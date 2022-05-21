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    Афганистан   | 
Антиталибский "Фронт" активизировался в Панджшере
10:22 23.05.2022

Фронт национального сопротивления заявил об уничтожении свыше 20 талибов в Панджшере

Отряды афганского Фронта национального сопротивления (ФНС) провели в северной провинции Панджшер операцию, в ходе которой уничтожили более 20 боевиков радикального движения "Талибан"*. Об этом сообщил 22 мая агентству Aamaj News глава отдела внешних связей ФНС Али Майсам Назари.

"Наши силы перешли в контрнаступление в районе Хасарек [провинции Панджшер] и атаковали позиции противника. Бойцам фронта удалось нанести урон талибам, которые оказали сопротивление", - отметил Назари.

По его словам, боестолкновения в Панджшере продолжаются.

Также агентство сообщает, что на север Афганистана направился из Кабула министр обороны во временном правительстве талибов Мохаммад Якуб. Ранее в провинции Панджшер, Баглан и Тахар были переброшены дополнительные подразделения радикалов. Численность их группировки в Панджшере была увеличена до 5 тысяч человек.

В свою очередь министр иностранных дел в правительстве талибов Амир-Хан Моттаки опроверг сообщения об обострении обстановки на севере Афганистана. "Никакого вооруженного сопротивления в Панджшере не существует", - указал он.

По словам Моттаки, в Кабуле также не произошло за последнее время никаких инцидентов, связанных с безопасностью.

Источник - fergana.site
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