КазРеформы. Политическое реформирование и конституционные поправки, - Г.Илеуова

12:42 23.05.2022

Политическое реформирование и конституционные поправки

Предложение многочисленных поправок в Конституцию РК и проведение 5 июня 2022 года референдума по поддержке данных поправок – это на сегодня основной событийный ряд в стране. Зачем так много поправок? Почему такая скорость – один месяц для обсуждения и принятия? И, вообще, как спросил один из участников обсуждения поправок на площадке Нацсовета при Президенте РК: "как это все вместе будет работать"?



Я разделяю мнение той части экспертов, которые говорят, что информационная кампания в поддержку этих событий могла бы быть более интересной, т.е., запоминающейся, и содержательной. Но как всегда смешались в кучу задачи различных этапов информкампании: информирование с целью повышения уровня осведомленности населения даже о том, что такое референдум, и чем он отличается от выборов (прошло 27 лет с последнего референдума 1995 года); разъяснение сути поправок; пропаганда/убеждение в том, зачем они нужны; и, наконец, агитация прийти и проголосовать "за". Но, все же, несмотря на не совсем удовлетворяющую информационно-агитационную кампанию, я думаю, что явка населения будет высокой, выше требуемых 50% от числа зарегистрированных в списках избирателей, и придут граждане в основном для того, чтобы проголосовать за поправки. Это можно связать как с тем, что все еще сильно дисциплинарное, но при этом внутренне мотивированное, электоральное поведение, так и с тем, что казахстанцы придут, чтобы поддержать политику президента К. Токаева. Также нельзя исключать, что такое событие как референдум и участие в нем само по себе может вызывать интерес.



В то же время есть смысл выявления связи между озвученными в президентском Послании от 16 марта 2022 года задачами политического реформирования страны и вносимыми поправками. Для этого хотелось бы привести результаты экспертного опроса (в исследовании принял участие 51 эксперт), проведенного ОФ "ЦСПИ "Стратегия" в феврале 2022 года. В целом, экспертное обсуждение формировалось вокруг двух основных тем – содержание и скорость политического реформирования: что конкретно, какие институты, механизмы, органы, процессы нужно реформировать; какие реформы нужно проводить раньше, а какие можно отнести к среднесрочной перспективе?



Забегая вперед, отметим, что в перечне шагов для дальнейшего развития партийно-политической системы Казахстана, первая "пятерка", по мнению экспертов, состоит из следующих пунктов – регистрация новых партий на основе изменения принципов партстроительства; введение уголовного преследования представителей исполнительной власти и членов избиркомов за нарушения в ходе избирательного процесса; снижение ценза по необходимому количеству членов для регистрации партий; отказ от пропорциональной системы выборов в Мажилис Парламента РК и отказ президента от своего поста лидера партии "Нур Отан". Как видим, большинство озвученных экспертами первоочередных шагов сделано или находится в процессе реализации.



В феврале более половины экспертов полагали, что политические реформы необходимо провести в самое ближайшее время (в течение полугода) на основе решений президента. В свою очередь треть участников опроса настаивала, что с политическими реформами не нужно торопиться, они должны быть обсуждены с максимальным числом заинтересованных сторон. Эксперты из какой группы в большей мере окажутся правы, покажет время. Но сейчас очевидно, что взят курс на форсирование событий.



Что должно было быть реформировано в ближайшее время, по мнению экспертов? Законодательство о выборах, об этом сказали 90% опрошенных, избирательная система (86%), законодательство о партиях (86%), основы формирования и работы палат Парламента РК (72%). Если проанализировать предложенные Президентом изменения, то видим, что эти приоритеты нашли отражения в планах реформирования на краткосрочную перспективу (т.е., на 2022 год), в том числе и на основе внесения поправок в Конституцию страны.



В то же время эксперты считали целесообразным проведение в ближайшее время изменений и в законодательство о местном самоуправлении (73%) и об общественных объединениях (71%). Эти направления в пакете законодательных шагов пока не нашли отражение.



Какие институты должны быть реформированы в первую очередь? По итогам опроса выявлена иерархия приоритетного реформирования и в ней на первом месте находятся институты представительной власти – маслихаты (56,9%) и Мажилис (54,9%), поскольку они напрямую связаны с реализацией интересов населения, а "более полное участие народа в избирательной системе и политике приведет к демократизации общества", – комментируют эксперты.



На вопрос о том, требует ли президентская форма государственного правления реформирования, 73% опрошенных ответили "да" и "скорее да", так как "нужно отходить от суперпрезидентской модели, ставшей причиной текущего экономического и политического кризиса" и "необходимо обеспечить гарантии предотвращения повторения ситуации с концентрацией суперполномочий в одних руках". При этом, комментируя свои ответы, эксперты сделали акцент на двух сторонах проблемы.



Во-первых, институт президентства в Казахстане является несущей частью политической конструкции. Это подразумевает, что реформирование данного института должно быть предельно взвешенным и учитывать возможные риски: "для Казахстана оптимально подходит концепция просвещенного авторитаризма, но она должна быть основана на моральном и интеллектуальном авторитете государства", и поэтому "на этапе слабой институциональной базы институт президента пока самый сильный институт. Прежде чем реформировать институт президентства нужно создать работающие институты представительной и законодательной власти".



Во-вторых, скорость реформирования института президентства. Многие эксперты, считая нужным ослабить политическое влияние данного института, не разделяют мнения, что это нужно делать в краткосрочной перспективе: "Возможно, и есть необходимость пересмотреть, но не супербыстро это делать. Сейчас важно закрепить устойчивость политической системы"; "в долгосрочной перспективе, необходим переход к парламентско-президентской форме правления. Однако в нынешних условиях (ближайшие 3 года) следует сохранить за Президентом права назначать глав силовых структур".



Как видим, базой политического реформирования является решение проблемы "чрезмерно широкой концентрации власти в руках президента, слабого Парламента и безответственного правительства", т.е., мы снова возвращаемся к необходимости формирования системы с "балансом ветвей власти", стоявшей в политической повестке дня еще в самом начале независимости страны.И в этой системе важнейшая роль отводится Парламенту и особенно его нижней палате: если "Мажилис станет реальным центром силы, то и исходящая от него политическая гравитация усилится". Таков еще один вектор политического реформирования. Кстати, о том, что нужно изменить принципы формирования депутатского корпуса Мажилиса сказало в ходе опроса большинство участников, и 63% из них полагали, что более подходящим для Казахстана является смешанный подход (пропорциональный и мажоритарный); на полностью мажоритарном принципе настаивали 16% опрошенных, пропорциональную систему выборов поддерживали 20% участников исследования.



Для сравнения отметим, что мажоритарный принцип избрания депутатов более востребован на уровне маслихатов: более трети опрошенных считают его подходящим для местного уровня представительства интересов граждан, "поскольку маслихаты являются местным представительным органом, но не обладают законодательными функциями, а сконцентрированы скорее на решении хозяйственных вопросов, то в данном случае привязка депутатов в маслихатах к определенным территориальным округам будет позитивно способствовать решению проблем отдельных территорий со стороны местных органов власти. Для областей и ГРЗ с населением более 1 миллиона человек, следует внедрить смешанную систему".



Таким образом, конституционные поправки тесно связаны с курсом на политическое реформирование, взятым в начале 2022 года президентом страны. Можно спорить о том, в какой мере подобная форма легитимации является необходимой, и с чем связан высокий темп реформирования. Но, как показывают итоги опроса, предложенные реформы и выдвинутые конституционные поправки – это ответ на тот современный запрос, который имеет место в политико-экспертной среде Казахстана. И, по моему мнению, получив по итогам референдума мандат от избирателей, как своего главного ресурса, президент будет иметь моральное право на проведение политики по возвращению страны к демократическим основам, возможно, иногда очень болезненной.



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Автор:

Илеуова Гульмира

23.05.2022