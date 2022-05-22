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Итоги битвы за Мариуполь, - С.Марков
13:47 23.05.2022

22.05.2022 - Русская весна
Известный российский общественный деятель, политолог Сергей Марков - об итогах очень важного для России сражения.

"Итоги битвы за Мариуполь. Шойгу уже доложил Путину о полном контроле над "Азовсталью".

1. Победа России безусловная. Освобожден город с населением 400 тысяч человек.

2. Разгромлена самая боеспособная группировка ВСУ в 15 тысяч человек.

3. Разгромлен главный символ антирусской Украины - неонацистский полк "Азов".

4. Миф о мужестве "Азова" рухнул. Командиры "Азова" не стали сражаться и сдались в плен. Тем самым подали пример сотням тысяч военных Украины: надо сдаваться в плен армии России.

5. Огромное количество пленных в Мариуполе, около 3 тысяч. Всего в плену сейчас около 6 тысяч украинских военных.

6. Открыт широкий коридор из Центральной России в Крым через Ростов, Мариуполь, Херсон. Более прямой, надежный и простой, чем Крымский мост.

7. Все попытки Запада и Зеленского спасти от плена окруженных в Мариуполе полностью провалились.

8. Победа далась ценой огромных потерь среди мирного населения и больших потерь армий России и ДНР.

9. 60% жилого фонда разрушено. Инфраструктура разрушена. Огромный завод "Азовсталь" уничтожен.

10. ВСУ массово использовали тактику террористов - мирные граждане как живой щит.

11. Армия России пока так и не нашла способа, как противостоять тактике живого щита, кроме простого - штурмовые группы вместо ударов артиллерии. Но это приводит к большим потерям армии России. Как обойти террористическую тактику живого щита из мирных жителей - это главный военный вызов армии России в боях на Украине в ближайшие месяцы.

12. Долгая оборона Мариуполя надолго задержала наступление армии России на Донбассе и превратила войну в затяжную.

13. Запад поверил, что армия Украины может при поддержке Запада победить армию России, и поэтому начал массированные поставки тяжелого вооружения для больших боевых действий.

14. В бандеровской части Украины создан миф о непобедимых защитниках Мариуполя. Он далее будет жить своей пропагандистской жизнью, несмотря на то, что они все почти сдались в плен.

15. Мариуполь стал во всем мире символом ужаса этой войны.

16. Всем ясно, что Мариуполь надо было брать в 2014 году, как остальную Новороссию. Эх…

17. Азовское море полностью у России".

Сергей Марков

Источник - Русская весна
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