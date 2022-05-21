Как криптовалюта исчезла без следа

15:02 23.05.2022 The Atlantic

США



В страшных потрясениях на рынках криптовалют нет ничего нового. Несмотря на стремительный рост ценности таких криптовалют, как биткоин и эфир, обвалы на этом рынке были привычным делом. Но даже по меркам крипторынков стремительное падение ценности за последние шесть месяцев оказалось ошеломительным.



Когда в основе ценности валюты лежит исключительно вера, эта валюта, вероятнее всего, канет в Лету



Джеймс Суровики (James Surowiecki)



В страшных потрясениях на рынках криптовалют нет ничего нового. Последние десять лет, несмотря на стремительный рост ценности таких криптовалют, как биткоин и эфир, обвалы на этом рынке были привычным делом. (Именно поэтому мантрой криптоверующих является "HODL" – "цепляйся за самое ценное изо всех сил".) Но даже по меркам крипторынков стремительное падение ценности последние шесть месяцев – главным образом, последние несколько недель – оказалось ошеломительным.



С ноября 2021 года криптовалюта потеряла в цене примерно 1,5 триллиона долларов. Биткоин и эфириум – лидеры рынка – опустились на 60% по сравнению со своими пиковыми значениями. Что еще поразительнее, так называемая стабильная криптовалюта Terra и связанная с ней Luna, которые всего шесть месяцев назад оценивались в общей сложности в 60 миллиардов долларов, обрушились всего за несколько дней, и теперь они практически ничего не стоят.



Это невероятное падение, разумеется, вызывает вопрос: а что произошло? Конечно, вы можете попробовать указать на потенциальных виновников. Темпы инфляции и процентная ставка растут, однако предполагалось, что криптовалюты должны защищать от инфляции и что они не должны реагировать на события "кредитно-бумажного" финансового рынка. Акции распродаются, хотя одним из аргументов в пользу криптовалют было то, что они не имеют никаких привязок к другим активам. Однако на самом деле есть гораздо более банальное объяснение: вера людей в криптовалюты пошатнулась. А ведь именно вера – а вовсе не основные экономические показатели – является тем фундаментом, на котором держится ценность криптовалюты.



В конце концов криптовалюта отличается от других активов, таких как земля, акции или даже недвижимость. Когда инвесторы пытаются решить, сколько они готовы заплатить за эти активы, их интересует – как минимум в теории – присущая им внутренняя ценность. Если вы собираетесь купить сельскохозяйственные земли, вы захотите узнать, сколько денег вы можете заработать на урожаях, которые вы вырастите на этих землях. Если вы намереваетесь купить жилой дом, вы захотите узнать, какую арендную плату вы сможете собирать с ваших арендаторов в течение следующих 30 лет. Если вы покупаете акции компании, вы захотите узнать, сколько денег они принесут вам в будущем, а также стоимость активов, которыми эта компания сейчас владеет.



Разумеется, расчеты внутренне присущей ценности – это всего лишь предположения, и они часто бывают неточными, потому что спрогнозировать будущее невозможно. Но главное здесь в том, что эти активы имеют ценность вне зависимости от того, сколько другие люди будут за них платить. Если бы вы сейчас владели всей компанией Apple, вы получили бы доход в размере 100 миллиардов долларов – реальные деньги, которые пойдут на ваш банковский счет, – всего за один год. А если вы позволите Тиму Куку (Tim Cook) просто делать его работу, вы сможете рассчитывать, что в обозримом будущем вы будете получать столько же или даже больше денег каждый год. Именно и это служит ориентиром в ответе на вопрос о том, какова ценность компании Apple.



Между тем оценка стоимости криптовалют основана на ином принципе: ее внутренняя ценность не имеет значения. Ценность этого актива не зависит от его применения в реальном мире или от его способности приносить вам прибыль в будущем. В данном случае ценность актива зависит от того, что люди думают о его ценности. В некотором смысле это постмодернистская концепция: "реальной" ценности нет, есть только нарратив об этой ценности, который мы коллективным образом создаем, а затем решаем, верить в него или нет. Как осенью прошлого года сказал крипто-инвестор Ник Томаино (Nick Tomaino), "если объединенная группа людей в интернете верит, что нечто имеет ценность, оно имеет ценность. Мы живем в мире, где вера равняется ценности".



Конечно, есть и другие рынки, где ценность зависит от веры, включая рынки золота, предметов искусства и коллекционных вещей. Однако люди тысячелетиями принимали золото в качестве денег, а предметы искусства окутаны аурой редкости и оригинальности работы. В рынке криптовалют поражает то, что он использовал точно такую же логику, чтобы менее чем за десять лет создать более триллиона долларов фактически из воздуха (точнее из кодов).



Самыми наглядными примерами этого феномена являются мемекоины, из которых самый известный – Dogecoin. Его создали в 2013 году – в буквальном смысле в шутку. У него нет никаких применений в реальном мире, и никто не сможет использовать Dogecoin для покупки и продажи чего бы то ни было. Его даже нельзя назвать редким, потому что в отличие от биткоина, количество которого ограничено и который становится все сложнее "производить", майнить Dogecoin очень легко. Тем не менее, в момент своего пика рынок Dogecoin оценивался в 50 миллиардов долларов, и даже сегодня, когда его ценность упала почти на 90%, он все равно стоит около 11 миллиардов. Почему? Ответ может быть очень прост и странен одновременно: в одном своем твите Илон Маск назвал Dogecoin "народной криптовалютой", чем сильно всех воодушевил.



Или возьмем, к примеру Terra и Luna. Им немногим более трех лет, и до 2021 года они вместе оценивались менее чем в 1 миллиард долларов. Но потом всего за год их ценность подскочила до 60 миллиардов. С августа 2021 по март 2022 года их совокупная ценность выросла более чем в три раза. В тот момент казалось, что Terra и Luna станут следующими важнейшими участниками крипторынка. Об основателе Terra До Квоне (Do Kwon) заговорили как о провидце. Владельцы Luna стали называть себя Лунатиками. Terra заплатила почти 40 миллионов долларов, чтобы ее название появилось на стадионе Washington Nationals.



Так произошло не потому, что как актив криптовалюта Terra в чем-то поменялась. Люди не стали чаще использовать, чтобы покупать вещи. Лежащий в основе Terra бизнес не пошел в гору. Изменилось лишь то, что в марте 2021 года Terra запустила приложение под названием Anchor, которое предлагало 20% годовых на депозиты, в результате чего люди начали покупать криптовалюту Terra, класть ее на депозит и получать 20%. Это привлекло множество новых инвесторов, а в последующие месяцы люди уже уверовали в рассказы компании о том, что ей удалось решить один из самых сложных вопросов мира криптовалют: как создавать "коины", которые будут достаточно стабильными, чтобы их можно было использовать в качестве денег в отсутствие финансовых резервов, которые могли бы подкрепить их ценность. (Несколько экспертов даже выразили мнение, что Terra удалось найти "святой грааль" криптовалют.) Поэтому, хотя некоторые эксперты предупреждали, что со временем криптовалюту Terra ожидает точно такой же наплыв требований о возврате средств (именно так она и рухнула), ее держатели коллективным образом решили, что Terra и Luna действительно имеют ценность – и они ее имели. А несколько недель назад они внезапно ее утратили.



Именно это "внезапно" и превращает инвестиции в криптовалюты в такой головокружительный опыт. В мире, где ценность определяется степенью веры, вы никогда не можете быть уверенными в том, что вы стоите на твердой земле. Есть криптовалюты – к примеру, эфир, – которые действительно имеют ценность в мире блокчейна. Кроме того, биткоин – помимо того, что его можно использовать для приобретения наркотиков и других незаконных вещей, – достаточно долго сохранял свою ценность, чтобы его статус "цифрового золота" сейчас не подвергался серьезным сомнениям. Но даже эти две валюты сталкиваются с резкими колебаниями своего курса, причиной которых становится всего лишь непостоянство инвесторов.



В этом смысле можно сказать, что криптовалюты служат воплощением предложенного Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом описания влияния капитализма на социальные отношения: "Все твердое растворяется в воздухе". Таким образом, неудивительно, что держатели криптовалют неустанно убеждают друг друга в их ценности, укрепляя свою коллективную веру, и что они сами называют себя "ходлерами" (теми, кто покупает криптовалюты и удерживает их – не продает – вне зависимости от рыночной ситуации) и рисуют себе лазерные глаза на аватарках в твиттере. Если ценность криптовалюты – это продукт коллективной воли инвесторов, очень важно сохранять эту самую волю.



Именно поэтому самым интересным вопросом касательно нынешнего краха на рынке криптовалют является не то, почему все произошло, а то, сможет ли этот обвал повлечь за собой истинный кризис доверия. В прошлом этот рынок не раз восстанавливался после обвалов, и никого не шокирует, если это произойдет снова. В конце концов вера может вернуться так же быстро, как она исчезает. Но последний раз крипто-бум устроили инвесторы, которые были новичками на этом рынке, – обычные розничные инвесторы, а также инвестиционные организации, большинство и которых не имели никаких философских или идеологических привязанностей к криптовалютам и не демонстрировали никакого желания "держаться за активы", если вдруг начнется обвал.



Даже для истинно верующих крах Terra и Luna стал убедительным напоминанием о том, что инвестиции в криптовалюты – это финансовый эквивалент эпизодов мультфильмов о Вайле И. Койоте, где он бегает по воздуху: все получается до тех пор, пока вам не приходит в голову посмотреть вниз. И, как только вы опускаете глаза вниз, вы видите, что падение будет долгим. Источник - ИноСМИ

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