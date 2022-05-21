В Казахстане незаконно бастует Теректинский ГОК, - верещат его владельцы

11:33 23.05.2022

"Алтай Полиметаллы": Забастовка была организована лицами, которые преследуют свои интересы

Опубликовано: Сегодня, 23 мая 2022,



В компании "Алтай Полиметаллы" прокомментировали забастовку, которую устроили сотрудники двух ТОО на территории "Теректинского горно-обогатительного комбината", передает корреспондент NUR.KZ.



Как сообщили в компании, незаконная забастовка состоялась в 8:30 утра 26 апреля этого года. Собрались 71 человек – сотрудники "Теректы Кен Байыту" и "Алтай Полиметаллы". В компании отмечают, что это количество – лишь 6% от общего штата, а непосредственные организаторы и вовсе не являются действующими сотрудниками.



Что касается людей, которые находились на работе на предприятии в то время, то их заставили силой и угрозами принять участие в забастовке. Тем, кто продолжал оставаться на рабочем месте, угрожали физическим насилием и обещали расправиться с их родными. Руководящим работникам компании угрожали "поломать руки и ноги", если они не уйдут с работы.



Кроме того, организаторы впустили на территорию неизвестных лиц, которые следили за тем, чтобы сотрудники компании не разошлись. Как рассказывают сами работники, между ними намеренно разжигали рознь и разжигали конфликты.



Администрация вызвала полицию и направила заявление в органы нацбезопасности и в суд.



Между тем, организаторы потребовали восстановить на работе уволенных людей и уволить сотрудников службы безопасности и руководство, а в совет директоров ввести предложенных ими лиц. Также они просили повысить зарплаты работникам, сделать дополнительные выплаты и заасфальтировать дорогу от Теректы до областного центра за счет предприятия.



В компании считают, что причинами забастовки стало выявление хищений и незаконная добыча золотосодержащего концентрата на территории месторождения, которую совершали "черные копатели" из числа местных жителей. По предварительной оценке, объем незаконной добычи, путем хищений и продажи золота мог составлять 400 тысяч долларов в месяц. Также были выявлены и другие экономические преступления, о которых служба безопасности сообщила в правоохранительные органы, после чего были заведены уголовные дела, а факты хищений были доказаны следствием.



"Алтай Полиметаллы"

Фото: ТОО "Алтай Полиметаллы"

Чтобы придать митингу видимость социального характера, организаторы потребовали восстановить сотрудников, которые, к слову, уволились ранее по собственному желанию.



В компании называют требования необоснованными и незаконными, ведь фактов нарушения прав сотрудников нет, а если бы они и были – те могли бы решить вопрос в установленном законодательством порядке, но не сделали этого.



А если возникает трудовой спор, то трудовой коллектив должен был направить требования в письменном виде работодателю. После чего требования должны были рассмотреть в комиссии, арбитражном суде, и лишь потом возможно проведение забастовки с предварительным уведомлением. Но этого не было сделано, говорят в ТОО. Все это приводит к выводу, что забастовка была организована лицами, которые преследуют свои интересы, стараясь разжечь конфликт между руководством и персоналом ТОО, дестабилизировать производство и привести компанию в убыточное состояние. Целью всего этого в компании называют обыкновенное рейдерство.



При этом, в компании полагают, что такая забастовка может повториться, а нагнетание социальной напряженности приведет к серьезным последствиям. А потому причастные лица должны понести наказание.



В "Алтай Полиметаллы" намерены разобраться в ситуации и призывают акимат сделать то же самое. Представители компании уже отправили заявления в правоохранительные органы и готовы обратиться в вышестоящие органы, а также привлечь СМИ.



"Алтай Полиметаллы" является крупнейшей производственной компанией в стране, инвестируя в производство более 450 млн долларов. За последние 5 лет оба ТОО выплатили более 10 млрд тенге налогов. Что касается социальных условий, то предприятие создало более 1000 рабочих мест, обеспечило инфраструктуру Теректы и построило благоустроенный поселок в 9000 кв.м. Также сотрудникам бесплатно предоставляются фитнес-зал, спортзал, бассейн, баня, детсады, школы бокса и скалолазания. Полностью предоставляется медицинское обслуживание, а зарплаты являются конкурентоспособными.



Автор: Зауре Копжанова