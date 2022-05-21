Националистический тупик. Какой подход возьмет верх: "Казахстан для казахов" или "братья навек"?

15:00 23.05.2022 QMonitor

Казахстан



Националистический тупик. Какой подход возьмет верх: "Казахстан для казахов" или "братья навек"?



Из "лаборатории дружбы народов" Казахстан все отчетливее превращается в полигон для испытания национал-популистских идей, пишет QMonitor. Очевидно, что давно наметившаяся в обществе линия разлома уже в ближайшей перспективе грозит разрасти до размеров пропасти, предупреждает автор статьи.



Асель Омирбек



Если еще совсем недавно гражданская солидарность проверялась на прочность исключительно попытками разжечь рознь в виртуальном пространстве, то сегодня вирус ненависти стал активно просачиваться и в реальную жизнь, рождая самых настоящих чудовищ. При этом не совсем понятно, какую новую реальность сформирует для нас эта разверзающаяся бездна.



Не виноватые мы?



Уровень эскалации этнических конфликтов и идеологических противостояний настолько высок, что считать наблюдающийся в обществе разлад незначительными издержками роста гражданского и национального самосознания при всем желании не получается. Это явный мейнстрим, порожденный усилением националистических настроений, а также его наслоением на сохраняющуюся у немалой части социума приверженность идеям интернационализма, что неминуемо приводит к "конфликту интересов" и, увы, к "пещерным" методам его разрешения.



Впрочем, проблема не только в этом. Если не считать недавно прозвучавших из уст президента страны на очередной сессии Ассамблеи народа Казахстана заявлений о недопустимости дискриминации по каким-либо признакам и разжигания межнациональной розни, наличие столь взрывоопасной повестки напрочь игнорируется как государственными, так и общественными институтами. Они фактически самоустранились от происходящего, видимо, рассчитывая на то, что все само собой образуется. Максимум, что спускается сверху и тиражируется по горизонтали, – мол, все это провокации, на которые не стоит обращать внимание.



Совет, конечно, стоящий, но в наших условиях явно запоздалый. Не реагировать можно было на подзуживания в социальных сетях, а сейчас, когда конфликтогенность выплеснулась на улицы, такие рекомендации звучат нелепо – они, скорее, из серии "послушай и сделай наоборот". Рейды так называемых "языковых патрулей", срывание флагов Победы с машин во время праздничных автопробегов, звучащие на площадях фашистские лозунги, физические расправы с "иноверцами", сопровождаемые непременным запечатлением акта сатисфакции на камеру, обращения, адресуемые главам других государств, дабы те повлияли на те или иные аспекты проводимой внутри страны политики… Все это свидетельства того, что Рубикон нами уже перейден.



Очевидно, что конфронтация адептов кардинально противоположных идеологических установок переходит в решающую фазу. Отсутствие же контроля за этим процессом, а точнее, нежелание его устанавливать (видимо, во избежание еще большей эскалации) чревато тем, что рано или поздно мы окончательно заблудимся в лабиринте нацстроительства.



Упражнения в словесной схоластике, какими бы интенсивными они ни были, теперь бесполезны. Чтобы ситуация не дошла до точки кипения, необходимы бесперебойно работающие меры правового характера. И ведь еще в конце прошлого года глава государства четко и однозначно заявил: "Все проявления этнического высокомерия, от кого бы они ни исходили, дискриминация по любым признакам, попытки расшатать на этой почве общественный порядок и в целом внутреннюю стабильность должны жестко пресекаться в соответствии с законом". Также он особо подчеркнул, что "государство будет целенаправленно пресекать любые трения на этой почве во избежание их перерастания в конфликты".



Однако объявленная беспощадная борьба так и осталась "в проекте" - пара показательных судебных порок не в счет. Причем рассчитывать на системный подход, похоже, не стоит и в перспективе, поскольку запускаемые механизмы оправдания для дальнейшего сталкивания казахстанцев лбами запущены, и они явно не являются той почвой, на которой возможно произрастание трезвых оценок происходящего. Примеров тому масса, но остановимся на одном, недавнем.



Буквально на днях некий Институт национальной политики, "проанализировав" национальный вопрос, заключил, что вирус, разрушающий в нас толерантность, запущен извне. Мол, "внутри Казахстана отсутствуют какие-либо основы для противоречий между казахами и славянами, включая русских и украинцев, а также иных национальностей", а во всем виноват "очевидный северный нарратив с неприятием казахского национал-патриотизма". После чего сделан вывод о том, что оттуда осуществляется "насаждение устойчивого восприятия о разгуле национализма в Казахстане". И далее: "Так начиналась ситуация на Украине, в Грузии. Вирус национал-радикализма также используется для посева противоречий внутри Европы. В целом, это геополитическая технология, которая активно используется на пространстве Европы, Евразии, конкретно в постсоветском пространстве, чтобы разделить общество и создать основу для использования известных терминологий „прийти спасать", „денацифицикация"".



Безусловно, наши соседи довольно часто и весьма беспардонно вторгаются в вопросы национального строительства в Казахстане. Их оценки доводят нас до истерики, но реально ни на что не влияют. Точно так же не влияют на ход конфликта на Украине наши с вами мнения и комментарии, которые тоже очень часто лишены взвешенности и толерантности. Конечно, борьба с внешним врагом ярка, показательна, в некотором роде даже способствует сплачиванию. Но что делать с врагом внутренним?



По праву большинства



Ответить на этот вопрос мы попросили экспертов, предложив им сформировать некую проекцию картины будущего, а конкретно перспективы влияния на наше многонациональное общество двух ключевых идеологий - национализма и, условно говоря, интернационализма, которые никем не насаждаются извне, а являются частью ментальности разных социальных групп внутри Казахстана. Какая из них сейчас берет верх, а какая предпочтительнее с точки зрения будущего нашей страны? Могут ли они мирно сосуществовать и, быть может, даже дополнять друг друга, или это в принципе невозможно, и наше общество ждет еще больший раскол?



Кандидат исторических наук, пожелавший, чтобы его имя не называлось, считает, что Казахстан сейчас находится в жерновах эволюционной мельницы:



"Наша земля в силу как объективных, так и субъективных причин с царских времен была своего рода "ковчегом спасения". Здесь находили приют представители самых разных этносов. И довольно продолжительное время этот фактор был нашим преимуществом. Но после распада СССР и обретения Казахстаном независимости, когда мощная совковая идеология утратила свое влияние, он стал тормозом для национального развития только что обретшего суверенитет государства. Сегодня надо честно признать: за мир и согласие мы заплатили очень высокую цену, что выразилось в несвоевременности процесса национальной самоидентификации.



Искусственно поддерживая паттерны с утраченными смыслами (типа мифической дружбы народов), мы фактическим шли против своих национальных интересов, против родного языка, возрождения культуры и национальных традиций. Да, на первоначальном этапе становления Казахстана как независимого государства, когда господствовали политические и экономические шоки, и наложение новых шоков могло бы спровоцировать распад государственности, такие подходы можно было понять. Но когда наша страна вошла в фазу устойчивого развития, а казахи окончательно и бесповоротно стали доминантным этносом в государстве, игнорирование их интересов и чаяний уже ничем нельзя было оправдать.



То, что сейчас с нами происходит, - процесс закономерный. Я не оправдываю „силовые" методы отстаивания правоты какой-либо из сторон, но, тем не менее, мне вполне понятны и близки те причины, которые заставляют активную часть патриотов инспирировать те или иные процессы в обществе, будь то исключение из Конституции нормы о статусе русского языка или осуждения недавнего коммунистического прошлого. И кто бы и как бы ни характеризовал их, это наше законное и неотъемлемое право, с которым должны будут считаться все, кто рассматривает Казахстан в качестве родины, а, не как выразился один блогер, физически находятся здесь, а ментально – в соседней стране. Это значит, что ассимиляция неизбежна, и кто к ней не готов, кто не хочет становиться частью формирующегося сегодня нового Казахстана, тот уже сейчас должен делать соответствующие выводы. Думаю, пример Украины всех нас многому научил".



Национализм на принципах интернационализма



Совершенно иной точки зрения придерживается Максим Крамаренко, руководитель информационно-аналитического центра "Институт Евразийской политики":



"В Казахстане, конечно же, пока преобладает интернационализм, если мы под этим понимаем форму взаимоотношений разных народов, проживающих в одной стране, основанную на взаимоуважении и сотрудничестве для достижения общих благ. Это обусловлено рядом факторов.



Во-первых, тем, что казахский народ является одним из наследников кочевой степной цивилизации, в которой преобладали принципы интернационализма. Кочевник всегда оказывал помощь всем, кто попадал в чрезвычайную ситуацию, даже людям из враждебных племен и ханств. Это он делал, зная, что и сам может попасть в беду, кочуя в степи, и ему тоже придут на выручку. Во-вторых, кочевые государственные образования были полиэтничными, и это прививало уважение к входящим в них народностям. Ну, и, в-третьих, был советский период, когда все мы вместе пережили и гражданскую войну, и борьбу с гитлеровским нацизмом в годы Великой Отечественной войны, и наши общие достижения, такие, как полеты в космос, освоение целины и т.д. Все это только сильнее утверждало в казахстанском обществе интернационализм.



Подтверждением того, что интернационализм сохраняет свои преобладающие позиции в нашей стране, поддерживая положительный уровень межнациональных отношений, можно считать традицию празднования Дня Победы, которая продолжает жить и здравствовать в Казахстане. Люди всех возрастов, представляющие все наши многочисленные этносы, ежегодно и массово принимают участие в мероприятиях, посвященных этой важной дате в истории всего человечества - Победе, в которую ключевой вклад внесли народы бывшего Советского Союза.



Хотя были и продолжаются попытки внушить обществу такие идеи, что война с гитлеровским нацизмом была не наша, что для казахского народа она не была Отечественной и т.п. Но пока, слава Богу, у подавляющего большинства казахстанцев присутствует стойкий иммунитет к таким попыткам привить нам иную трактовку истории Великой Отечественной войны. Мы чтим подвиг наших предков, спасших мир от нацизма, тем самым сохраняя в нашем обществе культуру интернационализма.



При этом следует понимать, что национализм может не выступать в роли антагониста интернационализма. Но только при том условии, что мы будем говорить о государственном национализме – когда представители всех без исключения народов, проживающих в одном государстве, формируют общую политическую нацию, в которой учитываются их основные интересы. То есть, когда эта политическая нация будет сформирована именно на принципах интернационализма. Тогда гражданин такого государства, вне зависимости от своей этнической и иной принадлежности, будет стремиться внести свой существенный вклад в продвижение национальных интересов своей страны. Грубо говоря, в нашей республике вполне возможен казахстанский национализм, построенный на принципах интернационализма.



Но есть и другое „прочтение" национализма, при котором крен в общественных отношениях внутри одного государства происходит в сторону утверждения исключительности одной из этнических групп. Дальнейший сценарий этого подхода известен: такой национализм перерастает обычно в нацизм, уничтожающий как саму политическую нацию, так и государство". Источник - ИноСМИ

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