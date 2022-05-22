Перевернули ли Армения и Азербайджан "страницу вражды"?

00:09 24.05.2022 ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.



Встреча в Брюсселе могла бы стать прорывной, если бы этому не мешала протестная активность в Ереване.



При этом подход к разделу границ у Баку и Еревана разный.



В Брюсселе завершилась трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Европейского совета Шарля Мишеля по урегулированию карабахского конфликта. Мишель уже в третий раз принимает лидеров Армении и Азербайджана, обсуждает с ними соответствующую проблематику - впрочем, как и президент России Владимир Путин, однако воз и ныне там: хоть Баку в ходе 44-х дневной войны сумел вернуть себе значительную часть оккупированных армянами территорий, однако говорить об установлении мира в регионе явно преждевременно: границы между двумя республиками не разделены, коммуникации не открыты, статус контролируемой армянской стороной карабахской территории не определен. На границе периодически постреливают.



Нынешняя встреча некоторыми экспертами уже окрещена "прорывной", но эта оценка видится излишне восторженной. По официальной информации из Брюсселя, стороны договорились о начале работы "в ближайшие дни" комиссии по вопросам делимитации и безопасности армяно-азербайджанской границы. Также, как сказал Мишель после беседы с Пашиняном и Алиевым, "лидеры условились продолжить переговоры по будущему мирному договору, регулирующему отношения Армении и Азербайджана". Делегации во главе с главами МИД АР и РА займутся этим вопросам "в предстоящие недели". Продолжит работу и совместная группа по социально-экономическому развитию и открытию коммуникаций в регионе.



Глава Евросовета, кроме того, сообщил, что в ходе переговоров указал на необходимость обсуждения вопросов безопасности армянского населения Карабаха. Следующая встреча в аналогичном формате состоится, по информации Мишеля, в июле–августе текущего года. Вчерашняя, заметим, продлилась пять часов.



Здесь стоит остановиться на нескольких моментах, в частности, политическом фоне в Армении во время брюссельской встречи и предшествующему ей периоду; постоянному срыву переговоров армянской стороной; стараниях ЕС (не без помощи Баку и Еревана) "оттереть" Россию от процесса урегулирования конфликта, хотя она сыграла ключевую роль в завершении 44-х дневной войны и ввела, с согласия противных сторон, свой миротворческий контингент на достаточно тяжелый участок в Карабахе.



Начнем с затягивания переговоров по демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы и ее безопасности - они должны были состояться 29 апреля - не случилось; потом - в первой декаде мая. И тоже - мимо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян объяснил проволочку необходимостью согласовать "некоторые технические детали". Он также заявил, что следует "обсудить статус Нагорного Карабаха", о чем после последней брюссельской встречи Мишель ни словом не обмолвился.



Ереван желал обсудить все эти вопросы, плюс "мирный договор", в рамках мандата Минской группы ОБСЕ, которой по факту уже не существует. Словом, Армения дважды отказалась от проведения встреч, хотя Баку утверждает, что он полностью был к ним готов. Алиев заявил о своем "разочаровании", о желании "нормализовать отношения и перевернуть страницу вражды". Но не разочаруется ли он снова? Есть ли гарантии, что переговоры по вышеуказанным спорным вопросам состоятся в сроки, озвученные Мишелем, и если - да, не предъявит ли Ереван требований, на которые Азербайджан категорически не пойдет. Например, касающихся раздела границы и статуса Карабаха.



Второе - это фон, на котором проходили переговоры. Он связывает руки Пашиняну, поскольку уступки Еревана "врагу" могут обернуться для него потерей власти, как ни стараются силовики этого не допустить. С начала мая - сперва на разных локациях в Ереване, а затем и в других армянских городах - проходят митинги и акции гражданского неповиновения с требованием отставки Пашиняна. Народ скандирует "Армения без Никола" и "Предатель, уходи!", обвиняет премьера в "продаже родины Азербайджану". Полиция задержала более 400 человек. Офис омбудсмена зафиксировал случаи применения силовиками несоразмерной силы в отношении митингующих, нанесения им телесных повреждений различной степени тяжести. Также зафиксированы случаи задержания прохожих, чьи действия никак не могут быть квалифицированы как преступные. В свою очередь, митингующие не чужды угроз, оскорблений, провокационных действий в отношении полиции.



По неофициальной информации, Пашинян зол на ОДКБ за то, что она "не отреагировала как положено" на ситуацию вокруг Карабаха, хотя Ереван неоднократно поднимал этот вопрос. Вывод Пашиняна: "необходимо усовершенствовать механизмы кризисного реагирования" в рамках блока, что он и озвучил на недавнем саммите организации.



Но что ОДКБ должна предпринять в случае с Карабахом, куда введены российские миротворческие подразделения? Если судить с колокольни издания "Республика Армения" (а такое мнение в РА распространено), блок должен гнать азербайджанцев с оккупированных армянской стороной и возвращенных АР территорий: "Азербайджан не собирается выводить вторгшиеся год назад на суверенную территорию Армении свои войска. Требований об их выводе ни с какой стороны не слышно. Ну, а президент АР Алиев не скрывает посягательств не только на весь Карабах, но и на всю территорию Армении, пытаясь давить на Ереван совершенно неприемлемыми требованиями". Отсюда, полагает издание, и многотысячные митинги протеста по всей Армении.



Кроме того, распространилась информация, в соответствии с которой Армения обращалась к ОДКБ с просьбой отправить коллективные силы для подавления в республике акций протеста оппозиции. Секретарь Совбеза Армен Григорян заявил о "полной лживости" этих слухов. По его словам, организаторы митингов уже месяц реализуют свое право на проведение акций, а контроль осуществляет полиция Армении. Он утверждает, что акции протеста не получили широкой поддержки общества. Следовательно, он видит развязку ситуации в поле исключительно внутриполитических институциональных методов.



Но насколько он искренен, и не тяготеют ли над Пашиняном лавры президента Казахстана, которому прекратить оппозиционные выступления в стране, квалифицированные как "попытка государственного переворота", в январе помогли именно миротворцы ОДКБ, фактически - российские военные. Если они действительно были приглашены в Армению для помощи Пашиняну, это означает, что власть старается переложить ответственность за ситуацию в республике на ОДКБ, которая, в "случае чего", и станет "козлом отпущения". А это уже косвенное признание того, что организация, которую власти РА критикуют и все чаще "бегают" в Брюссель, все еще является ключевым союзником на постсоветском пространстве, хотя сейчас у нее, имея в виду события вокруг Украины, появились определенные риски.



И большой вопрос, сумеет ли она, в заданных условиях, отреагировать на возможные кризисные ситуации в зоне ответственности ОДКБ, сформировать коллективные силы быстрого реагирования и т. д., когда над ней, плюс ко всему, нависла и угроза возгорания Центральной Азии, вызванная афганским фактором.



Но, в любом случае, Россия и ОДКБ создают для Армении определенные гарантии безопасности, возможность пополнить свой арсенал вооружением по "бросовой" цене. Собственно, как и для других стран блока.



Словом, брюссельская встреча завершена, и вот как ее воспринимают в Армении оппозиционные силы. В частности, Европейский комитет партии АРФ "Дашнакцутюн" распространил заявление, в соответствии с которым "право народа Нагорного Карабаха на самоопределение должно быть краеугольным камнем в переговорном процессе". Соответственно, непризнанная республика, по логике армянской стороны, не может стать частью Азербайджана.



Далее Баку обвинен в многократных нарушениях трехстороннего заявления, подписанного президентами АР, РФ и премьером РА, в "продвижении азербайджанских войск вперед на десятки километров в Армении и Арцахе (армянское название Карабаха)". Утверждается также, что в приграничных районах на армянское население оказывается психологическое давление, в его адрес звучат угрозы; повсеместно оскверняются армянские памятники культуры, разрушаются церкви с целью избавиться от армянского следа.



Партия призывает председателя Европейского совета и исполнительную власть Европы учесть, что "10 марта Европарламент принял резолюцию, в которой выразил серьезную озабоченность в связи с преступными действиями в Карабахе, направленными на этнические чистки и уничтожение армянских культурных памятников и религиозного наследия; переговоры по карабахской проблематике в обязательном порядке должны проходить в рамках Минской группы ОБСЕ, где наряду с другими основополагающими принципами право на самоопределение народа Карабаха рассматривается как приоритетное".



Что же касается процесса делимитации и демаркации границ, он должен происходить в условиях, приемлемых для обеих сторон, с учетом права людей, живущих на приграничных территориях, и исторического прошлого.



Тут стоит заметить, что подход к разделу границ у Баку и Еревана разный: Алиев не рассматривает возможность передачи хоть пяди земли под контроль Армении, а в Ереване митингуют именно против того, что "Пащинян сдал Арцах".



По мнению авторов заявления, военный успех, достигнутый Азербайджаном "при помощи террористических группировок из Турции, не может использоваться для территориальных претензий против Армении и требований предоставить коридор".



В продолжение "коридорной" темы и собственно переговоров в Брюсселе. До вчерашней трехсторонней встречи секретарь Совбеза РА Григорян заявил "Арменпресс", что в ходе нее подписание какого-либо документа не планируется. Он также опроверг разговоры о том, что брюссельская встреча "засекречена". Повестка дискуссий с Азербайджаном, сказал он, известна - и повторил все то, что сказал позже Мишель.



Не исключено, однако, что встреча в Брюсселе не так проста, как ее изобразил Григорян, дабы не "возбуждать" толпы оппозиции в Ереване - в том случае, конечно, если Пашинян не пойдет на поводу у "народных масс". Между тем, для этих самых масс решительность премьера, хоть и не популярная, была бы полезна, поскольку Армении, дабы избежать новой войны с Азербайджаном, срочно требуется устойчивый мир, причем, с официально закрепленными обязательствами сторон. Ей также необходимо продержаться до очередных парламентских выборов и не допустить того, чтобы оппозиция пронесла свое - то есть назначила внеочередные выборы и "прокатила" Пашиняна.



Lragir, некоторые оппозиционные издания и эксперты в Ереване придерживаются мнения, что "суматоха вокруг демаркации, „советских карт" и анклавов - не сугубо технический вопрос, а план по отчуждению территорий Арцаха и Армении". По их версии, по этому плану "территория Армении будет расчленена несколькими „коридорами" за счет ограничения или полной отмены юрисдикции РА в отношении ряда территорий. Будет прервана связь с Ираном и Грузией".



Более того, Баку не нужны никакие коммуникации, и "дело в намерении отчуждения территорий Армении с перспективой ее полной изоляции и блокады. Упоминание в заявлении Мишеля „связи между Западным Азербайджаном и Нахиджеваном" означает констатацию требований Баку об упразднении Нагорного Карабаха как административно-территориальной единицы. … Сентенции о безопасности и правах народа Карабаха не предполагают даже „культурной автономии".



Да и вообще то, что обсуждалось в Брюсселе, "является повторением трехсторонних заявлений Путина-Алиева-Пашиняна и их приложений. Не зря Лавров „сетовал", что Брюссель хочет узурпировать урегулирование в трехстороннем формате".



По всей вероятности, последнее утверждение соответствует действительности: брюссельский переговорный формат, как видно, утвердился в качестве ключевой площадки армяно-азербайджанского урегулирования, хотя, в принципе, его повестка полностью повторяет трехсторонний формат Армения-Азербайджан-Россия. Последняя уже сформировала соответствующие комиссии и экспертные группы, но Брюссель (права была официальный представитель МИД России Мария Захарова) прилагает максимум усилий для "оттирания" Москвы от процесса урегулирования. И, в принципе, своего он достиг.



Однако тут есть одно "но": случись, что Армения не подчинится Азербайджану по сумме внутриполитических причин, и военные действия, на том или ином уровне, возобновятся, возьмет ли Брюссель на себя труд их остановить, как это сделала Москва на основе трехстороннего соглашения, достигнутого в ночь на 10 ноября 2020 года? Армянская сторона, в итоге, лишилась оккупированных ею Физулинского, Джебраильского, Зангеланского и Кубатлинского районов, а также значительной части территории бывшей самопровозглашенной НКАО, включая Шушу и Гадрут; Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы (за исключением Лачинского коридора, связывающего Карабах с Арменией).



И это действительно можно считать прорывом в армяно-азербайджанском урегулировании: остальное, то есть о чем толковали в Брюсселе, а до того в РФ, уже можно было отнести, так сказать, к делу техники, которая сводится, по сути, к степени давления России на Армению и "взаимопонимания" Москвы и Баку.



Ирина Джорбенадзе Источник - Росбалт

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