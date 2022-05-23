Азиатский фронт Джо Байдена. Президент США расширяет наступление на Китай, - С.Строкань

20:06 23.05.2022

Президент США Джо Байден, продолжающий азиатское турне, в воскресенье прибыл в Токио с визитом, главной темой которого станет строительство региональных альянсов для сдерживания Китая. Помимо укрепления оборонного сотрудничества США создают альянс в рамках Индо-Тихоокеанского экономического соглашения вместо Транстихоокеанского партнерства, из которого вышел предыдущий президент Дональд Трамп. Инициатива Джо Байдена, которую в ходе его визита в Сеул первой поддержала Южная Корея, призвана построить цепочки поставок стратегически важных товаров, не зависящую от Китая. Однако открытие азиатского фронта против Пекина выглядит трудноосуществимой задачей в связи с нежеланием большинства государств вступить в торгово-экономическую войну со своим главным партнером - КНР.



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Визит в Токио, куда президент США Джо Байден прибыл после завершения трехдневного визита в Сеул, станет заключительной частью его первого азиатского турне на посту главы Белого дома. Японская программа главы Белого дома в понедельник предусматривает аудиенцию у императора Нарухито, после которой пройдут встреча с премьер-министром Фумио Кисидой и церемония запуска нового многостороннего механизма торгово-экономического сотрудничества в регионе, получившего название Индо-Тихоокеанское экономическое рамочное соглашение (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, IPEF). Завершит же поездку Джо Байдена во вторник саммит лидеров четырехстороннего диалога по безопасности Японии, США, Индии и Австралии (Quadrilateral Security Dialogue).



Накануне встреч Джо Байдена в Токио члены его команды делают акцент на том, что в нынешней геополитической ситуации контакты с ключевыми союзниками и партнерами становятся для Вашингтона актуальными как никогда. Российская спецоперация на Украине и война санкций с Москвой, сопровождающаяся давлением на Китай и ведущие азиатские государства, на фоне экономических последствий пандемии вынуждают США к более глубокому переосмыслению национальной безопасности и экономических союзов.



По мнению администрации США, нехватка компьютерных чипов, автомобилей и многих других товаров может быть устранена как за счет увеличения производства внутри страны, так и с помощью надежных союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.



В Белом доме исходят из того, что список этих союзников должен быть максимально широким и включать не только Японию и Южную Корею, но и Индию, а также государства Юго-Восточной Азии, с лидерами которых в начале мая Джо Байден провел в Вашингтоне саммит США-АСЕАН. Как заявила сопровождающая президента в поездке министр торговли Джина Раймондо, азиатские партнеры демонстрируют "большой спрос" на новую наступательную экономическую стратегию США.



Индо-Тихоокеанское экономическое соглашение, инициативу которого Джо Байден впервые огласил в октябре прошлого года, представляет собой рамочную платформу делового сотрудничества, призванную более тесно связать страны региона с помощью общих стандартов в таких областях, как устойчивость цепочек поставок товаров, чистая энергетика, инфраструктура и цифровая торговля. Используя инструмент IPEF, США рассчитывают создать новый механизм торгово-экономической экспансии, утраченный после того, как предыдущий президент Дональд Трамп вышел из многонационального торгового соглашения с длинным названием "Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве", сочтя, что оно не отвечает американским интересам. В итоге бенефициаром этого решения оказался Китай, еще больше укрепивший свои позиции в регионе и ставший для многих его государства ведущим деловым партнером.



Североатлантический альянс становится глобальным

Между тем предлагаемая государствам региона "экономическая дружба" против Китая вызывает сдержанную реакцию во многих странах, учитывая, что США предпочитают игру в одни ворота и не готовы пойти на шаги, расширяющие будущим партнерам по IPEF доступ к американским рынкам.



Примечательно, что на церемонии запуска IPEF, в которой примут участие японский премьер Фумио Кисида и премьер-министр Индии Нарендра Моди, не будут представлены не менее половины из десяти "азиатских тигров" АСЕАН.



"Это не прохладная, а прагматичная реакция, учитывая, что дивиденды от IPEF, в число которых могло бы войти снижение Вашингтоном торговых тарифов для азиатских партнеров, пока не просматриваются",- признался представитель Министерства финансов Японии, которого цитирует агентство.



Сеул в американском строю



Между тем образцово-показательным примером связей азиатских союзников с США, готовых безоговорочно играть в игру Вашингтона и не задавать неудобных вопросов, стал завершившийся в воскресенье трехдневный визит Джо Байдена в Сеул. Новый президент Южной Кореи Юн Сок Ель, вступивший в должность 10 мая этого года, полон решимости дать новый старт отношениям с Вашингтоном, достигшим низшей точки при предыдущем президенте США Дональде Трампе.



Напомним, что в последние годы связи союзников осложнились в связи с продолжительным спором об условиях оплаты американского военного присутствия в Южной Корее и неготовностью Вашингтона предоставить Сеулу больше самостоятельности в контактах с Северной Кореей.



Однако визит Джо Байдена в Сеул показал, что новой стратегии разблокирования отношений с Пхеньяном у него нет.



Отвечая на вопрос журналистов, что бы он хотел передать лидеру КНДР Ким Чен Ыну, который, как ожидается, может провести ракетное или ядерное испытание в ближайшие дни, Джо Байден был предельно краток: "Привет. Точка".



При этом он подтвердил готовность обеспечить безопасность Южной Кореи с помощью "расширенных средств сдерживания", которые могут включать размещение на территории союзника "всех типов оборонительных средств, включая ядерные, обычные и системы ПРО".



Удалось ли Джо Байдену отговорить Пекин от сотрудничества с Россией

На этом фоне по итогам состоявшейся в минувшую субботу американо-южнокорейской встречи в верхах на совместной пресс-конференции с Джо Байденом Юн Сок Ель заявил об активной поддержке Индо-Тихоокеанского экономического соглашения. Он сообщил о готовности Сеула "ответственно и инициативно выполнять ту роль", которую президент Байден ждет от Южной Кореи, назвав его инициативу IPEF важным шагом к построению порядка в регионе, основанному "на правилах", и пообещал, что этот порядок Южная Корея будет строить вместе с США.



Азиатскими передовиками IPEF станут такие гиганты южнокорейского бизнеса, как Hyundai Motor Group, которая планирует инвестировать в США $5,5 млрд до 2025 года в таких сферах, как робототехника, искусственный интеллект, создание беспилотных автомобилей, и Samsung, объявивший о намерении построить производство в Техасе стоимостью $17 млрд.



Сергей Строкань

Газета "Коммерсантъ" №88/П от 23.05.2022, стр. 6