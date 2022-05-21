Братство конца: кто зарабатывает на страхе апокалипсиса

12:39 23.05.2022 Секты и шарлатаны оживились на военной повестке, предлагая последователям "спасение"



Иван Петров



Сектантские организации и бизнес-авантюристы чрезвычайно оживились на фоне боевых действий на Украине и нарастающего напряжения в Европе. Разговоры и новости о риске ядерной войны стали предпосылками для нового тренда на рынке околорелигиозных услуг - страждущим продают спасение от грядущего апокалипсиса. Дорого и не очень. Как и кто зарабатывает на страхе наступления конца света - в материале "Известий".



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Путевка в "Ковчег"



В соцсетях активно обсуждают пост художника Игоря Скалецкого, где он рассказывает о тяжелой жизненной ситуации, в которой оказалась семья его знакомой. Девушка, как утверждает автор публикации, попала под влияние некоего коуча Александра Мартыненко, который называет себя Александром Королем. На некоторое время она пропала из поля зрения, но усилиями родственников вернулась в семью и рассказала, что все это время провела взаперти без связи. Якобы Король внушал ей необходимость порвать все социальные контакты. После нахождения в обществе с этим человеком девушка предприняла попытку суицида и была направлена в психиатрическую больницу Минска, говорится в посте. Также пострадавшая перевела "третьим лицам" солидную сумму денег.



Как выяснили "Известия" из открытых источников, Мартыненко давно занимается так называемым "развитием и реализацией" личности своих подопечных. Он (или дружественные ему страницы в различных соцсетях) приписывает себе сверхъестественные способности, представляется блогером, психологом, писателем - все зависит от обстоятельств. Он действительно автор нескольких книг. Связанные с Королем ресурсы в интернете подают его труды как философские, мотивирующие на саморазвитие. Любопытно, что реклама чтива размещалась на популярных интернет-площадках, в частности, одну из книг Короля рекомендовала к прочтению Ксения Собчак.



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Своим последователям Александр "продает" мир, в котором "все включено" (именно этот термин используется в многочисленных соцсетях и аккаунтах Мартыненко) - без болезней, опасности стать жертвой преступника, без войны и конца света. Его "учение" представляет собой эклектику из отдельных постулатов йоги, буддизма, христианства, также заимствованы мысли из эзотерической и сектантской литературы. Собственно, источники идей указаны в виде хештегов к его публикациям. Одна из статей дохода - платные конференции. Об этом сообщают люди, которые сталкивались с ним и потеряли деньги.



К слову, недовольные объединились в сообщество и создали страничку, посвященную разоблачению Короля в соцсети. На момент публикации членами этой группы были 92 пользователя. В интернете есть жалобы на Мартыненко, датируемые еще 2012 годом. В одном из постов пользователь сообщает, что первая консультация у Короля обошлась в 5 тыс. рублей, а вторая уже в 10 тыс. рублей. И это 10 лет назад.



Новым проектом в деятельности Короля, по информации художника Скалецкого, стал ретрит в уединенном уголке России.



"Это существо [имеется в виду Мартыненко] создает базу в Карелии, именуя ее "Ковчег", где собирает "избранных" для выживания в грядущем апокалипсисе", - пишет автор поста.



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Мнение эксперта



- Мое мнение, что речь идет о типичной мошеннической схеме, основанной на психологических манипуляциях, - рассказал "Известиям" адвокат Александр Корелов, специализирующийся на помощи людям, попавшим под влияние сект. - Соус, под которым заманивает девушек организатор, может быть один, а реально внутри такой группы могут происходить совсем другие вещи.



По его словам, авантюристы, выдающие себя за тренеров, коучей, нередко сами убеждены в той идее, которую придумали (этим они очень близки к людям с психическими отклонениями).



- Они настолько проникаются своей собственной ролью, что сами начинают в это верить. Мне доводилось видеть таких мошенников в свой практике - как только они ни выманивали деньги у людей. Не исключено, что Мартыненко мог пойти хорошо известным путем манипуляций в сексуальной сфере, рассуждает специалист по сектам.



- Такого рода деятельность может быть закамуфлирована под помощь бедным и несчастным, под уход от апокалипсиса - все, что угодно. А реальность - совершенно иной. Например, это может быть структура сексуальной направленности. В этой ситуации стоит обратиться в правоохранительные органы для проверки этого человека. Могут вылезти различные нелицеприятные факты, - отмечает специалист.



На практике жертвы таких манипуляций нередко покидают территорию России, в некоторых случаях девушки оказываются в сексуальном рабстве за границей.



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- Что касается "Ковчега" и подобных вещей - часто такие структуры оказываются… подобием гарема для девушек. Такие случаи уже были. Один из самых громких - секта Ашрам Шамбалы (запрещена на территории РФ). Тогда внешне это была псевдорелигиозная доктрина. Наши исследователи еще удивлялись - откровенная глупость, а в нее поверила большая группа людей, к нему [лидеру течения] шли… Что за феномен такой? А все было довольно просто: там была создана садомазохистская структура, где руководители выступали в качестве мастеров, хозяев. Они подбирали людей с определенными склонностями, снимали порнографические ролики, эксплуатировали молодежь, - рассказывает эксперт.



Король, объективно, обладает привлекательной внешностью, интересной девушкам, он харизматичен, отмечает специалист.



- Часто такие люди выступают в качестве приманки для попадания в организацию. Выводы делать рано, но предположить, что это опасная структура, можно смело, - добавил юрист.



"Спасали" до того, как это стало мейнстримом



Ашрам Шамбалы - это запрещенная в России деструктивная секта, действовавшая еще с конца 1980-х годов. Адепты учения, созданного Константином Рудневым, радикально отстранялись от внешнего мира, рвали контакты с близкими. Согласно идеям верования, Руднев был посланником планеты Сириус, попавшим на Землю в виде эмбриона через НЛО. На протяжении долгих лет он сексуально эксплуатировал несколько поколений своих адептов. Он был осужден в 2013 году к 11 годам колонии. В 2021-м вышел на свободу.



Уголовным преследованием, арестом имущества и запретом деятельности закончилась история еще одной деструктивной секты - так называемой "Церкви последнего завета" под руководством Сергея Торопа (более известного как Виссарион). Одной из идей течения была гибель всего человечества в глобальной катастрофе, за исключением последователей Виссариона. У секты были тысячи адептов, многие из них жили в закрытой общине в Красноярском крае.



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"В целом учение Торопа можно охарактеризовать как компот из доморощенного экологизма, неоязычества и преломленных через рерихианство восточных учений в слащавой оболочке из псевдохристианских терминов и псевдобиблейских изречений, пересыпанных полуграмотными псевдославянизмами", - так охарактеризовал догматы Виссариона специалист по религиозным сектам Александр Дворкин. Сообщалось, что некоторые последователи подвергались психическому насилию, были случаи суицида вследствие остракизма.



Спасение от апокалипсиса



Мошенники интересны тем, что тонко чувствуют настроение общества, говорит адвокат Корелов.



- Как только возникает глобальная угроза, а сейчас многие переживают о ядерной войне, например, или что конфликт на Украине может перекинуться на территорию страны… И такое же напряжение в Европе. Этим пользуются люди, которые хотят заработать, - используют чужие тревоги и страхи. Они всегда на волне - сегодня они "спасают" от апокалипсиса, завтра будут говорить о квантовом переходе, послезавтра о чем-нибудь еще. То есть для них неважно, чем заниматься, важно, чтобы шли деньги, - подчеркивает специалист.



Людей с тревожным состоянием, малокритичных к своему поведению, плохо разбирающихся в реалиях современного мира, которые не умеют противостоять тяготам, увы, хватает - они-то и попадают на крючок к жуликам, уверен Корелов.



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- Система четко опробована. Взять, например, сайентологов - они всегда появляются в тех местах, где ведутся какие-либо военные действия, происходят катастрофы. Тут же появляются вербовщики из этих структур и начинают окучивать людей, которые находятся в стрессе. Человек в таком состоянии наиболее уязвим, подвержен влиянию, - считает Корелов.



Тут как тут



Ячейки сайентологов оживились и в России к настоящему времени. Сайентологи затаскивают на свои платформы людей объявлениями "о духовных практиках для достижения целей". Своих пастырей они часто называют кейс-супервайзерами и приглашают на встречи любопытствующих. Особенно интенсивно в русскоязычном интернете сегодня продвигается так называемый одитинг - одна из практик саентологов, представляющая собой доверительную беседу с наставником (одитором). Адепты, как правило, не отдают себе отчет в том, что вооружают третьих лиц компроматом на себя во время детальных интимных бесед с целью самопознания или "очищения разума". Позднее это обстоятельство затрудняет выход человека из секты.



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В некоторых случаях одиторы вводят человека в состояние гипноза, человек становится податлив к внушениям. Примечательно, что во время беседы используется так называемый е-метр (электропсихометр) - устройство фиксирует изменение сопротивления человеческого тела электротоку. Клиент разговаривает, отвечает на вопросы, зажав в руки устройства в виде бочонков, а тот видит искренность и значимость темы (во всяком случае, сайентологи верят в этот эффект). Научного обоснования для применения таких способов ведения практик нет. Примечательно, что сегодня на рынке появились блютуз-версии таких агрегатов, позволяющие "допрос с полиграфом" удаленно. Стоят они кругленькую сумму. Ранее Генпрокуратура признала нежелательными на территории страны деятельность двух организаций этого течения.



Еще одна точка риска - многочисленные марафоны желаний. Растет и число так называемых менторов, наставников и коучей по "взрыву жизненных сил". Источник - Известия

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