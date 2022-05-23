Неизвестные (израильские?) киллеры застрелили в Тегеране полковника КСИР Ходаи

21:32 23.05.2022

Иран теряет офицеров из-за промахов контрразведки



Израилю пообещали отомстить за громкое покушение в Тегеране

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



23 мая 22



Полковника КСИР Хаcана Сайада Ходаи

застрелили в собственной машине.

Фото ReutersРуководство Ирана пообещало отомстить за смерть полковника Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хаcана Сайада Ходаи. Скандальное покушение, которые совершили в Тегеране неизвестные киллеры, стало вторым за два года убийством представителя старшего офицерского состава в этой влиятельной военно-политической структуре, оказывающей особое влияние на внутреннюю и внешнюю политику страны. Стилистика проведенной операции указывает на руку Израиля, который, как говорят эксперты, успел глубоко проникнуть в иранский истеблишмент.

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что смерть Ходаи была мученической. "Я подтверждаю, что силы безопасности проведут серьезное расследование и, без сомнений, мы отомстим преступникам за этого героя", – заявил глава исполнительной власти.



Тегеран связывает убийство Ходаи с заговором стран, обладающих "глобальными амбициями". Такая формулировка косвенно указывает на подозреваемых: США и Израиль. Вашингтон в 2020 году уже организовывал убийство высокопоставленного офицера КСИР Касема Сулеймани, руководившего силами "Кудс" в составе этой военно-политической структуры.



В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, комментируя на регулярном брифинге смерть Ходаи, указал на то, что Исламская Республика уже более четырех десятилетий является объектом террористических атак, в то время как страны, утверждающие о необходимости борьбы с терроризмом, игнорируют ситуацию.



Покушение на Ходаи произошло на одной из улиц в восточной части Тегерана. Офицер ехал по городу на автомобиле, который расстреляли неизвестные, передвигавшиеся на мотоциклах. Правоохранители насчитали на теле пять следов от пуль.



Несмотря на то что пресс-служба КСИР не привела подробностей, которые могли бы указывать на значение фигуры погибшего, в официальных сообщениях Ходаи называют "защитником святынь", что косвенно указывает на его участие в зарубежных кампаниях КСИР на территории таких ближневосточных государств, как Ирак и Сирия. Более широкую картину предоставили ивритоязычные издания, которые без ссылки на конкретные источники проинформировали, что убитый был одной из видных фигур в силах "Кудс" и занимался организацией операций КСИР за границей. По их оценкам, полковник разрабатывал план нападений на израильские объекты в странах Европы, Африки и Латинской Америки.



В день покушения иранские государственные агентства сообщили, что аппарату безопасности удалось нейтрализовать некую ячейку, работавшую в интересах спецслужб Израиля и собиравшую разведывательные данные. Силовые ведомства еврейского государства, прежде всего МОССАД, обладают богатой историей планирования диверсионных нападений на иранских официальных лиц, поэтому нет сомнений, кто стал для Тегерана первоочередным подозреваемым и потенциальным объектом для акта возмездия.



Примечательно, что двухколесный транспорт традиционно играет особую роль в израильских нападениях на иранцев. В январе 2010 года физик-ядерщик Тегеранского университета Масуд Али Мохаммади погиб, когда возле его дома сдетонировал мотоцикл, начиненный взрывчаткой. Байк стал важным инструментом и в ситуации вокруг покушения в 2011 году на ученого Дариуша Резаинеджада, которого застрелили предполагаемые агенты МОССАД, быстро скрывшиеся с места преступления. В 2012 году именно мотоциклист приложил бомбу к автомобилю Мостафы Ахмади Рошана, ядерщика, курировавшего работу завода по обогащению урана в Натанзе.



Власти Ирана регулярно рапортуют об успешно проведенных операциях по выявлению зарубежных агентов и антиправительственных формирований на своей территории. К примеру, 20 апреля силы безопасности Исламской Республики отчитались об аресте нескольких человек, якобы работавших в интересах МОССАД. Тем не менее Иран продолжает испытывать проблемы в сфере безопасности, ценой которых становятся жизни членов старшего офицерского состава КСИР.



Старший аналитик по Ирану в Университете Девятого сентября (Турция) Хоссейн Агайи называет убийство Ходаи очередным "контрразведывательным провалом" властей Исламской Республики. "Инцидент показывает глубину проникновения израильской разведки в Иране, – отмечает исследователь в Twitter. – Это привело к образованию черной дыры в системе безопасности внутри разведывательного аппарата".



В начале этого года западные агентства цитировали представителей иранской пенитенциарной системы, по словам которых очень многие наказанные Тегераном за работу в пользу иностранных государств являются высокопоставленными командирами КСИР. По этим данным, иранское правительство сознательно не разглашает их имена и звания, чтобы не запятнать репутацию собственных силовиков.



В минувшем году бывший министр разведки и национальной безопасности Ирана Али Юнеси в интервью порталу Jamaran заметил, что МОССАД настолько глубоко проник в государственные структуры Исламской Республики, что любой представитель ее руководства вынужден всерьез переживать за собственную жизнь. Впрочем, большую долю ответственности отставной разведчик возложил на иранские спецслужбы, которые, по его словам, вместо того чтобы разыскивать настоящих диверсантов, занимаются банальным политическим сыском.



Не исключено, что новое громкое убийство в Тегеране не только подогреет внутригосударственные дебаты об эффективности национальных контрразведывательных структур, но и подстегнет характерную для республики шпиономанию, что может не самым выгодным образом отразиться на диалоге с Западом об отмене "ядерных" санкций.