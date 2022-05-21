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|В Кыргызстане 21 религиозная организация признана экстремистско-террористической (список)
09:40 23.05.2022
"Сводка" (АКИpress) – В Кыргызстане 21 религиозная организация признана экстремистско-террористической, сообщил 23 мая начальник Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции Управления внутренних дел Первомайского района Марлен Джайнаков на встрече с учениками старших классов школы-гимназии №48.
Он отметил, что некоторые такие организации не признают блага цивилизации и радикализированы. Ряд членов запрещенных террористических организаций выглядят как обычные люди, сказал он.
"Несовершеннолетним запрещено читать религиозные проповеди", - подчеркнул Джайнаков.
Оперативник добавил, что на территории Первомайского района находятся 11 мечетей, 40 намазкана и 2 медресе. Все эти учреждения контролируют и проверяют. Как заверил милиционер, профилактические мероприятия сотрудники правоохранительных органов проводят на постоянной основе.
Милиционер также призвал быть школьников бдительными.
Справка АКИpress: По данным Госкомиссии по делам религии КР, судами разных инстанций Кыргызской Республики запрещены на территории республики деятельность деструктивных, экстремистских и террористических организаций:
"АЛЬ-КАИДА";
"ДВИЖЕНИЕ ТАЛИБАН";
"ИСЛАМСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ВОСТОЧНОГО ТУРКЕСТАНА";
"КУРДСКИЙ НАРОДНЫЙ КОНГРЕСС" ("КОНГРА-ГЕЛЬ");
"ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ВОСТОЧНОГО ТУРКЕСТАНА";
"ХИЗБУТ-ТАХРИР-АЛЬ-ИСЛАМИ";
"ГРУППА ДЖИХАДА" ("СОЮЗ ИСЛАМСКОГО ДЖИХАДА");
"ИСЛАМСКАЯ ПАРТИЯ ТУРКЕСТАНА" ("ИСЛАМСКОЕ ДВИЖЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА");
"ЦЕРКОВЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ" (ЦЕРКОВЬ МУНА);
"ЖАЙШУЛЬ МАХДИ";
"ДЖУНДЬ-АЛЬ ХАЛИФАТ" ("ДЖУНД-АЛЬ ХАЛИФАТ");
"АНСАРУЛЛОХ" (АНСАРУЛ АЛЛАХ);
"АТ-ТАКФИР ВАЛЬ-ХИДЖРА" ("АТ-ТАКФИР ВА-Л-ХИДЖРА")
"АКРОМИЯ";
АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТИХОМИРОВА А.А. – САИДА БУРЯТСКОГО.
"ИГИЛ"
"ДЖАБХАТ АН-НУСРА"
"КАТИБАТ АЛЬ-ИМАМ АЛЬ-БУХАРИ"
"ЖАННАТ ОШИКЛАРИ"
"ДЖАМААТ АТ-ТАУХИД ВАЛЬ-ДЖИХАД"
"ЙАКЫН ИНКАР"
1. "Аль-Каида" - решением Первомайского суда г.Бишкек от 15 сентября 2006 года признана террористической организацией, деятельность на территории Кыргызской Республики запрещена.
2. "Движение Талибан" - решением Первомайского суда г.Бишкек от 15 сентября 2006 года признана террористической организацией, деятельность на территории Кыргызской Республики запрещена.
3. "Исламское движение Восточного Туркестана" - постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 20 августа 2003 года признана террористической организацией, деятельность на территории Кыргызской Республики запрещена.
4. "Курдский народный конгресс" ("Конгра-Гель") - решением Первомайского суда г.Бишкек от 11 июня 2008 года признана террористической организацией, деятельность на территории Кыргызской Республики запрещена.
5. "Организация освобождения Восточного Туркестана" - постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 20 августа 2003 года признана террористической организацией, деятельность на территории Кыргызской Республики запрещена.
6. "Хизбут-Тахрир-аль-Ислами" - постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 20 августа 2003 года признана экстремистской организацией, деятельность на территории Кыргызской Республики запрещена.
7. "Группа джихада" ("Союз Исламского джихада") - решением Первомайского суда г.Бишкек от 11 июня 2008 года признан террористической организацией, деятельность на территории Кыргызской Республики запрещена.
8. "Исламская партия Туркестана" ("Исламское движение Узбекистана") - постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 20 августа 2003 года признано террористической организацией, деятельность на территории Кыргызской Республики запрещена.
9. "Церковь объединения" (церковь Муна) – решением Свердловского районного суда города Бишкек от 22 февраля 2012 года запрещена деятельность на территории Кыргызской Республики.
10. "Жайшуль Махди" – решением Первомайского районного суда города Бишкек от 24 октября 2012 года запрещена деятельность на территории Кыргызской Республики.
11. "Джундь-аль Халифат" ("Джунд-аль Халифат") – решением Первомайского районного суда города Бишкек от 24 октября 2012 года запрещена деятельность на территории Кыргызской Республики.
12. "Ансаруллох" (Ансарул Аллах) - решением Первомайского районного суда города Бишкек от 24 октября 2012 года запрещена деятельность на территории Кыргызской Республики.
13. "Ат-Такфир Валь-Хиджра" ("Ат-Такфир ва-л-Хиджра") - решением Первомайского районного суда города Бишкек от 24 октября 2012 года запрещена деятельность на территории Кыргызской Республики.
14. "Акромия" - 14 марта 2014 года Первомайский суд г. Бишкек признал религиозное движение "Акромия" экстремистской организацией и запретил на территории Кыргызской Республики.
15. "Агитационно-пропагандистские материалы и пропагандистская деятельность Тихомирова А.А.-Саида Бурятского" - 14 марта 2014 года Октябрьским судом г. Бишкек признаны экстремистскими, агитационно-пропагандистские материалы и пропагандистская деятельность Тихомирова А.А. – Саида Бурятского.
16. "ИГИЛ" - 13 февраля 2015 года Октябрьским судом г. Бишкек ИГИЛ признана террористической и экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.
17."Джабхат ан-Нусра" - решением Октябрьского районного суда г.Бишкек от 23 июня 2015 года религиозная организация "Джабхат ан-Нусра" была признана террористической и экстремистской, ее деятельность на территории Кыргызстана запрещена.
18. "Катибат аль-Имам аль-Бухари" (Батальон Имама Бухари") - 13 мая 2015 года решением Ошского городского суда организация "Катибат аль-Имам аль-Бухари" (Батальон Имама Бухари") признана террористской и экстремисткой организацией и ее деятельность запрещена на территории КР.
19. "Жаннат Ошиклари" ("Поклонники рая") - 13 мая 2015 года решением Ошского городского суда организация "Жаннат Ошиклари" ("Поклонники рая") признана террористской и экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории КР.
20. "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад" - Решением Ошского городского суда от 17 марта 2016 года подразделение "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад" признано террористической организацией и ее деятельность запрещена на территории КР.
21."Йакын-Инкар" - Решением Октябрьского суда г. Бишкек от 15 июня 2017 года запрещена деятельность на территории Кыргызской Республики.