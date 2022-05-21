В Чуйской области КР задержаны лидер и активные члены запрещенного движения "Йакын Инкар"

09:43 23.05.2022

фото преступников тут https://svodka.akipress.org/news:1782229/?from=portal&place=nowread&b=2



В Чуйской области задержан лидер и последователи религиозно-экстремистского движения "Йакын Инкар". Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.



Сотрудники правоохранительных органов в рамках уголовного дела, зарегистрированного в АИС ЕРП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 331 (Создание и финансирование экстремистской организации) УК КР, установили личности более 50 активных членов запрещенного в стране религиозно-экстремистского движения "Йакын Инкар". Лидером движения в Средней Азии является ранее судимый за аналогичную статью житель села Беловодское К.Н., 1970 года рождения.



По предварительной версии следствия, К.Н. финансировал, обучал и проводил дааваты для членов движения. Кроме того, по нескольким адресам в Московском районе он организовал обучающие места в виде медресе и общежитий без разрешительных документов, где распространял идеологию запрещенного движения.



Сотрудники милиции и ГКНБ произвели обыск по 21 адресам проживания членов движения, в результате изъяты религиозная литература, листовки, флеш-карты, тетради, сотовые телефоны и двд-диски. В заключении экспертиз говорится, что в изъятой литературе содержится идеология запрещенного в Кыргызской Республике религиозно-экстремистского движения "Йакын Инкар".



В настоящее время в рамках проведенных следственных и оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 331 (Создание и финансирование экстремистской организации) УК КР задержаны:



- лидер движения "Йакын Инкар" К.Н., 1970 года рождения,



- активный член движения "Йакын Инкар" А.Н., 1981 года рождения,



- активный член движения "Йакын Инкар" А.Ж., 1966 года рождения,



- активный член движения "Йакын Инкар" С.А., 1992 года рождения,



- активный член движения "Йакын Инкар" М.У., 1996 года рождения.



Подозреваемые водворены в СИЗО-1 города Бишкек. Досудебное производство продолжается.