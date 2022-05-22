Миллионы мух спасут Казахстан от экологической катастрофы, - "Караван"

00:06 24.05.2022

Миллионы мух спасут Казахстан от экологической катастрофы: в чем секрет проекта семейной пары из Талдыкоргана



Проект семейной пары из Талдыкоргана поможет решить проблему мусорных свалок в стране, внести посильный вклад в сохранение окружающей среды и дать целый ряд дешевых продуктов отечественного производства. Для этого нужно лишь… разводить личинок мухи в больших масштабах.



Черную львинку – в дело



Во время пандемия Жанибек Ыбраиым с супругой Айгерим из Талдыкоргана начали выращивать личинок мухи черная львинка. За городом взяли в аренду помещение, на 9 квадратных метрах соорудили инсектарий с соблюдением климатических условий для их содержания и размножения. Здесь, в замкнутой системе, контролируется каждая стадия развития мухи. На сегодня пара производит около 50 килограммов живой личинки в день. Оказывается, что эти насекомые могут приносить человечеству ощутимую пользу. Жанибек – по профессии инженер-электроэнергетик, покинул свою основную работу, чтобы полностью погрузиться в проект.



– Разводить мух совсем несложно, – рассказывает он. – Самое важное – создать оптимальные климатические условия: плюс 28–30 градусов, влажность воздуха – 60–70 процентов и, конечно же, освещение. Сами личинки неприхотливы и отличаются всеядностью. Это одно из самых многообещающих решений по проблемам отходов. Оно заключается во вскармливании органических отходов личинкам мухи. Поедая их, личинки уменьшают массу отходов, при этом сами становятся ценнейшим источником белка.



Рискнул и не прогадал



Проект по переработке пищевых отходов Жанибек вынашивал давно, благодаря помощи супруги смог собрать все в единое эффективное предприятие. По его словам, эта идея относительно новая для нас, хотя во многих странах технологию уже развивают на государственном уровне, например, в Китае.



– Примерно лет пять назад, когда я ехал по дороге из Талдыкоргана в Алматы, впервые увидел свалку между этими городами. Я подумал, почему эти отходы просто так лежат и пахнут, почему с ними ничего не делают? Именно после этого случая я стал чаще обращать внимание на мусорные контейнеры возле дворов, на запахи от них, хотя раньше не придавал этому особого значения по принципу: вышел, выбросил мусор, все.



В 2020 году пандемия заставила в целом пересмотреть взгляды на жизнь. Я решил заняться своим делом, хотя тогда понятия не имел, что делать. Начал поверхностно изучать все подряд, чтобы понять, что мне подойдет, в итоге мне понравилась идея по разведению осетровых. Далее я углубился в эту тему, начал делать первые расчеты, когда дошло дело до кормов для рыб, призадумался, смогу ли осилить все эти расходы. Стал искать варианты по удешевлению кормов, на YouTube наткнулся на видео, где один фермер выращивает муху черная львинка и личинками кормит своих рыб и кур. Когда я узнал, что личинки растут на пищевых отходах, мне стало еще интереснее. Я сразу вспомнил свалку близ Алматы, начал искать больше информации по выращиванию мух и потом пришел к выводу, что это то самое дело, которым я хотел бы заниматься.



Моя жена – магистр естественных наук, заведующая лабораторией института проблем биотехнологий в Жетысуском университете имени И. Жансугурова – она, как никто другой, понимала, насколько это крутая идея.



Больше личинок – больше пользы



После года работы пара готова масштабировать свой проект, для этой цели сейчас объявлен сбор средств через краудфандинг на платформе start-time.kz. Привлечение дополнительных финансов позволит расширить производство до промышленных масштабов. Пара отмечает, что для реализации их проекта не нужно никаких сложных высокотехнологичных решений, более того, их бизнес-идея подойдет для регионов с низким доходом, которые в основном полагаются на простые технологии и неквалифицированный труд.



– На сегодня перед нами стоит задача поднять проектную мощность до 300 килограммов товарной живой личинки в день. До ноября планируем производить до 1 тонны живой личинки в день! Учитывая высокий темп размножения этой мухи, наша цель более чем реальная. Будут созданы новые рабочие места, ежедневно перерабатываться тонны органических отходов, мы будем насыщать наш внутренний рынок новыми недорогими продуктами: зоогумусом, кормом для кур и рыб. Это также может простимулировать, дать хороший толчок для открытия новых производств в птицеводческой и рыбоводческой индустрии. Самое главное, мы уменьшим количество органических отходов на свалках, парниковых газов и риск отравления подземных вод!



АЛМАТЫ

Автор: Марина Хегай