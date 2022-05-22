В Туркменистане установят памятник коню Гурбангулы Бердымухамедова

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20:20 23.05.2022
В Ахалском велаяте построят монумент со статуей "знаменитого скакуна Акхана", сообщило 22 мая госинформагентство ТДХ.
Соответствующее Постановление подписал Президент Сердар Бердымухамедов "для приумножения славы ахалтекинских скакунов – национальной гордости народа".
Документом предписано начать строительство памятника в мае и закончить – в декабре.
О коне по кличке Акхан госСМИ начали писать в 2017 году, когда всадник верхом на Акхане 17 сентября зажег факел на церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. В 2018 году конь прошел на дыбах дистанцию в 10 метров за 4,19 секунды и обновил мировой рекорд в этой номинации.
22 марта 2021 года президенту Гурбангулы Бердымухамедову сообщили о рождении первого жеребенка у Акхана, сейисованием которого занимался лично президент. В честь 140-летия столицы он получил кличку Ашхабад. В июле 2021 года глава государства открыл здание Белой юрты в Балканабате, где для него устроили концерт, на котором выступила группа наездников "Galkynyş", которым президент подарил Акхана.