В Туркменистане установят памятник коню Гурбангулы Бердымухамедова

20:20 23.05.2022

В Ахалском велаяте построят монумент со статуей "знаменитого скакуна Акхана", сообщило 22 мая госинформагентство ТДХ.



Соответствующее Постановление подписал Президент Сердар Бердымухамедов "для приумножения славы ахалтекинских скакунов – нацио­нальной гордости народа".



Документом предписано начать строительство памятника в мае и закончить – в декабре.



О коне по кличке Акхан госСМИ начали писать в 2017 году, когда всадник верхом на Акхане 17 сентября зажег факел на церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. В 2018 году конь прошел на дыбах дистанцию в 10 метров за 4,19 секунды и обновил мировой рекорд в этой номинации.



22 марта 2021 года президенту Гурбангулы Бердымухамедову сообщили о рождении первого жеребенка у Акхана, сейисованием которого занимался лично президент. В честь 140-летия столицы он получил кличку Ашхабад. В июле 2021 года глава государства открыл здание Белой юрты в Балканабате, где для него устроили концерт, на котором выступила группа наездников "Galkynyş", которым президент подарил Акхана.