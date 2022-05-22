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|В Киргизии поменяли местами всех региональных прокуроров
20:54 23.05.2022
Генеральный прокурор Курманкул Зулушев во исполнение указа президента Садыра Жапарова произвел стопроцентную ротацию прокуроров, сообщает 20 мая пресс-служба Генпрокуратуры.
Ротация произведена следующим образом и прокурорами стали:
Военная прокуратура
- военный прокурор Бишкекского гарнизона - Эрматов Омурбек Ташиевич
- прокурор Ошского гарнизона - Тентиев Марс Жанышбекович
- прокурор Жалал-Абадского гарнизона - Сейдахматов Рустамбек Зоданбекович
- прокурор Балыкчинского гарнизона - Сангимамат уулу Алмамбет
Прокуратура города Бишкек
- прокурор Бишкека - Нурлан Нишанбаев
- зампрокурора Бишкека - Суюндук Мамыров
- зампрокурора - Рысбек Аманатов
- прокурор Ленинского района - Бакытбек Байзаков
Прокуратура Чуйской области
- прокурор Чуйской области - Эмир Каримов
- прокурор Кеминского района - Уланбек Ибраим уулу
- прокурор Чуйского района - Садык Сатыбалдиев
- прокурор Иссык-Атинского района - Дамир Качыбеков
- прокурор Московского района - Алмаз Суранов
- прокурор Жайылского района - Нургазы Матисаков
Прокуратура Иссык-Кульской области:
- прокурор Ак-Суйского района - Ормошов Арстанбек Жолдошевич
- прокурор города Балыкчы - Маатов Баймурза Турдахунович
- прокурор Иссык-Кульского района - Каримов Авазбек Келдибекович
- прокурор города Каракол - Каимов Нурбек Узгенович
- прокурор Тюпского района - Токтосунов Ильязбек Каримжанович
- прокурор Тоңского района - Сагынбаев Нурлан Акматович
Прокуратура Нарынской области:
- прокурор Нарынской области - Аттокур уулу Алтынбек
- прокурор Ат-Башинского района - Бекташов Калмамат Абилатович
- прокурор Ак-Талинского района - Аширбаев Эмил Токтосунович
- прокурор Жумгальского района - Абдибаитов Таалайбек Абдылдаевич
- прокурор Кочкорского района - Осмонов Марат Раззакович
- прокурор города Нарын - Жормонов Мелисбек Осмонбаевич
Прокуратура Таласской области:
- прокурор Таласского района - Мамыров Алайбек Омурзакович
- прокурор Бакай-Атинского района - Жоошбаев Исламбек Абдулжанович
- прокурор Манасского района - Акылбек уулу Сыргабек
Прокуратура Баткенской области:
- прокурор Баткенского района - Курманакунов Нурбек Абдыкадырович
- прокурор города Кызыл-Кия - Ахматов Чингиз Аширбекович
Прокуратура Жалал-Абадской области:
- прокурор Жалал-Абадской области - Киязов Алмаз Кемелбекович
- заместитель прокурора Жалал-Абадской области - Тойчубаев Заирбек Алишерович
- заместитель прокурора Жалал-Абадской области - Джумадилов Улан Джусупович
- прокурор города Жалал-Абад - Альчиев Рысбек Карагулович
- прокурор Аксыйского района - Чыныбаев Улукбек Садырбекович
- прокурор Ала-Букинского района - Осмоналиев Чингиз Шаршеналиевич
- прокурор Базар-Коргонского района - Абдылдаев Саламат Канатович
- прокурор города Кара-Куль - Акматалиев Манас Кенешбекович
- прокурор города Майлы-Суу - Сегизбаев Талант Нааматбекович
- прокурор Сузакского района - Сулайманкулов Нурлан Арзыматович
- прокурор города Таш-Кумыр - Сыдыгалиев Бакытбек Омурбекович
- прокурор Токтогульского района - Абыкеев Болот Исмаилбекович
- прокурор Чаткальского района - Жанузаков Бакирдин Мусаевич
Прокуратура города Ош:
- прокурор города Ош - Бектурганов Малик Маамыталиевич
- заместитель прокурора города Ош - Кубатидинов Абдирашит Кубатидинович
Прокуратура Ошской области:
- прокурор Ошской области - Асаналиев Максат Кубатович
- заместитель прокурора Ошской области - Ыдырыс уулу Эдилбек
- прокурор Алайского района - Айтназаров Алмазбек Арстаналиевич
- прокурор Араванского района - Токон Мурат
- прокурор Кара-Кульджинского района - Абдымамбетов Кубатбек Абдымамбетович
- прокурор Кара-Суйского района - Урдалетова Эркингуль Бурганаковна
- прокурор Узгенского района - Узакбаев Улукбек Камчибекович
- прокурор Ноокатского района - Кыдыкбаев Марсбек Бекбосунович
- прокурор Чон-Алайского района - Молдотаев Нурдин Аскарбекович.