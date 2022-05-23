Аппаратное болото KZ генерирует только "белый шум", - Данияр Ашимбаев

11:30 23.05.2022

О дефиците идей

Данияр Ашимбаев: Последние несколько лет глава государства упорно пытается добиться адекватной экономической стратегии, но аппаратное болото генерирует только "белый шум". Одни и те же термины переставляются местами и подаются наверх заново

23.05.2022 / политика и общество



Данияр Ашимбаев, 20 мая



На встрече с предпринимателями Касым-Жомарт Токаев отметил, что в вопросах выработки новой экономической политики "наблюдается дефицит мыслей и идей". Далее глава государства перевел часть этой критики на приглашенных в качестве экспертов предпринимателей и экономистов, у которых "с идеями и конкретными предложениями, как мне доложили, тоже напряженка".

В этой связи хотелось бы отметить несколько нюансов.

Начнем с конца.

Во-первых, как уже заметили коллеги, представителям экономических властей высказывается немало предложений, которые, как правило, игнорируются или не понимаются.

Как написал Расул Рысмамбетов, "Из патриотических побуждений - едешь на свои деньги в столицу, посещаешь все заседания, напрягаешь своих собственных аналитиков - и видишь, что обратная связь от министров и прочих - слабейшая. Порой люди не понимают, что делать с такими предложениями. Это не вина правительства, а беда: левый берег абсолютно не умеет работать с экспертами и советами".

Во-вторых, среди "модных" экономистов львиную долю составляют выходцы из правительственных кругов и квазигоссектора, которые, понятно, ничего толкового (кроме нарезки из зарубежной периодики) предложить в принципе не могут, зато с успехом занимаются освоением консалтинговых бюджетов на всей уровнях распила. Это как раз тот "язык", который чиновничество понимает, но результата от него в принципе ждать сложно.

В-третьих, проблемы идейного дефицита стоят очень давно и затрагивают, прежде всего, экономические блоки Администрации президента и правительства. Последние несколько лет глава государства упорно пытается добиться адекватной экономической стратегии, но аппаратное болото генерирует только "белый шум". Одни и те же термины переставляются местами и подаются наверх заново.

В экономике мы имеем следующие проблемы:

- отсутствие адекватного планирования, основанное на "кабинетном" видении ситуации, либерально-монетарном подходе к любой проблеме и привычке постоянно корректировать любой план и бюджет;

- липовая статистика (много раз писал, но повторюсь: некоторые важные показатели, такие как объем несырьевого экспорта, измеряются в процентах и в деньгах, а если просто взглянуть на него в "штуках", то можно будет легко констатировать полный провал всех госпрограмм за последние несколько десятков лет);

- нестабильность законодательства (в первую очередь фискального и инвестиционного) и институтов, находящихся в процессе постоянного реформирования;

- отсутствие системы эффективного менеджмента госпрограмм на всех этапах (планирование-реализация-оценка) и категорическом нежелании аппарата подпускать к оценке и контролю их реализации не только внешних экспертов, но и собственный лояльнейший парламент (зато с лихвой присутствуют зарубежные консультанты и схемы освоения "аналитических" бюджетов ).

К дефициту идей можно смело прибавить дефицит ответственности.

А это ставит серьезный вопрос по кадровому составу государственных экономистов.