Железная хватка агрессоров на Ближнем Востоке, - С.Кожемякин

12:36 23.05.2022 Железная хватка агрессоров на Ближнем Востоке



Ближний Восток остается важным звеном в стратегиях империализма. В Ливане на фоне неприкрытого вмешательства прошли парламентские выборы. Интервенты, включая США и Турцию, продолжают оккупацию Сирии.



Кровавые "покровители"



Одними из основополагающих принципов, закрепленных в Уставе ООН, являются суверенное равенство и политическая независимость государств мира. Как следствие, применение силы или ее угроза в международных отношениях неприемлемы. Этих норм, однако, придерживаются не все. Для некоторых стран экспансия и насилие - образ жизни, основа их благополучия. И горе тем, кто, оказавшись в "зоне жизненных интересов" таких держав, не имеет сил для защиты суверенитета. Их ждет безжалостная эксплуатация, а возможно, и погружение в многолетние конфликты.



Такая судьба постигла Ливан. Некогда богатейшую страну региона в 1970-х годах охватила гражданская война. Внешнее вмешательство растянуло столкновения на пятнадцать лет, но и после их завершения Ливан не дождался спокойствия. Конфликт в Сирии, обострение отношений США и их союзников с Ираном превратило страну в арену новых интриг. Главной надеждой Запада и арабских монархий стал политик Саад Харири. Однако ни получение им должности премьера, ни инспирированные из-за рубежа попытки исламистских мятежей не превратили Ливан в полностью подконтрольную территорию. В конце концов Харири лишился доверия покровителей. В начале этого года он объявил об уходе из политики, а его "Движение будущего" отказалось участвовать в выборах.



Для внешних сил это означало лишь смену тактики. Ставка сделана на другие партии, поддерживающие антииранский и антисирийский курс. Прежде всего это праворадикальные "Ливанские силы". Возглавляет их Самир Джааджаа - один самых жестоких командиров гражданской войны, известный произраильской и прозападной позицией. Возложенная на организацию задача стала понятна в октябре прошлого года, когда ее боевики обстреляли демонстрацию шиитских партий "Хезболла" и "Амаль" в Бейруте. Погибли семь человек, свыше тридцати получили ранения. Расправа произошла в квартале Эт-Тайюни - районе кровопролитных боев в годы гражданской войны. Не посылает ли агрессивная символика намек на возможность повторения страшных страниц истории?



Именно такого мнения придерживаются в "Хезболле". Там говорят о стремлении определенных сил посеять в стране хаос и втянуть Ливан в межрелигиозное противостояние. По данным партии, в американском и саудовском посольствах заранее знали об октябрьской провокации. Доказать это непросто. Но что эти страны открыто вмешиваются во внутриливанскую политику, общеизвестно. Посол США Дороти Ши регулярно встречается с прозападными политиками, энергичная кампания запущена в зарубежных СМИ. Так, газета "Уолл-стрит джорнэл" винит "Хезболлу" и ее союзников в экономическом кризисе. "Американские власти должны донести до Бейрута, что помощь Ливану увеличится, если его жители будут противостоять "Хезболле", - советует издание. Столь же тенденциозен доклад госдепартамента США о правах человека. Игнорируя преступления "Ливанских сил" и других прозападных организаций, американские дипломаты обвиняют "Хезболлу" во всех грехах.



Второе направление подрывной деятельности - попытка расколоть правительство. Оно было сформировано прошлой осенью после продолжительного кризиса, вызванного взрывом в столичном порту. Кабинет под руководством Наджиба Микати стал коалиционным. В него вошли основные политические группы за исключением "Ливанских сил".



Давление проявилось сразу. В Эр-Рияде заявили, что не заинтересованы в отношениях с правительством, где есть "Хезболла". Вскоре королевство отозвало из Бейрута посла, выслало ливанских дипломатов и объявило торговое эмбарго. Его примеру последовали ОАЭ, Бахрейн и Кувейт. Поводом стало высказывание ливанского министра информации Джорджа Кордахи. Еще до вступления в должность в интервью он назвал Саудовскую Аравию и ее сателлитов агрессорами, заявив, что йеменское движение хуситов имеет право на оборону. Кордахи является членом союзной "Хезболле" христианской партии "Марада", что означало автоматическое включение в "черный список".



Министр в итоге ушел в отставку. По данным СМИ, это было частью ультиматума президента Франции Эмманюэля Макрона, выступившего посредником. Саудовская Аравия согласилась снять блокаду и вернула посла, сопровождая свой шаг унизительными комментариями. В Эр-Рияде заявили, что согласились наладить отношения "в ответ на обращение умеренных политических сил и обязательства, взятые на себя Наджибом Микати". В числе последних называются возобновление координации в сфере безопасности и прекращение "любой враждебной деятельности против арабских стран".



От абсолютной монархии не отстает "светоч демократии". Жертвами санкций США стала не только "Хезболла", но и ее союзники. Среди них лидер христианской партии "Свободное патриотическое движение" (СПД) Джебран Басиль. Вашингтон открыто поддержал судью Тарека Битара - главу комиссии по расследованию взрыва в бейрутском порту. Тот занял предвзятую позицию, пытаясь возложить вину на "Хезболлу". Посетив Ливан, замгоссекретаря США Виктория Нуланд потребовала "защитить независимость судебной власти". Под явным внешним влиянием Микати инициировал снятие неприкосновенности с депутатов и министров.



Наконец, Запад требует от Ливана сотрудничества с Международным валютным фондом. Доноры посулили стране кредит в 3 млрд долл., но перед этим Бейрут должен выполнить жесткие условия. Среди них сокращение госрасходов, включая субсидии на топливо и другие товары, реструктуризация банковского сектора. "Хезболла", СПД, а также Ливанская коммунистическая партия (ЛКП) выступили против, заявив, что реформы ударят по простым жителям. В стране не прекращаются массовые протесты. "Капитализм привел страну к коллапсу. Госдолг вырос до небес, национальное производство почти ликвидировано, трудящиеся страдают от безработицы и нищеты. Нам же предлагают уничтожить госсектор и остатки социальных функций", - заявили коммунисты.



Социально-экономическая ситуация действительно тяжелая. За последние три года экономика упала на 38 процентов, госдолг превысил



90 млрд долл., что втрое больше годового ВВП. Годовая инфляция достигла 200 с лишним процентов, четверть населения испытывает острую нехватку продовольствия. Из-за дефицита топлива многие электростанции остановились, свет в дома поступает по 1-2 часа в сутки. При этом западные страны блокируют "неправильную помощь" Бейруту, например поставки иранских нефтепродуктов. Из-за антисирийских санкций не может быть восстановлен газопровод, по которому Ливан получал египетское сырье.



Огромную нагрузку на экономику оказывают 1,5 млн сирийских беженцев.



Став причиной глубокого кризиса, зарубежные силы лишь усугубляют его. "Власти США должны подтолкнуть Ливан к выполнению условий МВФ, не останавливаясь перед введением новых санкций", - призывает американский журнал "Форин афферс". Дестабилизацией страны империалистические державы хотят нейтрализовать позиции противников и добиться экономической выгоды. Не случайно американский госдепартамент именно сейчас выдвинул проект урегулирования ливанско-израильского спора по шельфовым месторождениям газа и нефти. Разрабатывать их должна некая совместная компания. Победителями в этом случае станут США, поскольку американские корпорации "Халибертон" и "Нобл Энерджи" уже действуют в израильском секторе.



В ходе предвыборной кампании давление дошло до предела. Саудовский посол Валид аль-Бухари и его американская коллега, не переставая, встречались с противостоящими "Хезболле" политиками, сколачивая из них альянс. Париж и Эр-Рияд посулили Бейруту 32 млн долл. на "гуманитарные проекты".



Тем не менее по итогам выборов 15 мая прозападным силам не удалось получить большинство. В 128-местном парламенте у них, по предварительным данным, будет менее 50 мандатов. "Хезболла", СПД и союзные им партии получают около 60 мест. Многое зависит от независимых депутатов, количество которых будет беспрецедентно велико.



Традиционная раздробленность политической арены и иностранное вмешательство дают мало шансов на скорую стабилизацию. Пути выхода предлагают коммунисты. По их словам, причины кризиса заключаются в соединении капитализма с феодальными пережитками, проявляющимися в господстве кланов и этноконфессиональных квотах. ЛКП призывает к полному пересмотру социально-экономической и политической системы. В числе первоочередных мер называются увеличение социальной ответственности государства, создание фонда поддержки безработных, внедрение новых налоговой и пенсионной систем и т.д. Но, подчеркивают коммунисты, истинное возрождение страны произойдет, только когда она освободится из тисков капитала.



Будничная интервенция



Жертвой открытой агрессии уже больше десяти лет остается Сирия. Когда-то по Индексу человеческого развития она опережала Ирак, Египет и другие страны региона. Сегодняшняя Сирия уступает многим африканским государствам, например Зимбабве и Анголе. Число жертв составило, по разным оценкам, от 500 до 600 тыс. человек, что сделало конфликт самым кровопролитным в XXI веке. Почти 7 млн человек стали беженцами, 80 процентов жителей нуждаются в гуманитарной помощи.



Несмотря на ужасающие последствия, виновники трагедии продолжают преступления. В апреле Пентагон прямо заявил, что США сохранят присутствие в Сирии и Ираке "для борьбы с сохраняющейся угрозой "Исламского государства"* и сдерживания влияния Ирана - главного источника нестабильности в регионе". По официальной информации, в стране расквартировано 900 американских военнослужащих, однако их число может быстро увеличиваться за счет переброски из Ирака - там у США остается контингент в 2,5 тыс. человек. Расходы на военное присутствие в Сирии постоянно растут.



В следующем году предполагается выделение 183 млн долл. - на 5 млн больше, чем в этом. Среди прочего, средства пойдут на оснащение союзных Вашингтону "сирийских демократических сил" - курдских и арабских отрядов. Численность последних предполагается увеличить на 3,5 тыс. бойцов.



Законному же правительству по-прежнему отказывается в праве на существование. В госдепартаменте США объявили, что "твердо привержены привлечению режима Асада к ответственности за зверства в отношении сирийцев", добавив, что "это является условием прочного мира в Сирии и регионе". Отвечающий за ближневосточное направление дипломат Итон Голдрич даже сформулировал формулу "трех нет". По его словам, никакого восстановления отношений, никакой отмены санкций и никакой помощи на реконструкцию не будет, пока Дамаск не пойдет навстречу оппозиции.



Выступая в роли надменного судьи, сами США не демонстрируют образцы щепетильности. С одной стороны, объявлено об уничтожении главаря ИГ* Абу Ибрагима аль-Курейши. С другой - сирийские СМИ сообщают о подготовке на американской базе Эш-Шаддад сотен бывших боевиков группировки. Они освобождаются из тюрем, чтобы участвовать в организуемых Вашингтоном военных авантюрах.



Связи с террористами поддерживают и другие интервенты. МИД Сирии заявило о координации между ИГ* и Израилем - сухопутные атаки первого часто "совпадают" с воздушными налетами второго. Военная активность еврейского государства тем временем ставит рекорды. В результате ударов по международному аэропорту Дамаска 27 апреля погибли девять человек. Ранее в том же месяце бомбардировкам подверглись провинция Латакия и пригороды Дамаска. В начале мая была атакована военная колонна у сирийско-иракской границы, а 13 мая - город Масиаф в провинции Хама.



Продолжается турецкая оккупация севера Сирии. 3 мая глава МВД Турции Сулейман Сойлу торжественно открыл жилой комплекс в провинции Идлиб для "пострадавших от сил режима Асада", а президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о намерении вернуть 1 млн беженцев. Благие намерения Анкары более чем фальшивы. Она сотрудничает с такими экстремистскими группировками, как "Хайят Тахрир аш-Шам"* и даже ИГ*. Убитый лидер последнего долгое время жил в идлибском городке Атма у самой турецкой границы.



Международную политику приводят в действие интересы крупной буржуазии - так было и будет в капиталистическом мире. Остановить этот бесчеловечный механизм может только сплочение трудящихся.



* Организация, запрещенная в РФ.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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