернии довольно значительное большинство населения было малороссийским, кроме самого Екатеринослава, одноименного уезда и уездов Бахмутского, Мариупольского и Луганского – мест компактного проживания великороссов. В Таврической губернии местами преобладали великороссы, местами – малороссы (в Крыму было также много татар).



Однако, как уже сказано, большого значения все это не имело. Малороссы и великороссы являлись русскими по национальности, соответственно, Новороссия (как, между прочим, и Малороссия) была русской землей.



Учитывая позднейшие события, на это стоит обратить внимание. Как и на то, что еще в середине ХIX века тогдашнее украинофильское движение на Новороссию даже не претендовало. Пантелеймон Кулиш, безусловный лидер названного движения, в конце 1850-х и в 1860-х годах в своих писаниях не считал данную территорию украинской и отмечал, что Украина не имеет выхода к морю.



Эта "неукраинскость" полностью подтвердилась после Февральской революции 1917 года. Центральная рада, сделанная своевольным решением Временного правительства органом краевой власти в малороссийских губерниях – Киевской, Волынской, Подольской, Полтавской и Черниговской (без четырех северных уездов последней), возжелала распространить свои полномочия и на новороссийские губернии. От такой наглости опешили даже министры Керенского, вообще-то мало заботившиеся об интересах русского народа. И в ответ пообещали отдать Центральной раде все территории, органы местного самоуправления которых, избранные жителями на уже новых, послереволюционных всеобщих и равных выборах, выразят на это согласие.



Радовские деятели тут же поумерили свои аппетиты. Они прекрасно сознавали, что если начнут интересоваться реальной волей населения, то останутся не только без Новороссии, но и без Малороссии.



Правда, после свержения Временного правительства большевиками, Центральная рада все же объявила о включении в состав новосоздаваемой Украинской народной республики (УНР) и территории Новороссии, но установить над ней контроль так и не смогла. В состав Украинского государства Новороссия вошла чуть позже, в 1918-м году, при гетмане Павле Скоропадском. Однако заслуга в этом не гетмана, а австро-германских войск, оккупировавших всю территорию гетманской "державы".



И, что интересно, австрийские оккупационные власти (большинство новороссийских земель входило в австрийскую зону оккупации) признавали, что никакой Украины здесь нет, население в массе своей не считает себя украинцами и не признает украинский язык родным.



С уходом же в конце того же 1918 года оккупантов посыпалась тут и украинская власть. И сколько бы ни пытались свергнувшие гетмана Скоропадского петлюровцы захватить Новороссию, им это не удалось.



Зато с этой задачей справились большевики. Новороссию они включили в состав Украинской ССР, не спросив мнения ее жителей. Провели здесь насильственную украинизацию. Справедливости ради нужно отметить, что украинизаторские меры тут были несколько мягче, чем, например, в бывшей Малороссии. Живущие в новороссийском регионе (теперь объявленном юго-востоком Украины) потомки малороссов со временем приняли название "украинцы" в паспортах. Но в большинстве своем не перестали быть русскими по сути. И, как правило, оставались русскоязычными.



Мало что изменилось и за постсоветский период. Украинизация здесь шла туго, с большим скрипом. Жители, независимо от этнического происхождения, воспринимали как родную именно русскую культуру, родным – русский язык. Они симпатизировали России и вряд ли думали, что война с ней вообще возможна.



В таком убеждении и дожили до 24 февраля 2022 года.



То, что случилось дальше, тема отдельного разговора. Разговора непростого, как и судьба этого края. К этому разговору и в Новороссии, и за ее пределами готовы далеко не все. Видимо, время еще не пришло.