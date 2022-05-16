РосПВО конкретно заземлила в украинский чернозем турецкие "Байрактары"

17:45 23.05.2022

Турецкие хищники теряют зоркость и оперение



Счет сбитых "Байрактаров" пошел на десятки

Олег Фаличев

16.05.22

Российские средства ПВО легко расправляются с беспилотниками турецкого происхождения.

Согласно ежедневным сводкам Министерства обороны РФ, каждый день в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в воздухе и на земле уничтожается до 10 и более украинских беспилотных летательных аппаратов (БЛА). К середине мая ВСУ потеряло около тысячи единиц подобной техники.

Счет уничтоженных в воздухе БЛА типа "Байрактар-ТВ2" турецкой разработки и производства перевалил за полсотни. Что случилось с хваленым оружием, которое еще совсем недавно, можно сказать, решило исход противостояния в зоне армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе?



По факту армянские военные не смогли дать отпор "Байрактарам", и последние доминировали над театром военных действий. Высокое мастерство турецких инструкторов, сумевших за довольно короткий срок обучить азербайджанских операторов, вкупе с передовой системой наведения и прекрасной оптикой нашло отражение в том, что расчеты БЛА быстро находили замаскированную бронетехнику, опорные пункты и затем уничтожали их высокоточными средствами поражения, запускаемыми с БЛА. Армянская армия понесла серьезные потери и вынуждена была оставить свои позиции, а армянская сторона – поступиться территорией.



В условиях слабой ПВО "Байрактар ТВ2" показывает себя весьма смертоносным оружием. Турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БЛА с двигателем внутреннего сгорания и воздушным винтом толкающего типа может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Максимальная дальность управления – до 150 км, что позволяет вести постоянное дежурство в воздухе и после выявления целей быстро выдвигаться к передовой для пуска ракет. Крейсерская скорость полета – 130 км/ч. На подвеске – четыре управляемых противотанковых ракеты UMTAS с лазерным наведением. Либо корректируемые планирующие высокоточные авиабомбы Roketsan МАМ-C или МАМ-L, способные поражать объекты на расстоянии до 8–14 км. Будем объективны: такие тактико-технические характеристики достойны похвалы.



Но сегодня счет сбитых российскими зенитчиками БЛА турецкого производства идет на десятки. С начала проведения специальной военной операции уничтожены около тысячи беспилотников всех марок. Например, Ту-143 "Рейс" – еще советского производства.



Вместе с тем потери "Байрактаров" велики. При недавнем нападении ВСУ на остров Змеиный, например, нашими средствами ПВО сбито сразу 19 БЛА "Байрактар ТВ2". Что же произошло? Как русским удалось усмирить турецкие дроны?



Во-первых, в ходе армяно-азербайджанского конфликта, а также боевых действий в Сирии и Ливии в руки противоборствующей стороны попало несколько "Байрактаров" с минимальными повреждениями. Появилась возможность поближе познакомиться с их конструкцией и начинкой. Профильные специалисты из узкопрофилированных НИИ разобрали их по косточкам. Особое внимание уделяли исследованиям систем наведения и сканирования местности, радиоэлектронике.



Во-вторых, российские военные уделили внимание изучению тактики применения "Байрактаров". Оказалось, что, как правило, сначала вылетали разведывательные БЛА, проводившие фиксацию расположения техники и опорных пунктов противника. А уже после этого в воздух поднимались ударные беспилотники.



В-третьих, в зоне армяно-азербайджанского конфликта, к сожалению для армянской стороны, не было достаточно современных комплексов ПВО, которые могли бы достойно противостоять "Байрактарам". Более того, не всегда зенитные расчеты действовали грамотно и хладнокровно. Российские войска и народная милиция ЛДНР показывают лучшую выучку и мастерство. Зона боевых действий буквально напичкана самыми разнообразными средствами ПВО, включая самые современные комплексы. Это оказалось полной неожиданностью как для украинских военных, так и турецких разработчиков БЛА. Кстати говоря, один комплекс "Байрактар ТВ2" стоит 69 млн долл. (включая шесть дронов, две станции управления, 200 единиц боеприпасов и вспомогательного оборудования).



Среди применяемых российскими военными систем – комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха-4". Каким бы умным и совершенным ни был турецкий беспилотник, его электронные "мозги" уязвимы при радиоэлектронном воздействии. Уникальность "Красухи-4" как раз в этом. Комплекс предназначен для прикрытия командных пунктов, группировок войск, средств ПВО, важных промышленных и административно-политических объектов. Он анализирует тип сигнала и воздействует на РЛС противника помеховым излучением. Может осуществлять даже подавление спутников-шпионов, наземных радаров, авиационных систем АВАКС.



Помимо комплексов РЭБ удачно усмиряют "Байрактары" и наши средства ПВО. В том числе "Тор-М2" – всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.



Комплекс предназначен для прикрытия важных объектов и первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, беспилотников, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов. В том числе выполненных по технологии "стелс". После модернизации может работать как в ручном (с участием операторов), так и в автоматическом режиме. Система сама контролирует обозначенное воздушное пространство и захватывает все воздушные цели, не опознанные системой "свой–чужой".



Последняя усовершенствованная модификация системы, поставляемой в войска с 2016 года, носит название ЗРК "Тор-М2". Главная отличительная особенность ее – возможность вести огонь на ходу без остановок. По сравнению с предыдущими версиями ЗРК у нового комплекса вдвое увеличен боекомплект (до 16 ракет), а ракеты 9М338К обладают расширенной зоной поражения и повышенной точностью стрельбы. По словам главкома Сухопутных войск РФ генерал-полковника Олега Салюкова, "Тор-М2" – наиболее эффективное средство борьбы с тактическими БЛА.



Российские военные также используют ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Его ракета обеспечивает поражение всех типов перспективных средств воздушного нападения. В первую очередь – высокоточного оружия со скоростями полета до 1000 м/с. Можно сказать, это самый настоящий убийца "Байрактаров" и прочих беспилотников.



В конце декабря 2017 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за все время присутствия контингента ВС РФ в Сирии при помощи ЗРПК "Панцирь С-1" были уничтожены 54 ракеты РСЗО и 16 беспилотных летательных аппаратов.