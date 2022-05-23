История аргынов. Откуда и как произошел один из самых многочисленных казахских родов

19:40 23.05.2022 Процессы этногенеза казахов – обширная и сложная тема, изобилующая "белыми пятнами". Поэтому любая новая информация о фактах, прежде неизвестных широкой общественности, представляет большой интерес. Писатель, историк, тюрколог, путешественник Марал Томпиев готовит к публикации книгу, в которой поделится своей теорией относительно происхождения одного из самых многочисленных родоплеменных объединений казахов - аргынов. По мнению автора, их давние предки имели прямое отношение к шумерской и протоиранской цивилизационной ветви, а значит, внешне кардинально отличались от современных аргынов.



Анализ ДНК, повергший в шок



Проблема происхождения аргынов давно вызывала жгучий интерес, и не только у историков. Во многом это было связано с тем, что их появление на исторической сцене, в отличие от других казахских племен, было внезапным и поздним. Они стали активно фигурировать в разных источниках только в 14-15 веках. Самая известная концепция происхождения аргынов предполагает их связь с древними гуннами: "ар" - дальний, "гын" - фонетически измененное от "гунн".



В поисках исторической правды о происхождении аргынов Марал Томпиев решил зайти сразу с нескольких сторон – изучил первоисточники, топонимы, этнонимы, лингвистику, устную и письменную мифологию, проанализировал климатические изменения, провел полевые исследования, сделал анализ ДНК и расогенеза современников, в том числе в Закавказье, Турции, Иране и Афганистане.



История происхождения аргынов интересна тем, что это одно из самых больших племен, которое более или менее известно, начиная с 11-го века, когда Махмуд Кашгари впервые описал племя Аргу в западном Памире (возможная часть его современных потомков - кыргызское племя Оргу). Откуда пришли аргыны, чем занимались, какова была территория их расселения, на какие племена и роды делились – информации на сей счет нет. Возможно, были какие-то первоисточники, но они, скорее всего, сгорели во время яростного сопротивления монголам в городах бассейна Амударьи, в Балхе, Герате и других городских центрах той эпохи.



Как бы то ни было, спустя несколько веков аргыны стали становым хребтом сопротивления джунгарам и имели непосредственное отношение к формированию и Казахского ханства, и территории современного Казахстана. Поэтому, естественно, возникает вопрос: "Откуда они взялись?". На этот счет были большие споры, но все сходились во мнении, что у них гуннское, а затем монгольское, то есть восточное, происхождение.



Мой интерес к данной теме был продиктован, помимо всего прочего, и личными мотивами. Историю аргынов начал изучать еще мой отец Казкен Калиевич Томпиев - известный писатель, и он тоже склонялся к гуннской версии их происхождения. Относительно недавно, когда в сферу исторических исследований пришла такая наука, как ДНК- генеалогия, я обратился ко многим казахам-аргынам с просьбой сдать ДНК-тесты. Удалось собрать около 5000 анализов, и по их результатам выяснилось, что около 80 процентов являются носителями гаплогруппы G1а (L1323).



Аргыны - единственные среди казахов, у кого такая гаплогруппа. Я поначалу не поверил и собрал тесты еще у 500 человек. И снова увидел те же 80 процентов (шумерский кластер-G1). Ну куда тут денешься, это же статистика.



Возникает вопрос: "Как такое может быть?" Дело в том, что прародина гаплогруппы G1 – Южный Каспий, Северный Иран, с частотой 10-20% встречается у тюрков и персов Хоросана, северных пуштунов, 10-12% среди евреев-ашкенази, 35% (GG266) у мусульман армян-хемшилов и особенно часто, до 90%, у осетин-дигорцев. Я специально ради этого поехал в Иран: Южный Каспий и провинцию Хоросан, где в горных районах брал образцы слюны у проживающих там людей.



Тупики топонимики



После этого я стал изучать топонимы. Сравнительный анализ показал, что в западной части Великой степи топонимов с корневым словом "арго", "арг", "аргу" в несколько раз больше, чем в восточной. Например, есть реки Аргун, Аргудан, Шаро Аргун и ущелье Аргун, крепости и поселения Аргуани, Аргун, Арганы, Аргудан. Также существуют этнонимы грузинского племени аргвели, чеченского тейпа (род) аргун-ой на Кавказе, провинция и город Горган (Орган) на юге Каспия и другие. Кстати, именно в местах, связанных с названием "аргун", распространены гаплогруппы G1 и G2.



Естественно, у меня опять возникли сомнения. Думаю, ну не может так быть! Неужели все до меня ошибались? Или все же ошибаюсь я? Решил поехать в Монголию, добрался до Гоби, где Алтайский хребет пересекается с Тянь-Шанем, оттуда, собственно, все гунны и произошли. Там я искал тамгу аргынов: везде показывал знак в виде двух кругов и спрашивал: "Видели?" Но оказалось, что никто не сталкивался с таким обозначением. Ни этнонима аргун, ни тамги с двумя кругами и никаких других следов. Проехал от Баян-Улгея до реки Аргунь, правого притока Амура. Это неправильное произношение названия Эргунь (с монгольского Широкая река), по-китайски - с тем же значением Эргун Хэ. Ну, нет ничего! А такого быть не может, если вспомнить, что, например, найманы вышли из Монголии. Также там есть следы и джалаиров, и коныратов, и кереитов, и уаков, а вот аргынов нет. В войсках Чингисхана, а позже его потомка Шейбани-хана при завоевании Мавераннахра их не было.



Это еще раз доказывает, что они не восточного происхождения, как найманы, джалаиры и кереи. Если бы они там были, то такое большое племя вместе с тамгой оставило бы и другие следы. В империи монголов, так же, как и в составе дешт-и-кипчакских племен в 15-м веке, которые пришли в Среднюю Азию, их не было, они с ними не воевали, не стыковались. А значит, можно предположить, что жили они южнее.



Факт проживания аргунов в независимом государстве Аргун в Синде и Белуджистане, а также поддержки Бабура хакимом Кандагара Зун-н-Нуром Аргуном описывается в известном труде Бабур-наме: часть аргунов отправилась c ним в поход покорять Индию. В тех же краях, где живут современные локайцы (мейрамовцы), часть аргынов пришла помочь Абу-Саиду, правнуку Темирлана, завоевать престол и воссоздать его империю. За это он назначил 30 представителей аргынов хакимами городов империи, а один из них, Шихим-бий, стал кушчи (особо приближенное лицо к хану, ответственное за охоту с ловчими птицами). В другой части огромного степного пространства, в Крыму, беи тамошних аргынов были весьма влиятельными фигурами, а самым известным из них – Тугай-бей.



Таковы некоторые общеизвестные исторические факты.



Протоиранские корни?



Поэт Олжас Сулейменов вслед за известными и авторитетными исследователями тюркской истории М.Тынышпаевым, А.Аристовым и Л.Гумилевым поддержал теорию восточного происхождение аргынов. Он нашел много корневых слов в шумерском и казахском языках, но в то время провести ДНК-тестирование не было возможным. Тем не менее, Олжас Сулейменов предположил, что около 9000 лет назад прототюрки ушли в Шумер. Все первоисточники доказывают: гунны-хунны (прототюрки) появились на исторической арене в третьем веке до нашей эры на севере Китая, затем, в четвертом-пятом веке, оказались в Европе, дав начало Великому переселению народов с Востока на Запад.



Гунны – самые крупные кочевые монголоиды – шли двумя потоками. Когда они, присоединяя к себе арийские племена (R1a, R1b), дошли до Европы, монголоидность у них постепенно снизилась до 20-30 процентов. Второй, южный, поток дошел до бассейна Амударьи, покорил там все местные племена, и на этой базе возникли ар-гунны (белые или благородные гунны) - государство Эфталитов. Соотношение гуннов к местному населению, как и позже завоевателей-кочевников тюрков-сельджуков и монголов в Китае, было максимум 1 к 5 или 1 к 10, аналогично соотношениям восточных гаплогрупп к шумерской - G1 у казахских аргынов. Потомки шумеров из Месопотамии, создавшие там мощную городскую цивилизацию, и персов перемешались с гуннами. Последние как завоеватели привнесли от себя протогуннский язык с большим вкраплением шумерских и персидских слов и оставили культ коневодства. Причем Балхаш назывался Аргунским озером. Персы именовали их басмалами (помесь) – это племя, разгромившее второй тюркский каганат. Китайцы – юечжи описывали их как светлых европеоидов, блондинов с длинными носами и густой бородой.



Карта представлена М.Томпиевым



По моим предположениям, не могло быть так, чтобы на их прародине, в бассейне Амударьи, не осталось никаких корней аргынов. Подсказка пришла как всегда неожиданно - это узбекское племя локайцев, численность которых сейчас почти равна аргынам - более 2-х миллионов (по данным, которые приводил М.Тынышпаев, в 1917-м численность аргынов составляла 890 тысяч). Они живут на самом юге тюркского мира, южнее их только пуштуны. В отличие от оседлых узбеков, локайцы ведут кочевой образ жизни, выращивают лошадей. И еще "жекают" при произношении. И там, среди 12 названий племен оказалось шесть, совпадающих с аргынскими этнонимами. Родоплеменное шежире локайцев с подразделением на бес (пять) мейрам почти полностью совпадает с аргынским. Это дает ответ на вопрос: откуда взялись светлые казахи, особенно в Сары-Арке? До 40 процентов локайцев - светлые. У них в основном понтийский расовый тип (преобладал у шумеров и северных горцев Ирана) с монголоидной примесью. До смешения с джунгарами, особенно по женской линии в 18-19 веках, по всей видимости, аргынский расовый тип был такой же, как у локайцев.



Карта представлена М.Томпиевым



Природно-климатический фактор и зигзаги этногенеза



При анализе этнополитических процессов не всегда учитывается природно-климатический фактор, а между тем он имеет очень важное значение. В средние века климат был значительно более влажным, уровень озера Балхаш был на 8-10 метров выше, а его площадь вдвое больше, чем сейчас, оно не делилось на соленую и пресную части. А географические пояса по всей Евразии, в том числе лесостепной зоны, находились на 200-250 км южнее современного значения. Границы расселения кочевников были связаны с географией расселения многочисленных табунов лошадей. Северная граница расселения тюрков Центральной Азии начиналась от кромки тайги, включая лесостепной пояс. Южная граница доходила до северных склонов Гиндукуша и западного Памира. На территории Казахстана в 13-м веке степное пространство от гор южного Урала и Мугоджар, включая гористые части северного Улытау и Сары-Арки до Тарбагатая и Алтая, представляли собой сплошную лесостепь, остатки которой сохранились в оазисах гор Кокшетау, Баянаула, Кентау, Каркаралы, Кызылтаса и Кызыларая.



На кромке южной границы расселения конных кочевников в горных ущельях Гиндукуша веками находили убежище древние шумеры и персы, саки и массагеты с Арала, юеджи, гунны, эфталиты, басмалы и тюрки с Алтая, которые пройдя через сложные генетические процессы, объединились в союз племен - под общим именем Аргыны. Имя Аргун (Ергун) имеет тюркское происхождение и означает "благородный или храбрый гунн". Те племена арийцев, саков, которые расселились на южных, непригодных для коневодства, склонах Гиндукуша, сохранили свой древний язык и культуру, позже стали называть себя гурцами и пуштунами.

Северный Гиндукуш (в тюркской и казахской мифологии Кындык кош, Байсун), благодатный край в южной части бассейна Амударьи, - прародина аргынов, которые стали известны как воины, поддержавшие в борьбе за власть знаменитого Аргун-хана, внука кагана Хулагу, после образования его улуса или орды на территории северного Хорасана в конце 13-го века. В тот неспокойный период феодальной раздробленности империи Чингисхана многие тюркские и монгольские племенные союзы образовались по имени вождей или военачальников их улусов, причем необязательно чингизидов. Ногайцы, локайцы, некудерийцы, узбеки, от джагатайского улуса - джагатайцы, даже джагатайский язык. Собирательным именем аргын, которое превратилось в этноним, стали называть союз смешавшихся друг с другом различных кочевых племен - саков, арийцев, массагетов, гильзаев, эфталитов, тохаров, гуннов, тюрков и других, обосновавшихся в бассейне Амударьи в северных предгорьях Гиндукуша. Локайцы (Локай – в переводе "шустрый" военачальник улуса) расселились в районе гор Гиссара (Кенсай) севернее Амударьи, никудерцы (Никудер - вождь созданного им улуса) жили юго-восточнее от Аргунского улуса.



На месте длительного проживания аргынов в долинах Гиндукуша остались топонимы - река и долина Аргын доба и поселение аргындевал в Кабуле (при его завоевании нашими предками), горы Горган (Оргын) в Хорасане. Этноним "аргун", "аргын" также распространился на все различные по происхождению и преимущественно европеоидного типа племена, проживавшие на территории Аргунского улуса. У соседних народов он принял оттенок смешанных племен, впитавших в себя кровь шумеров, арийцев, саков и массагетов с гуннами и тюрками. Поэтому гаплогруппа G в северном Гиндукуше сильно распространена у местных пуштунов (гильзайев) и местных тюрков.



Аргыны, как и их кочевые предки, специализировались на коневодстве, локайцы даже вывели новую породу горных лошадей, знаменитых на весь мир. Как и все тюрки, аргыны летом гнали табуны на горнолесные пастбища - джайляу, а зимой расселялись в теплых низинах – кыстау, расположенных в долинах рек и плоскогорий, кочуя между городами, полями, кишлаками и авадами земледельцев, торговцев и ремесленников. Юго-восточнее аргынского улуса располагался никудерский, состоявший из кочевых тюркских и пуштунских племен, среди которых было много найманов. В 15-м веке никудерцы и аргыны поддержали Бабура и, захватив Кабул, а затем Индию, создали государство Великих моголов. Кочевые аргыны сохранили тюркский язык и свое название, часть откололась, ушла на юг вместе с никудерцами и "опуштунилась" (абдалы, гильзаи, турани, или дурани, – правящая династия), часть вошла в состав моголов и локайцев. Никудерцы как отдельное племя вошли в состав моголов, хазарейцев и пуштунов.

И еще два штриха. В ста километрах южнее Кабула находится Аргандивал - аргынский аул, а аргын Карачи-бей, служивший визирем у моголов, основал порт Карачи на территории Пакистана.



В казахской степи первые упоминания об аргынах (жеты момын: атыгай, караул) идут вместе с Кучум-ханом - основателем Сибирского ханства. Основная часть аргынов (бес мейрам) переселилась в Сары-Арку с подножий Каратау, которые раньше назывались Аргынтау. Согласно преданиям, это произошло после того, как канжыгалы Богенбай-батыр поведал знаменитому Казыбеку-би, что там прекрасные пастбища для лошадей. Здесь следует уточнить, что коневоды в средневековье считались самыми состоятельными людьми.



Что говорят генетики



В 2015 году российские и казахские генетики провели подробное исследование Y-хромосомной гаплогруппы G1, измерив степень мутации и выявив направления миграции. Результаты было опубликованы в журнале PLoS ONE. Ученые реконструировали филогенетическое дерево этой гаплогруппы. На нем выделились пять ветвей, три из которых – крупные: казахская, свойственная конкретному казахскому роду - аргынам, а также армянская и башкирская (род аргыни). Филогенетическое дерево абсолютно точно совпало с казахским генеалогическим деревом. ﻿По данным генетиков, армянская и башкирская ветви происходят от общего предка, а казахская представляет собой независимую линию. По данным исследователей, область распространения G1 хорошо соотносится с ареалом древних шумерских и ираноязычных групп, которые обитали как и в горах Ирана, так и в евразийских степях. "Гаплогруппа G1, вероятно, оставалась редким генетическим компонентом среди многих евразийских и особенно ираноязычных популяций. Несколько выше ее частота на предполагаемой прародине – в Иране и Армении. Когда протоиранские языки в степях были замещены тюркскими (вероятно, в середине первого тысячелетия н.э.), носители гаплогруппы G1, скорее всего, оказались ассимилированы в тюркские и потом – в монгольские популяции", - пишут авторы исследования.



Доказано, что общий их предок, известный по историческим источникам и легендам, на самом деле является биологическим предком для большинства современных аргынов мужского пола. Вероятнее всего, это был легендарный Мейрам Сопы (мусульманский суфий), который жил 600 лет назад (в 14-м веке).



Мейрам сопы, Караходжа и другие предки аргынов были не просто мусульманами, а суфиями, а значит, жили в центре тюркского ислама - в бассейне Амударьи, что отрицает их восточное происхождение из долины реки Эргюн (аргун) из далекой Маньчжурии. Так как там никогда не было ни ислама, ни тем более института ходжей и суфиев.

В вышеуказанной работе исследователи выявили совпадение генетических и генеалогических (количество потомков от первопредка согласно шежире ) данных, которые полностью подтверждают выдвинутую теорию Марала Томпиева. Более подробно о происхождении аргынов читатель может ознакомиться в его новой книге "Эпоха обретения границ".



23 мая 22 Источник - qmonitor.kz

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