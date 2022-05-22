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В Киргизии поменяли местами всех региональных прокуроров
20:54 23.05.2022

Генеральный прокурор Курманкул Зулушев во исполнение указа президента Садыра Жапарова произвел стопроцентную ротацию прокуроров, сообщает 20 мая пресс-служба Генпрокуратуры.

Ротация произведена следующим образом и прокурорами стали:

Военная прокуратура

- военный прокурор Бишкекского гарнизона - Эрматов Омурбек Ташиевич

- прокурор Ошского гарнизона - Тентиев Марс Жанышбекович

- прокурор Жалал-Абадского гарнизона - Сейдахматов Рустамбек Зоданбекович

- прокурор Балыкчинского гарнизона - Сангимамат уулу Алмамбет

Прокуратура города Бишкек

- прокурор Бишкека - Нурлан Нишанбаев

- зампрокурора Бишкека - Суюндук Мамыров

- зампрокурора - Рысбек Аманатов

- прокурор Ленинского района - Бакытбек Байзаков

Прокуратура Чуйской области

- прокурор Чуйской области - Эмир Каримов

- прокурор Кеминского района - Уланбек Ибраим уулу

- прокурор Чуйского района - Садык Сатыбалдиев

- прокурор Иссык-Атинского района - Дамир Качыбеков

- прокурор Московского района - Алмаз Суранов

- прокурор Жайылского района - Нургазы Матисаков

Прокуратура Иссык-Кульской области:

- прокурор Ак-Суйского района - Ормошов Арстанбек Жолдошевич

- прокурор города Балыкчы - Маатов Баймурза Турдахунович

- прокурор Иссык-Кульского района - Каримов Авазбек Келдибекович

- прокурор города Каракол - Каимов Нурбек Узгенович

- прокурор Тюпского района - Токтосунов Ильязбек Каримжанович

- прокурор Тоңского района - Сагынбаев Нурлан Акматович

Прокуратура Нарынской области:

- прокурор Нарынской области - Аттокур уулу Алтынбек

- прокурор Ат-Башинского района - Бекташов Калмамат Абилатович

- прокурор Ак-Талинского района - Аширбаев Эмил Токтосунович

- прокурор Жумгальского района - Абдибаитов Таалайбек Абдылдаевич

- прокурор Кочкорского района - Осмонов Марат Раззакович

- прокурор города Нарын - Жормонов Мелисбек Осмонбаевич

Прокуратура Таласской области:

- прокурор Таласского района - Мамыров Алайбек Омурзакович

- прокурор Бакай-Атинского района - Жоошбаев Исламбек Абдулжанович

- прокурор Манасского района - Акылбек уулу Сыргабек

Прокуратура Баткенской области:

- прокурор Баткенского района - Курманакунов Нурбек Абдыкадырович

- прокурор города Кызыл-Кия - Ахматов Чингиз Аширбекович

Прокуратура Жалал-Абадской области:

- прокурор Жалал-Абадской области - Киязов Алмаз Кемелбекович

- заместитель прокурора Жалал-Абадской области - Тойчубаев Заирбек Алишерович

- заместитель прокурора Жалал-Абадской области - Джумадилов Улан Джусупович

- прокурор города Жалал-Абад - Альчиев Рысбек Карагулович

- прокурор Аксыйского района - Чыныбаев Улукбек Садырбекович

- прокурор Ала-Букинского района - Осмоналиев Чингиз Шаршеналиевич

- прокурор Базар-Коргонского района - Абдылдаев Саламат Канатович

- прокурор города Кара-Куль - Акматалиев Манас Кенешбекович

- прокурор города Майлы-Суу - Сегизбаев Талант Нааматбекович

- прокурор Сузакского района - Сулайманкулов Нурлан Арзыматович

- прокурор города Таш-Кумыр - Сыдыгалиев Бакытбек Омурбекович

- прокурор Токтогульского района - Абыкеев Болот Исмаилбекович

- прокурор Чаткальского района - Жанузаков Бакирдин Мусаевич

Прокуратура города Ош:

- прокурор города Ош - Бектурганов Малик Маамыталиевич

- заместитель прокурора города Ош - Кубатидинов Абдирашит Кубатидинович

Прокуратура Ошской области:

- прокурор Ошской области - Асаналиев Максат Кубатович

- заместитель прокурора Ошской области - Ыдырыс уулу Эдилбек

- прокурор Алайского района - Айтназаров Алмазбек Арстаналиевич

- прокурор Араванского района - Токон Мурат

- прокурор Кара-Кульджинского района - Абдымамбетов Кубатбек Абдымамбетович

- прокурор Кара-Суйского района - Урдалетова Эркингуль Бурганаковна

- прокурор Узгенского района - Узакбаев Улукбек Камчибекович

- прокурор Ноокатского района - Кыдыкбаев Марсбек Бекбосунович

- прокурор Чон-Алайского района - Молдотаев Нурдин Аскарбекович.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1653328440


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