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|$21,6 млн заблокировали на счетах "дочек" российских банков в Казахстане
19:52 23.05.2022
С момента введения антироссийских санкций на счетах "дочек" российских банков в Казахстане заблокировано 9,2 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказала председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.
В ответе на депутатский запрос касательно финансирования частных банков она сообщила, что заблокированы корреспондентские счета в иностранной валюте ДБ АО "Сбербанк", ДБ АО "Альфа-Банк" и ДО АО "Банк ВТБ" (Казахстан).
По словам Абылкасымовой, для разблокировки счетов и средств клиентов понадобится генеральная лицензия от Управления по контролю за иностранными активами США. Новый владелец "Альфа-Банка" в Казахстане уже направил запрос на получение такого документа.
В агентстве напомнили, что 5 мая 2022 года ДБ АО "Альфа-Банк" приобретен АО "Банк ЦентрКредит". АО "Банк ЦентрКредит" направлено письмо в OFAC для получения генеральной лицензии для исключения ДБ АО "Альфа-Банк" из списка SDN в связи со сменой акционера, после получения которого ожидается полная разблокировка его корреспондентских счетов и средств клиентов.
6 апреля были введены полные блокирующие санкции в отношении казахстанских "дочек" – "Сбербанка" и "Альфа-Банка". Эти ограничения предполагают блокировку активов этих БВУ в США, запрет для граждан и компаний Штатов проводить любые сделки с ними.
Константин Вноровский